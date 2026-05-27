Juan Moya: «Ilegales surgió en un clima de violencia»

El grupo asturiano Ilegales «surgió en un clima de violencia». Así lo señaló el director del documental Ilegales 82, Juan Moya, que intervino en la última cita del ciclo de proyecciones y debates Cinezín, secuencias de acordes que se han celebrado en el Club LA PROVINCIA (calle León y Castillo, 39).

«El disco y las letras de las canciones hablan mucho del momento», continuó el productor durante el tercer encuentro cinematográfica-musical que se centró en el primer álbum del grupo de Jorge Martínez. «Es una violencia desbocada, el tema de la delincuencia urbana, la heroína como una epidemia que se había propagado en Madrid, Barcelona y Gijón fue tremendo». Moya, que intervino tras la proyección de su documental, estuvo acompañado del periodista y crítico musical Xavier Valiño, y subrayó que «había una sensación de peligro permanente».

Un ambiente de supervivencia en las calles

«Yo llegué de Jaén al Madrid de la periferia y había un ambiente de supervivencia en las calles y eso Jorge lo reflejó muy bien en sus canciones. Yo escuché el disco con 14 años, y esas canciones eran como la cara b de todo aquello. Y al descubrirlo quedé impresionado con sus letras y las lecturas del momento cobraron sentido».

El productor recordó que para realizar el documental «quedamos con una cámara y un micro y me iba contando». Fue su segundo trabajo fílmico sobre la banda de Gijón tras Mi vida entre las hormigas, que duraba tres horas y pico. «Los primeros tres discos tiene un documental. La vida de Jorge ha sido muy intensa. Yo conservaba muchos recortes de prensa en El caso y hay un picado de imágenes con la ley del aborto, la legalización del Partido Comunista, la llegada del PSOE al poder y la delincuencia desbocada. Quería hacer algo retrospectivo que documentara la atmósfera de ese año capital en la historia de este país».

Las sombras como parte de la historia

Para el productor «las cosas son buenas sin mitificarlas. Mostrar las sombras forma parte de la historia y es necesario para conocer al grupo y las canciones de forma sincera». Pero reconoció que no entiende «cómo un grupo tan bueno nunca está en las recopilaciones de clásicos de la época». Moya recordó que en los ochenta había muchos grupos que utilizaban la música para hacer agitación, pero los Ilegales fue algo más generacional.

«Jorge tenía una memoria prodigiosa, lector, culto, le gustaban mucho los insectos, iba solo por el bosque a observar animales. Era una persona con altas capacidades. Siempre recordaba que la vida es una oportunidad» y en esos inicios eran felices con poco «porque no necesitaban casi nada».

El éxito del disco fue, además, «por el boca a boca, luego pasó a CBS y tuvo mucho éxito que se extendió a varios años. No paraban de hacer conciertos y en un año hicieron 300». Fue la producción típica de la época de Police con guitarra bajo y batería y portada provocativa de Ouka Leele. «Hay muchas cosas que ahora no se podrían cantar, pero la provocación estaba en el ambiente con Siniestro total, La Polla Records o Kortatu, grupos muy irreverentes», dijo. «Y Jorge Martínez fue uno de los pocos supervivientes de una época de enfrentarse a la vida, provocando, pero haciéndote reflexionar»