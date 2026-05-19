El Museo Canario y la Fundación Chirino intercambian obras

La Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino, la Sociedad Científica El Museo Canario y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria conmemoran de manera conjunta el Día Internacional de los Museos 2026 (DIM2026), con un intercambio de obras de sus respectivas colecciones que se expondrán temporalmente en ambas instituciones. Un proyecto expositivo con el título de Inspiraciones y Reencuentro que conecta la obra de Martín Chirino y Manuel Millares, que estará abierto al público en ambas instituciones hasta el próximo 30 de agosto.

Esta colaboración institucional entre la Fundación Martín Chirino y El Museo Canario posibilita la instalación temporal de dos obras de Martín Chirino y una de Manolo Millares en la sede de El Museo Canario, así como con la exhibición simultánea de 10 pintaderas en el Castillo de la Luz.

De esta manera se propone un diálogo visual de la obra de los grancanarios Manuel Millares Sall (1926-1972) y Martín Chirino López (1925-2019) con los fondos arqueológicos expuestos en las salas permanentes de la institución centenaria, cuya estancias visitaron durante su juventud los artistas mencionados.

Dos de las obras de la serie El Viento, de Martín Chirino, El Viento (121) y El Viento (122); y el cuadro Sin título (1961), técnica mixta sobre arpillera, de Manolo Millares, de la colección del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, se exhiben desde este lunes en El Museo Canario; y diez de las pintaderas de los fondos de la sociedad científica, en el Castillo de la Luz, sede de la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino. La exhibición de la colección de pintaderas cedidas por El Museo Canario en el Castillo de la Luz coincide con la muestra Homenaje a Manolo Millares. Volver sobre la trama del arte canario, en busca de sus raíces, comisariada por Jesús M. Castaño, director de la Fundación Martín Chirino, que se puede visitar hasta el próximo 30 de agosto.

Una exposición que presenta un corpus de obras de Millares en un diálogo con las esculturas de Chirino de la colección permanente de la Fundación, el eco de las conversaciones de dos creadores y figuras influyentes en el arte contemporáneo que fueron clave en el grupo El Paso, que «mantuvieron una estrecha y duradera amistad desde su juventud, compartiendo inquietudes artísticas y un destino común en el desarrollo del arte contemporáneo español», en palabras de Castaño.

Según explica el director de la Fundación Martín Chirino, «exponer su obra desde esta institución es volver sobre los artistas que incidieron en la reflexión en torno a esas raíces».

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Arte prehispánico

Millares y Chirino fueron dos creadores que, en opinión del director de la Fundación, «reflexionaban sobre el arte prehispánico, una devoción que les unía y que adquirieron en su juventud, a través de sus frecuentes visitas al Museo Canario, donde se interesaron muy especialmente por las pintaderas y los fardos funerarios. Cuando no iban a la playa, la pandilla exploraba las cuevas prehispánicas de las afueras, o se acercaban a El Museo Canario, tan sobrecogedor y fantasmagórico». Y esta exposición en El Museo Canario permite observar el diálogo entre ambos con sus fuentes de inspiración.