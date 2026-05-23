Juseph reúne a Quevedo, Saiko y Lucho RK en Las Palmas de Gran Canaria: así fue la noche en la que «se rompió» el Club Náutico

El Club Náutico de Las Palmas de Gran Canaria olía a reencuentro antes de que sonara la primera nota. Desde que Juseph prometió que «el 22 de mayo se va a romper» y que iban a estar «todas las cabras», la expectación fue creciendo durante toda la semana en redes sociales. También cuando el propio artista, bromeaba horas antes del concierto en sus historias de Instagram, donde compartió la noticia del terremoto con una frase en la que se podía leer «yo les dije, Los del Glamoür están en casa».

El aforo de 1000 personas que había para el show estaba completo: chiquillos y chiquillas se agolpaban en la cola, algunos con la camiseta de la UD Las Palmas que nunca falta cuando alguno de «los chiquillos» juega en casa. Otros, los más pequeños, entraban al recinto acompañados de sus padres, mientras socios del club apuraban los últimos largos del día en la piscina.

Martina Andrés

La primera imagen al llegar fue la del público haciéndose fotos con Juseph en el Meet & greet, chicos y chicas esperando su turno para la pose y el click en el front stage. Detrás, el grupo de amigas integrado por Daniela, Ainhoa e Itziar, hacían sus elucubraciones sobre lo que podía pasar a lo largo de la noche.

«Él lo ha pintado como que va a ser muy guapo, que va a ser un bombazo. Que va a venir un montón de gente. También con lo del terremoto», manifestó esta primera, que tenía claro que iban a estar Quevedo, Lucho RK, La Pantera e incluso Saiko, con quien Juseph tiene una colaboración en su último trabajo. «Hay buen sentimiento», sentenció.

Por su parte, Ainhoa expresó que, desde su punto de vista, el concierto se ha presentado «con expectativas muy altas», en el mejor de los sentidos. A ella el último disco del artista canario-colombiano le parece «un diez, épico, brutal» .

Itziar se declaró a sí misma como la responsable de que el resto estuviera allí. «Veníamos nosotras y se acoplaron, es por esto del fomo hoy en día…», expresó entre risas.

Alrededor de las 20.30, los teloneros Lewis Potter, Christian Cuervo e Ibra empezaron a animar el recinto a ritmo de trap y reguetón, como no podía ser de otra forma.

Momento de 'glamoür'

Juseph saltó al escenario más tarde de lo esperado, pasadas las 21.30. «Un chico normal y corriente al que le gusta hacer música y que ha convertido su pasión en su trabajo», como él mismo se definió hace unos meses. Los del Glamoür, el concepto que da título a su gira nacional, no es otra cosa que eso: ser de calle pero con elegancia.

«Están a punto de ingresar a una experiencia exclusiva de la mano de nuestro querido Kevin Juseph. El museo exige tres normas básicas para el disfrute de la obra: la primera, vestimenta con glamour, la segunda, energía alta y sin reservas, y la tercera, esta exposición solo se aprecia en grupo, aquí entramos como desconocidos pero salimos como familia. Bienvenidos a la experiencia, la galería está abierta», empezó diciendo la voz en off de una mujer segundos antes de que el cantante saliese al escenario vestido con traje y corbata.

«Ser glamoüroso no es vivir rodeado de lujo. No es tener lo último en moda o derrochar dinero que ni tienes. Coger lo poco que tengas y hacerlo brillar», cantó en Kevin Juseph, uno de los temas más personales del álbum. «No dejo mis raíces ni el amor por la Isla, viviendo de un sueño aunque a veces me aísla», apuntó en esa misma canción.

La bachata se hizo con el recinto con La fotico -«si la ven por ahí rumbiando, se ve feliz pero está mintiendo»-, tema al que le siguieron el famoso Muchoperro o el que comparte con Saiko, Felinass.

Este álbum de Juseph mezcla ritmos con una naturalidad, algo que en directo se agradece todavía más, y que Daniela, junto a sus amigas, ya había visto venir: «Tiene bachata, reguetón, mezcla ritmos que se sincronizan bien. Este disco me ha parecido una locura», recalcó.

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Poco después de que Saiko cantase uno de sus temas más conocidos, Supernova, fue el momento de que el resto de invitados se subiera al escenario. Apareció Lucho RK, al que le siguió Quevedo y una gran ovación. Así, ya estuvieron sobre el escenario tres de los cuatro protagonistas de Algo va a pasar, uno de los temas más comentados del disco El Baifo que también sonó para terminar la noche. La guinda de la velada la puso Chuos.