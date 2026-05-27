Firgas Big Band Festival reúne a más de 800 personas y se consolida como una gran cita musical en Gran Canaria

La Villa de Firgas celebró la cuarta edición del Firgas Big Band Festival, un evento que año tras año se afianza como una de las citas musicales más destacadas de Gran Canaria.

En esta edición, el festival congregó a más de 800 personas, entre público adulto e infantil, que disfrutaron de una programación dividida en varias sesiones y protagonizada por reconocidas voces de Canarias, como Cristina Ramos, Arístides Moreno, Manolo Estupiñán y Patricia Muñoz.

El cartel contó, además, con la participación de cuatro destacadas formaciones de big band: Soler Jazz Band, procedente de Madrid; Sax Pack Big Band y 101 Brass Band, ambas de Tenerife; y la Gran Canaria Big Band.

La programación matinal comenzó con la actuación de Sax Pack Big Band, que presentó una propuesta singular centrada en los saxofones. A continuación, subieron al escenario los jóvenes músicos de Soler Jazz Band, una formación creada por Federico Calcagno e integrada por alumnado del CIM Padre Antonio Sóler, que sorprendió al público por su alto nivel artístico y puso de relieve la importancia de los centros integrados de música.

Ya en la jornada de tarde, Arístides Moreno y la 101 Brass Band ofrecieron una actuación llena de ritmo y humor que hizo bailar al numeroso público presente en el recinto.

El cierre de esta exitosa edición corrió a cargo de la Gran Canaria Big Band, que presentó el espectáculo ‘Canariedad’, una propuesta musical que contó con tres de las voces más destacadas del Archipiélago: Cristina Ramos, Manuel Estupiñán y Patricia Muñoz.

Actividades formativas y mirada puesta en la quinta edición

El festival también incluyó actividades paralelas desarrolladas junto al IES Firgas y la Asociación Mousiké, orientadas a fomentar la formación musical entre los jóvenes.

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Tras el éxito de esta cuarta edición, la dirección del Firgas Big Band Festival ya trabaja en la preparación de su quinta entrega, que contará con una programación especial para celebrar su quinto aniversario.