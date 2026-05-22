Chirino y Marinetti, influencia del futurismo en el escultor

La Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino inaugura este viernes 22 de mayo, a las 20.00 horas, la exposición Martín Chirino: Homenaje a Marinetti. La velocidad en infinitivo; un proyecto expositivo comisariado por Pedro Alberto Cruz -experto en vanguardias históricas, crítico de arte y poeta-, y Jesús M. Castaño -director de la Fundación Martín Chirino-, que reúne gran parte de la obra del ciclo Homenaje a Marinetti, en la que trabajó el escultor grancanario a comienzos de los años 90 del pasado siglo y que mantuvo casi hasta el final de su vida.

La muestra estará abierta al público hasta el 30 de agosto en el Castillo de La Luz -sede de la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino-, y se acompaña con la edición del quinto título de la Enciclopedia Martín Chirino: una monografía redactada por Pedro Alberto Cruz en la que se profundiza en esta serie que Martín Chirino dedicó a Filippo Tommaso Marinetti, impulsor del Futurismo. Este movimiento artístico, nacido en Italia a comienzos del siglo XX, tuvo su momento fundacional en el manifiesto redactado por el propio Marinetti, y que se publicó, en febrero de 1909, en el periódico francés Le Figaro.

La Fundación Martín Chirino acogió este mediodía la presentación de Martín Chirino: Homenaje a Marinetti. La velocidad en infinitivo en un acto informativo que contó con la presencia los dos comisarios del proyecto: Jesús M. Castaño, director de la Fundación Chirino, y Pedro Alberto Cruz.

La muestra con obras de 1990 a 2017 está abierta hasta el 30 de agosto

Con este proyecto Martín Chirino: Homenaje a Marinetti. La velocidad en infinitivo “vamos completando la Enciclopedia Martín Chirino que empezamos hace seis años en esta institución, y cada año vamos presentando al escultor por sus series, y en cada título se lo encargamos a un experto y en esta ocasión ha sido Pedro Alberto Cruz, con el que comisariamos esta exposición”, explicó Jesús M. Castaño. El director de la Fundación Martín Chirino agradeció el apoyo y la financiación de diversas instituciones como son el Gobierno de España, Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, así como la aportación de la Fundación «la Caixa» a través de CaixaBank y la Fundación DISA, “sin las que nunca podríamos haber llevado a cabo esta iniciativa”.

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Destacó Castaño, asimismo, que “el montaje de la exposición es especial y se articula como un eco tridimensional y escenográfico de una de las fotografías de Mauro Camuzzi a la bailarina y coreógrafa Gianina Censi, y para el que hemos contado con la valiosa colaboración de dos profesionales de esta isla como son los arquitectos Juan Espino y Ana Fernández Palacios, dos profesionales que han sabido interpretar las indicaciones que les di con un montaje sutil que han puesto en valor la obra de Martín Chirino jugando con las directrices que marcaba la corriente futurista”, destacó el director de la FMC.