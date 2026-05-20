Beczala y Agresta arrebatan en ‘Andrea Chénier’

El cuarto título de la temporada de ópera de Las Palmas nos ofrecía un reparto de campanillas para una ópera hecha en un solo trazo por Umberto Giordano, llena de atractivo tímbrico para la orquesta, inspirada en efusión melódica y con un genial libreto de Luigi Illica que delinea personajes de potente presencia dramática, incluso en algunos secundarios, basado en una revolución francesa nada anecdótica.

Piotr Beczala como el poeta protagonista y Maria Agresta - un esperado y feliz debut en plaza - tuvieron siempre la voluntad de cantar, evitando enfáticos arrastres veristas. Dotados con líneas de canto de gran categoría, plena de matices, medias voces - sin acudir al falsete - sinceridad en los acentos: ora expansivos, ora emotivos; no dejaron frase sin cincelar. Beczala conserva además un color lírico hermoso - con un repertorio que va de Faust a Lohengrin - natural en el centro y seguro en el agudo. Fantástico el Improvviso y no menos Come un bel dì di maggio del último cuadro. Ambos estuvieron excelsos en el dúo del segundo cuadro y arrebatadores - sin gritar ¡gracias! - en el justamente famoso final de la ópera. La Agresta tiene una muy bella voz, de carácter lírico plena, tornasolada y gran presencia escénica. Sólo el conmovedor inicio de La mamma morta mereció toda la noche; qué extraordinario juego de smorzature y articulación variada y sentida del texto. Ambos protagonistas empastaban perfectamente en lo vocal y en su entendimiento de la línea de canto y eran creíbles en sus personajes.

Al anunciado Burdenko en el papel de Gerard sustituyó el armenio Gevorg Hakobyan, barítono de centro sonoro pero agudo tragado. Fue de menos a más pero ni por voz, acentos ni por una limitada paleta expresiva pasó de lo modesto frente al derroche de sus colegas.

Entre el numeroso plantel de secundarios destacó una extraordinaria Ana Ibarra en el doble papel de Condesa y Madelon por calidad vocal y expresiva teatralidad. Sorprendió la falta de proyección vocal de Max Hochmuth, oídos otros empeños anteriores. Tanto a él como David Barrera, muy bien en lo canoro, los personajes les quedaron planos y con poca habilidad escénica.

Muy bien Cristina del Barrio como Bersi, así como los locales Gabriel Álvarez y Julián Padilla, sonoros y centrados.

El jugoso papel de Mathieu fue bien articulado por Isaac Galán, pero parecía incómodo en una tesitura excesivamente grave para él.

Del coro en esta ópera se pide que cumpla en breves cometidos y así fue, aunque el momento femenino del primer cuadro quedó algo desempastado por algún vibrato descontrolado y la ausencia de voces en el registro grave. Daniel Oren, un dogmático de la partitura, trabajó bien las dinámicas con el Coro ACO y acompañó con esmero y auténtico sentido teatral a los solistas. Si bien el primer cuadro fue algo embarullado y excesivo en volumen la función fue a mucho más con una Orquesta Filarmónica de Gran Canaria crecida, soberbia en equilibrio y musicalidad, especialmente en el cuadro tercero. Oren a veces descuidó la tímbrica - maderas - y apabulló en lo sonoro pero su sentido teatral es poco común y se agradece su arrebato desde el foso.

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De la puesta en escena se podría decir que no estorba, pero es otra ocasión perdida dadas las posibilidades del libreto. En lo musical ocurrían muchas cosas y buenas, en lo teatral... Escenografía pobre, luminotecnia sumaria, vestuario previsible y ni una sola peluca bien colocada.