La autora de 'Magnolia Parks' se reinventa con 'Cuestión de voluntad' y sus profundas reflexiones sobre la fe

Cualquiera que conozca la serie 'Gossip Girl' reconocerá ciertos ecos en 'Magnolia Parks', la novela con la que Jessa Hastings irrumpió en la literatura y conquistó a una generación de lectores fascinados por el lujo, el drama y las relaciones imposibles. Pero la autora australiana no se conforma con repetir una fórmula de éxito, sino que tras replicarla en varias entregas de 'Magnolia' y 'Daisy' (las dos protagonistas femeninas principales de la serie), ahora en 'Cuestión de voluntad' (Contraluz) se adentra en un territorio bien distinto. Se trata una historia muy marcada por las microexpresiones, las mentiras, la fe, el trauma religioso y la necesidad de mirar de frente aquello que otros prefieren esquivar.

El primer libro que publicó, 'Magnolia Parks', rápidamente alcanzó el éxito. ¿Cómo fue esa experiencia de pasar de la nada al estrellato?

Comparo esa etapa de mi vida con ser arrastrada por una ola y dar vueltas dentro y debajo de ella. Fue una época poderosa, intensa, hermosa y caótica para mí por más razones de las que nunca he dicho públicamente. Tenía muchas cosas pasando a nivel personal, fue una locura. Siempre tuve una extraña pequeña sensación de saber que Magnolia iba a tener éxito, pero la rapidez con la que fue absorbida por el zeitgeist (espíritu del tiempo) fue mucho que procesar. Estoy agradecida por todo, pero sí, definitivamente fue distinto a cualquier otro momento de mi vida. Distinto a cualquier otra cosa que haya vivido.

En 'Cuestión de voluntad', sin embargo, presenta una historia completamente diferente. ¿Cómo fue aventurarte en algo nuevo después de tantas entregas de Magnolia y Daisy con su respectivo éxito?

Fue realmente emocionante. Georgia no se parece a ninguno de mis otros personajes, aunque sí, creo que ella y Bridget (hermana menor de Magnolia) se habrían llevado de maravilla. Georgia es brutalmente honesta y directa consigo misma y con todos los que la rodean. Fue una experiencia totalmente única escribir a un personaje que mira sus problemas directamente a los ojos y los llama por su nombre, mientras que por otro lado Magnolia y Daisy a menudo huyen o los evitan. Escribir a Georgia de esta manera fue realmente curioso y me hizo estirarme como escritora porque Georgia y Sam son tan francos con sus sentimientos y ambos personajes están tan evolucionados que fue realmente nuevo para mí tener que buscar un drama que fuera externo a ellos. Fue muy divertido.

¿Cómo nació la historia?

Quizá hace 5 o 6 años el concepto empezó a germinar. Oí hablar de un hombre llamado Paul Elkman, que es una versión real de Georgia, y me fascinó. Mi mente se desbocó pensando en lo que eso significaría para alguien en el ámbito de una relación y lo difícil que sería para esa persona y para todos los demás a su alrededor. Era un concepto demasiado divertido como para ignorarlo.

Me puse en el papel como si en la vida real el novio de mi amiga nos contara una historia a todos y yo tuviera la sensación de que está mintiendo" Jessa Hastings — Escritora

De hecho, la protagonista es que es muy buena leyendo microexpresiones y detectando mentiras. ¿Cómo fue documentarse para plasmarlo? ¿Ha aprendido algo también?

¡Tedioso! [ríe] Fue muchísimo trabajo. Soy bastante buena leyendo a la gente, pero obviamente no soy Paul Elkman, simplemente tengo buenos instintos. Así que fue combinar lo que ya noto de manera natural en las personas, esas microexpresiones que mencionabas, y construir a partir de eso. Me puse en el papel como si en la vida real el novio de mi amiga nos contara una historia a todos y yo tuviera la sensación de que está mintiendo. ¿Qué movimientos diminutos o señales de lenguaje corporal estaría enviando accidentalmente? Entonces tomé la intuición básica que tengo y luego investigué la ciencia real que hay detrás. Y la investigación me ha hecho mejor de lo que era antes, pero si alguien ahora me hiciera un examen sobre los números del código facial AU como-se-llame, suspendería estrepitosamente. No recuerdo ninguno de esos números ahora, ¡todo eso abandonó mi cerebro en el segundo en que entregué el manuscrito!

También hay varios mensajes que desafían directamente el machismo y una sociedad conservadora profundamente arraigada en la religión y moldeada por ella. ¿Qué crítica quería hacer? ¿Y cómo podemos aplicarla a nuestra vida cotidiana?

Para mí, gran parte de ese libro fue procesar muchas preguntas y experiencias pasadas y quizá, admito, incluso algo de trauma relacionado con mi propia educación religiosa. Mi intención nunca fue arrasar con una cosa o persona concreta, sino más bien asegurarme de que alguien, en algún lugar, esté haciendo las preguntas correctas. Aunque soy originaria de Australia, en realidad vivo en Estados Unidos, en el sur, y de verdad, genuinamente, me encanta estar aquí. Pero en 2026, sería muy reacia a llamarme cristiana en este país ahora. No porque no ame a Jesús. Lo hago. Siempre lo he hecho, siempre lo haré, pero sí creo que el término "cristiano" en Estados Unidos en 2026 ya no representa tanto a Cristo. También creo que Dios es mucho más y más grande y más bondadoso que la caja en la que lo hemos metido.

¿Cuál fue el aspecto más difícil de escribir 'Cuestión de voluntad'? ¿Y qué fue lo que más la afectó?

Había escrito la primera mitad en Irlanda hace unos años, y entonces un día a finales de 2024 empezó a hacerse muy ruidosa en mi cabeza otra vez… Tenía muchas otras cosas pasando en mi vida personal y profesional en el momento en que estaba escribiendo esto. De verdad tuve que encajar la escritura en momentos muy extraños: entre reuniones, en aviones, tarde por la noche escribiendo hasta que me quedaba dormida. Fue una experiencia de escritura única para mí. Normalmente soy muy rígida y todo lo demás salvo la historia se desvanece, pero aquí, la historia era tan ruidosa en mi cabeza y exigía tanto ser contada, que exprimí esa segunda mitad entre cualquier cosa y todo a lo largo de 8 semanas.

Nunca conoces realmente a una persona ni por lo que ha pasado, sino que solo conoces las partes que te muestra" Jessa Hastings — Escritora

¿Crees que ha cambiado mucho de 2021 a 2026?

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Muchísimo. Quizá tanto para bien como para mal. Creo que mis experiencias en redes sociales me han convertido en una persona más cautelosa, probablemente ahora sospecho más de la gente que antes. Pero también creo que he crecido. Mi capacidad ha crecido enormemente, mi confianza en mí misma y mi seguridad han aumentado para mejor. Mi mundo es más grande ahora, creo que soy más abierta, pero también creo que mis opiniones son más firmes, y también lo es mi sentido del bien y del mal. Creo que el objetivo de la vida es la evolución, crecer y cambiar y convertirse, así que espero haber cambiado en los últimos 5 años, ¡si no, estoy haciendo algo mal!