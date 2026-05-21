‘Ilegales 82’, con el líder Jorge Martínez, clausura Cinezín

El ciclo de documentales musicales y debates, Cinezin. Secuencias de acordes clausura este hoy su quinta edición en el Club LA PROVINCIA, con la proyección del documental Ilegales 82 (2023, 55 min.), dirigido por Juan Moya, autor junto a Chema Veiga de Mi vida entre las hormigas (2017), sobre la figura de Jorge Martínez e Ilegales. El director Juan Moya asistirá a la presentación de este último título de Cinezin 2026 y participará en un posterior debate junto a los periodistas Diego F. Hernández y Xavier Valiño.

Ilegales 82 es el tercero y último título de la programación de la quinta edición del ciclo de proyecciones y debates Cinezin. Secuencias de acordes, que se proyecta este viernes 22 de mayo, a las 19.00 horas y con entrada libre, en el Club LA PROVINCIA, en León y Castillo nº 39, en la capital grancanaria.

Cinezin 2026 propone este viernes una sesión de **música, cine y palabra** en homenaje a Jorge Martínez, líder, cantante, compositor y guitarra de **Ilegales**, con la proyección de Ilegales 82, excepcional documental con el foco en Jorge Martínez y el relato coral de los miembros del grupo, que sitúa a la banda en sus inicios, cómo la leyenda comenzaba a construirse.

Ilegales 82 muestra el origen de una banda que, haciendo frente a todo tipo de dificultades, consiguió grabar un álbum con el que llegarían a lo más alto del **rock español** y que se convirtió en un **disco fundamental** del género en nuestro país. Una producción que revisita, 40 años después, de la mano de Jorge Martínez, cómo fue la gestación de ese primer disco, Ilegales, y retrata a una banda y una generación en un momento clave y repleto de contradicciones: el inicio de la **democracia en España**.

Una pieza documental, vibrante, ágil y divertida repleta de anécdotas y de un catálogo de situaciones hilarantes y peligrosas de las que Jorge Martínez aporta todo lujo de detalles. El inseparable stick de jockey del cantante, los excesos, las noches interminables, las broncas en los camerinos en un salvaje concierto en la sala Rock-Ola o el reto a una pelea callejera a los miles de espectadores, público mayoritariamente hippie, que iba a ver a Miguel Ríos y comenzó a tirar de todo a la banda cuando tocaron ¡Heil, Hitler!, son algunos de los incontables episodios a los que se asoma **Ilegales 82**.

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Con la icónica portada diseño de **Ouka Leele**, el primer disco de Ilegales de título homónimo, producido por Paco Marín y editado por Hi-Fi Electrónica, sello filial de Ariola, reunía un repertorio canciones con categoría de leyenda como **Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes**, Delincuente Habitual, Yo Soy Quien Espía o Los Juegos De Los Niños.