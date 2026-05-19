Vuelve la escritora canaria Andrea Abreu: esta es la editorial y la fecha del regreso de la autora de 'Panza de burro'

La editorial Anagrama ha encendido la maquinaria de la expectativa literaria con una publicación en su perfil de Instagram que no necesita demasiadas letras para hacer ruido. Una fotografía -un hombre mayor con gorra azul, camisa de cuadros de manga corta, pantalón azul y botas, montando un caballo blanco y negro entre plataneras, al inicio de una pequeña cuesta- acompañada de cuatro palabras censuradas y una fecha: «2 de septiembre en librerías».

Las dos primeras empiezan por A y A, y los huecos que dejan los guiones encajan exactamente con el número de letras de un nombre y un apellido muy concretos: Andrea Abreu. Las otras dos, que empiezan por P y P, de nueve y ocho letras respectivamente, serían el título de la obra.

Fuentes del mundo literario canario confirman a este periódico los rumores que llevaban horas circulando en redes: Andrea Abreu ha fichado por Anagrama y publicará con ellos su segunda novela.

En los comentarios del post de Instagram, la comunidad lectora no ha tardado en sacar conclusiones: decenas de usuarios han apostado abiertamente por ella como la autora escondida tras las iniciales, teniendo en cuenta la longitud exacta de los huecos y, sobre todo, el paisaje de la imagen: esas plataneras, esa cuesta, ese norte de Tenerife tan reconocible para cualquier canario y para todo aquel o aquella que haya leído la historia de Shit e Isora en Panza de burro.

Segunda novela

Esta sería la segunda novela de Andrea Abreu López, nacida en Icod de los Vinos en 1995, una de las voces más celebradas de la narrativa española contemporánea. En abril de 2020 salió al mercado Panza de burro su primera novela, que se convirtió en un fenómeno editorial de la mano de la editorial Barrett y que fue editada por Sabina Urraca.

Una obra llena de oralidad que cuenta con numerosas palabras y expresiones propias del «quinqui canario neorrural», como lo ha definido en alguna ocasión la propia autora, en la que la infancia y adolescencia de las niñas se pone en el centro, que suena a Aventura, a Messenger, a abuelas, a barbis y a los años 2000.

Gran impacto

El impacto de aquella novela fue difícil de predecir y casi imposible de replicar: Panza de burro ha vendido más de 60.000 copias y ha sido traducida a más de diez idiomas, además de ser seleccionada como el mejor debut español en 2021 por el Festival de Primera Novela de Chambéry y ganar el XVI Premio Dulce Chacón. El libro, publicado en alrededor de 30 países, cuenta con su propia adaptación sobre las tablas, de la mano de Delirium Teatro.

El éxito arrollador cosechado por la novela tuvo consecuencias predecibles en el mercado: las grandes editoriales comenzaron a llamar a la puerta de la autora tinerfeña para intentar ficharla. El salto de Barrett -una editorial independiente y más pequeña que apostó por ella- a Anagrama, uno de los sellos de referencia en lengua española, sería la culminación de ese proceso, seis años después de que Panza de burro viera la luz.

Lo que se ve en la fotografía de Instagram es inconfundible para quien conozca la geografía que vertebra la obra de Abreu: nació en 1995 en lo alto de un pueblo, siempre nublado, del norte de Tenerife, donde creció entre gatos, perros y calles empinadas.

Este territorio -lluvioso, volcánico, alejado de las playas turísticas- es el mismo que empapa cada página de Panza de burro y al que la propia escritora ha aludido como el centro de su universo narrativo.

En 2023, ella misma adelantó en una entrevista en Talento a Bordo que su segundo proyecto sería «más ambicioso» y que «seguirá ahondando en el territorio y el lenguaje canario», aunque aclaró que no sería una segunda parte de Panza de burro.

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Fundada en 1969 como editorial independiente, Anagrama lleva décadas apostando por la búsqueda de nuevas voces tanto en narrativa como en ensayo. Fichar a Abreu supondría uno de los movimientos más sonados del panorama editorial español en los últimos años.