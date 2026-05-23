Segunda vida para el Coloquio de Historia Canario-Americano

El Coloquio de Historia Canario-Americana de la Casa de Colón, tal y como desarrolló a lo largo de 25 ediciones, no volverá a celebrarse y será sustituido por un nuevo formato que dará cabida a la investigación sobre el mundo Atlántico y estará centrado en «los nuevos intereses» de esta institución cultural. Así lo señala su directora, Carmen Gloria Rodríguez Santana.

Un referente para el mundo universitario

«Los Coloquios han sido un referente para el mundo universitario y de quienes investigan en torno a Canarias y América», asegura, «pero en ellos no se habló de museología, museografía, restauración, o conservación, que son temas que interesan especialmente a un centro museístico. Además, en estas citas, investigadores, esencialmente de la universidad, podían compartir conocimientos, pero, no olvidemos que su organización y desarrollo exigía un presupuesto muy relevante por parte del Cabildo». Al comparar los presupuestos de las últimas ediciones se comprueba cómo en su última edición, alcanzó los 130.000 euros. Poner en marcha un coloquio, de carácter bienal, implica que ese presupuesto no se destina a otras partidas esenciales para el museo que van desde la educación y atención al público hasta los estudios y trabajos técnicos en torno a la colección, además de los recursos humanos dedicados casi en exclusividad a ello.

«Por otro lado, no siempre se entregaban las comunicaciones presentadas para su publicación; en 2022, fue el 63 %. Y es llamativo que entre los artículos publicados en las actas de los coloquios desde su apertura, hay muy pocos, apenas una decena, que hablen directamente de la Casa y de sus colecciones», añade.

El equilibrio en las funciones

Para la directora, es indispensable buscar un equilibrio en las funciones que debe asumir un museo «tenemos una colección que custodiar e investigar, un público al que presentar la colección, de muy diversas formas, y con el que compartir valores transversales, tarea ineludible hoy en día (conviene recordar que la Casa de Colón tiene unos 180 mil visitantes al año), además de una infraestructura muy compleja que cuidar» asegura.

«Es igualmente importante destacar que hay que cuestionar el discurso actual porque estamos en un momento de cuestionamiento sobre las lecturas de las colecciones relacionadas con procesos de conquista y colonización. Hay que reflexionar en profundidad, sin caer en un discurso maniqueo que despliegue una leyenda negra de este proceso, pero es preciso hablar también del Otro». En este museo «no se exhibe nada que aborde lo que ocurrió con las poblaciones indígenas, con esas culturas ancestrales, cuando se produce el descubrimiento de ese continente a los ojos de Europa». El punto de vista debe cambiar radicalmente. Del mismo modo, «hay que incorporar la importancia que tuvo el contacto con Asia, especialmente tras la conquista de México y el establecimiento de las rutas comerciales». Otro elemento clave para la directora es la apertura del Museo de Bellas Artes: la mayor parte de la colección que hoy custodia y exhibe la Casa de Colón será trasladada al nuevo centro. Tiene aún más sentido repensar y definir un nuevo Museo Casa de Colón.

La materia de referencia

De este modo, la directora asegura que «no se volverá a celebrar un Coloquio de Historia Canario-Americana siguiendo el modelo precedente. Creemos que debe sustituirse por un espacio de discusión en torno a las grandes problemáticas históricas que atañen a la materia de referencia de este centro. Ya hemos iniciado las conversaciones con el decano de la Facultad de Geografía e Historia de la ULPGC, y la solución será centrarnos en temáticas muy concretas, abordadas de manera transversal". Rodríguez subraya que «en cualquier caso, quienes trabajamos en el Servicio de Museos de la Consejería de Cultural, somos conscientes de que la apertura del MUBEA debe ser prioritaria en este año y el resto de equipamientos iremos avanzando más lentamente con los distintos proyectos, puesto que la capacidad de gestión del Cabildo, con recursos humanos siempre escasos dada su dimensión, es lo que impone».

La realidad cultura actual de Canarias

La directora añade que «cuando nacieron los Coloquios no se había creado la ULPGC. En 50 años la realidad cultural de Canarias ha cambiado radicalmente. La Casa de Colón cumplió un papel clave como espacio en el que compartir resultados de la investigación que concierne a Canarias y América, pero hoy hay otras instituciones que también pueden asumir esta tarea», añade.

En cualquier caso, la directora recuerda que, cuando llegó en diciembre de 2023 como directora tras la jubilación de Elena Acosta, dos elementos fueron esenciales en la decisión de no convocar los Coloquios en 2025: por un lado, la imprescindible necesidad de repensar el formato de estos encuentros, aspecto ya apuntado por el comité científico, y ,de otra parte, la inviabilidad de tramitar a tiempo el expediente, puesto que la Ley de Contratos del Sector Público exige poner en marcha una maquinaria jurídico-administrativa compleja».

La Historia de los Coloquios

Los Coloquios, coordinados por el Dr. Francisco Morales Padrón, nacieron en 1976 como una pequeña reunión de americanistas para tratar temas sobre las relaciones de Canarias con América. En ese primer año, se presentaron 16 ponencias, todas ellas de temas canario-americanos. En 1990, se contó con la presencia de más de un centenar de especialistas, cifra que se ha mantenido hasta la actualidad.

Las reuniones se han dividido en áreas temáticas, alrededor de las cuales se articulan las distintas ponencias y comunicaciones. Estas áreas centrales han sido: Geografía y Medio Ambiente, Arqueología, Emigración, Comercio, Historia Social, Política e Instituciones, Religión, Economía, Arte, Historiografía. En estos 46 años se han celebrado, de una forma ininterrumpida, un total de XXV ediciones, y ha colaborado una selecta nómina de investigadores entre los que se encuentran historiadores de primera línea, tanto americanos como europeos y peninsulares, así como las primeras figuras de la historiografía canaria. Entre ellos destacan los nombres de Kellenbenz, Minchinton, E. Beerman, García Gallo, Millares Carló, Miguel Artola, Henry Kamen, Joseph Pérez, John Elliott, Gabriel Jackson, Eiras Roel, Felipe Fernández Armesto. El Coloquio ha llevado a cabo también una política de conocimiento de la situación de la historiografía canaria, ya sea en la península, en las propias islas o en el extranjero. Se han encargado a especialistas el estudio de los fondos canarios existentes en Francia, Italia, Inglaterra, etc.