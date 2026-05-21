Juseph aterriza en el Real Club Náutico de Gran Canaria con el misterio de una posible aparición de Quevedo

Juseph está en casa. Y viene por todo lo alto. El artista trae su primera gira nacional del álbum Los del Glamour a Gran Canaria con un único concierto este 22 de mayo en el Real Club Náutico, uno de los espacios más emblemáticos de la capital grancanaria, de la mano de La Mueve Radio y Tabaiba Records.

La jornada arranca pronto, con un Meet & Greet a las 18.30 con el artista que dará a sus fans la oportunidad de conocerlo en persona. Las puertas abren a las 19.15, los teloneros -Lewis Potter, Christian Cuervo e Ibra- suben al escenario a las 20.00, y Juseph arranca su actuación a las 21.00.

Las entradas -desde 27,50 euros para no socios y 15 euros para socios del club- llevan semanas circulando entre los fans del universo canario de la música urbana. Pero lo que ha terminado de encender las redes en los últimos días ha sido una foto que Quevedo publicó en sus historias de Instagram y lo que dijo el propio Juseph en TikTok.

«Todas las cabras»

En un vídeo, compartido por la creadora de contenido Rosemary en esta última red social, Juseph lanzó una declaración que ha dado mucho que hablar: «El 22 de mayo en Gran Canaria se va a romper, vamos a estar todas las cabras».

La palabra «cabras» no es inocente en este contexto. En la jerga del grupo, «el baifo» es el apodo con el que Quevedo viene construyendo su identidad más reciente, además de «el chiquillo» o «el caprichoso».

Con este término, Juseph puede referirse a una posible aparición sorpresa de propio Quevedo, además de La Pantera o Lucho RK, lo que convertiría el show en una especie de reencuentro de los chiquillos.

'Algo va a pasar'

La teoría cobra más fuerza si se mira el último disco de Quevedo. El Baifo, publicado el 24 de abril de 2026, es su tercer álbum de estudio y uno de sus trabajos más canarios hasta la fecha. Entre sus catorce canciones figura Algo va a pasar, una colaboración con La Pantera, Lucho RK y el propio Juseph. Si algo va a pasar este viernes en el Club Náutico, parece que los propios protagonistas llevan semanas sembrando la pista.

De izquierda a derecha, Juseph, Quevedo, Isaac BDP Music y La Pantera, en 2022. / José Carlos Guerra

A ello se suma que Quevedo publicó hace unos días una fotografía en Instagram junto a Juseph que no ha pasado desapercibida. El artista grancanario es conocido por construir expectación y misterio antes de cada movimiento relevante: lo hizo con el anuncio de El Baifo o con su vuelta al directo tras su retiro en 2024.

El Real Club Náutico, además, tiene su propia historia con el artista grancanario. En marzo de 2023, después de su concierto en el Gran Canaria Arena con el que arrancó su primera gira, Quevedo siguió la noche en este espacio, en un after party organizado por el propio club, Pandora y La Universitaria.

Complicidad entre Juseph y Quevedo

Por otro lado, Juseph y Quevedo llevan años construyendo una complicidad musical que ha dado canciones ya míticas en la escena urbana española, como Yatekomo o el tan famoso Cayó la noche que los catapultó desde las Islas al panorama nacional e incluso internacional. Su última colaboración antes de Algo va a pasar, el single Chuos, salió en noviembre de 2025.

Para entender por qué todo esto tiene un peso especial más allá del espectáculo, hay que volver a Los Brezos, a esa casa donde se reunían para hacer música y donde surgió Cayó la noche después de una fiesta que les gustó tanto que sintieron que tenían que hacer una canción al respecto.

Por allí pasaron Quevedo, La Pantera, Jader, Izak, Linton y tantos otros, siendo una pieza fundamental en las respectivas carreras de todos ellos, una cantera de chiquillos que convivieron, grabaron y compusieron juntos nutriéndose de sus proyectos individuales.

No había pretensiones, solo un ordenador y ganas de pasarlo bien, como recordó el propio Jader en el listening tour de El Baifo por Gran Canaria el pasado mes de abril: «Empezamos en una casa, con un ordenador, un cacho de carne y cien cervezas. Comenzamos a hacer música ahí».

Una esencia que no se ha perdido, ya que el año pasado, el grupo se reunió de nuevo en Ibiza en una especie de campamento creativo -un paso atrás en el tiempo, según los propios protagonistas- para hacer música sin expectativas.

Juseph Zapata, nacido en Cali y criado en Gran Canaria desde los diez años, lleva en su música la mezcla cultural entre Colombia y las Islas, y la convierte en seña de identidad.

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Más allá de la posibilidad de invitados sorpresa o del ruido en redes, el regreso del artista a Gran Canaria funciona también como una fotografía de toda una generación de artistas que empezó haciendo música entre amigos y terminó cambiando el sonido urbano español desde una isla. Y, si las pistas no fallan, este viernes parte de aquella historia puede volver a reunirse sobre el escenario.