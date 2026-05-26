David DeMaría presenta sus nuevas canciones este viernes en el Cicca

El artista gaditano Davide DeMaría ofrece un concierto este viernes, a las 20,00 horas, en el Centro Cultural Cicca, de Las Palmas de Gran Canaria, donde repasará tres décadas de trayectoria universal e interpretará canciones de su próximo trabajo

Tras el lanzamiento de su reciente single Enamorarme de ti, el artista gaditano da un paso más y anuncia la publicación de su nuevo álbum, La Puerta Mágica, disponible el próximo 6 de marzo, además de confirmar las primeras fechas de presentación en directo en Madrid y Barcelona.

Dos años de creación

Con letras íntimas y un sonido cálido y dinámico, La Puerta Mágica amplía el repertorio de David DeMaría y anticipa un trabajo profundamente mimado tras másde dos años de creación. Un álbum que refuerza su esencia artística tras casi tres décadas de carrera y que vuelve a situar la emoción en el centro de su universo musical.

El disco representa una nueva etapa creativa en la que David DeMaría consolida su identidad sonora, combinando sensibilidad, honestidad y una producción actual que abraza tanto la tradición melódica como matices contemporáneos. Fiel a su estilo, el artista construye canciones que conectan desde la cercanía y la verdad emocional, reafirmando el vínculo con su público.

Canarias como uno de sus destinos preferidos

El artista gaditano, con más de 1 millón de discos vendidos, ha manifestado en múltiples ocasiones el cariño especial que siente por el archipiélago, al que considera uno de sus públicos más fieles.

La canción más famosa e icónica del artista nacido en Jerez de la Frontera es Precisamente ahora, perteneciente a su álbum Barcos de papel (2003). Otros grandes éxitos de su carrera incluyen Cada vez que estoy sin ti, Barcos de papel y Que yo no quiero problemas.