Julia Rodríguez (25 años, cantautora): "La creatividad está al alcance de todos y mi disco lo demuestra"

La cantante y timplista majorera Julia Rodríguez atraviesa un momento clave en su carrera. Tras formarse fuera del Archipiélago, da ahora el salto a Madrid, donde su proyecto musical empieza a consolidarse en escenarios nacionales sin perder el vínculo con sus raíces isleñas. Apenas medio año le ha valido para lograr actuaciones en diferentes rincones de la Península pero el próximo 6 de junio regresa a Canarias y actuará en el Espacio La Granja de Santa Cruz de Tenerife, a partir de las 20:00 horas. "En Canarias, hay mucho talento y muchas ganas de hacer cosas nuevas", afirma la joven, quien invita así al público tinerfeño a este encuentro con su primer trabajo, Hacia la vida.

Ha dado el paso recientemente y ha decidido trasladarse a Madrid. ¿Qué la condujo a tomar esa decisión?

Es curioso porque siempre digo que lo que he hecho es irme a Madrid, pero en realidad mi primer impulso fue salir de Canarias. Yo quería estudiar canto jazz, algo que en ese momento no existía en las Islas como tal, por lo que tuve la necesidad de formarme fuera. Entrar en la Escola Superior de Música de Catalunya fue cumplir un sueño para mí. Fueron años muy intensos, de mucho aprendizaje y de conocer a gente increíble. Eso fue hace años, pero después de esa etapa, ahora he vuelto a sentir esa necesidad de cambio y Madrid apareció como un lugar donde pasan muchas cosas.

¿Qué ha encontrado en la capital que no tenía en Canarias?

Sobre todo, movimiento. Es una ciudad donde constantemente conoces músicos, surgen proyectos y hay una dinámica muy fuerte de colaboración. En pocos meses ya estaba actuando, presentando mi disco y participando en conciertos de otros compañeros. Es un intercambio de música y de experiencias continuo.

"Hay gente, incluso canarios, que desconoce la riqueza musical que tenemos en las Islas"

¿Así que ya ha tenido la oportunidad de para mostrar su trabajo allí?

Sí, y la verdad que ha sido una posibilidad que ha llegado muy rápido. He podido cantar en salas como Café Berlín y compartir escenario con músicos como Javier Colina o Miguel Siso. Son experiencias que te hacen crecer muchísimo en muy poco tiempo.

Su música tiene una raíz claramente canaria. ¿Cómo se recibe ese sonido fuera del Archipiélago?

Con mucha curiosidad. Para mí no es una responsabilidad en el sentido de tener que defender algo, porque el folclore forma parte de mí. Es lo que soy. Pero sí siento mucha felicidad al poder mostrar algo que en la Península es bastante desconocido. Incluso dentro del mundo del folclore, hay gente que no sabe la riqueza musical que tenemos en Canarias porque me he encontrado con canarios en la Península a los que les muestro detalles de la música y se quedan sorprendidos.

Así que, más allá de música, ¿se ha convertido también en una especie de divulgadora?

Sí, de alguna manera sí. No solo canto, también explico de dónde viene esa música, cómo funcionan las parrandas o qué es el timple. Es una transmisión muy directa, casi como se hacía antes, de forma oral. Y ver cómo la gente se interesa y empieza a investigar por su cuenta es muy bonito. De hecho, dentro de poco voy a participar en un encuentro de raíz tradicional en Cataluña. Me invitaron para dar talleres de música canaria y me hace mucha ilusión. Es otra forma de seguir difundiendo todo esto en un contexto donde conviven diferentes tradiciones.

Hacia la vida es el título de su primer disco. ¿Cómo fue el proceso de creación?

Fue un descubrimiento personal. Yo pensaba que mi papel en la música era interpretar lo que me enseñaban, no crear. Cuando estuve en Barcelona estudiando comprendí que la creatividad está al alcance de todos y eso me cambió completamente. Hacer el disco fue demostrarme que podía componer y fue para mí un proceso muy enriquecedor.

Con una vida repleta de folclore y tradiciones, usted no ha dudado en innovar también dentro de esos campos.

Sí, porque creo que no debemos quedarnos en una visión cerrada. El folclore es fundamental, pero también hay que permitir que evolucione. Yo parto de esa raíz, pero la mezclo con otras influencias, porque la música es algo vivo y no tiene fronteras.

"El folclore es fundamental, pero también hay que permitir que evolucione"

¿Y cómo está evolucionando ese trabajo en directo?

Muchísimo. Las canciones cambian con el tiempo, con los conciertos y con las experiencias, y cada vez las siento de una manera distinta. El directo te da esa libertad para reinterpretarlas.

¿Está ya pensando en un segundo disco?

Sí, aunque es un proceso lento. Un disco no se hace de un día para otro. Lleva años de trabajo y también un esfuerzo económico importante. Ahora estoy en ese momento de búsqueda, de ver hacia dónde quiero ir pero seguro que habrá cambios con respecto al primero porque las personas cambiamos y eso se refleja en la música. Ahora tengo más claro que puedo componer y eso me da libertad. Creo que será un trabajo más consciente y más abierto. Mi primer disco ha sido una carta de presentación, sobre todo en Canarias. Ahora me gustaría seguir creciendo y llevar mi música a otros lugares. No sé cuál es la clave para conseguirlo, pero sí tengo claro que hay que seguir trabajando y creando sin miedo.

En su trayectoria también hay espacio para las colaboraciones con compañeros de la industria.

Sí, y me encantan. Hace poco trabajé con Ale Acosta y fue una experiencia increíble. Pudimos llevar una canción tradicional como es La farola del mar a un lenguaje más cercano a la música urbana. La presentamos en Canarias tiene el flow, que se celebró en Madrid, y ver al público cantarla fue muy emocionante.

Ese tipo de proyectos también hablan del mestizaje cultural de Canarias porque parece que la música de las Islas al final encaje con muchos otros ritmos.

Totalmente. Canarias es un lugar de mezcla, y eso se nota en la música. Tenemos influencias de muchos sitios y eso nos hace muy versátiles. Podemos adaptarnos a diferentes estilos sin perder nuestra identidad.

¿Qué mensaje le lanzaría al público canario?

Me gustaría que apoyaran la música local. No solo mi proyecto, sino el de todos los artistas que están empezando. Aunque parezcamos pequeños, tenemos mucho que decir y una voz muy fuerte. Ir a los conciertos es fundamental para que todo esto siga creciendo.