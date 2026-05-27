'Mucha Muchacha', un cabaret con sabor canario para celebrar las Islas el Día de Canarias

«Cuando hablamos de cabaret, no solo hablamos de provocación, sino de diversidad». Esta es la premisa en torno a la que Cristian Velasco construye Mucha Muchacha, el espectáculo de variedades de The House of Show -la productora que él mismo fundó- que se estrena en Gran Canaria el próximo 30 de mayo, Día de Canarias, en una edición especial en El Real de Triana de la capital isleña.

Velasco habla con la certeza de que el Archipiélago, más de lo que a veces se reconoce, siempre ha tenido algo de espíritu cabaretero. Esta modalidad artística es, en su esencia, un espectáculo de variedades que reúne géneros, cuerpos y lenguajes artísticos distintos bajo un mismo techo festivo, algo que en las Islas, tiene una larga tradición, aunque no siempre se haya nombrado así.

Mucha Muchacha ofrece la posibilidad de una noche de «celebración», en palabras de Velasco, que promete extenderse hasta la madrugada: las puertas abren a las 20.00 horas, el espectáculo arranca a las 21.00 y el aftershow se prolongará hasta la 01.00, para que el público tenga la posibilidad de, si así lo desea, interactuar con los artistas.

Los comienzos

El estreno de este espectáculo se remonta al año pasado, a la Noche en Blanco de La Laguna 2025, en el Casino de la ciudad, durante la celebración de su 25º aniversario como Patrimonio de la Humanidad. Tras una buena acogida, el espectáculo se consolidó como una propuesta capaz de conjugar entretenimiento, reivindicación y creación escénica contemporánea. Ahora, da el salto a la isla vecina, en una fecha cargada de simbolismo e intención.

«Canariedad» es una palabra que hoy vive un momento de efervescencia, con un auge de la apropiación -y la celebración- de la identidad que define a las Islas. Velasco apunta a algo más amplio: «Creo que la identidad canaria es mucho más, incluye a más personas, más expresiones artísticas».

En este sentido, Mucha Muchacha busca recoger esa diversidad, con un espectáculo que propone, según su creador, «una mirada canaria desde la contemporaneidad», una forma de reconfigurar la tradición y hacerla más actual. Así, se configura un cabaret con muchísimo «sabor canario», como lo define el director y productor escénico, donde conviven la música, la danza, la performance, el arte drag, el humor, la sensualidad y la reivindicación. «Tradición y transformación pueden convivir en un mismo escenario», apunta Velasco.

Cierre inédito

Esta edición del Día de Canarias, a diferencia del show que tuvo lugar en La Laguna, cuenta además con un cierre inédito, creado específicamente para esta fecha como homenaje a la identidad isleña desde la mirada particular de The House of Show.

El proyecto se enmarca también en el paraguas de la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura 2031, finalista bajo el lema «Rebelión de la Geografía», que impulsa proyectos culturales capaces de conectar identidad, territorio y nuevas formas de creación artística desde la ciudad.

Elenco

El elenco reúne a artistas emergentes y diversas del panorama escénico canario: Keyla Suárez, Isabella y Punto, Ninfa, Aythami Legendary, Aldara, Jennifer Artiles, Demi, Gamora Poison y Obsidia Lash. Nombres que trabajan con la feminidad desde distintos lugares, con cuerpos e identidades diversas, en lo que Velasco describe como una dinámica propia de The House of Show: dar visibilidad y escenario a artistas que, en muchas ocasiones, tienen que buscarse los espacios por su cuenta.

«De normal, los eventos culturales cuentan con artistas que llegan, actúan y se van», explica Velasco. Mucha Muchacha busca romper esa lógica, para lo que cuenta tanto con números individuales como grupales, pensados para fomentar la convivencia entre artistas y generar un espacio de compartir que va más allá del escenario. «Pese a que sea un espectáculo de cara al público, no deja de ser un laboratorio y una residencia artística», apunta su director.

Mucha Muchacha es también una propuesta inmersiva: antes de que empiece el espectáculo principal, el público podrá disfrutar de una ambientación musical, servicio de bar, degustación, obsequios de las marcas colaboradoras y sorpresas pensadas para conectar la experiencia con el día especial que se celebra. «Es un espectáculo divertido, muy provocativo, muy participativo», lo define Velasco.

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Las entradas tienen un precio de 15 euros más gastos de gestión y están disponibles en thehouseofshow.com. Actualmente, la Oficina de la Candidatura a Capital Europea de la Cultura está sorteando entradas a través de sus canales. La idea de Cristian Velasco es que Mucha Muchacha llegue a todas las islas del Archipiélago y, próximamente, también a Madrid, una fecha que el propio director dice estar intentando cerrar para este show que también cuenta con la colaboración de Incabe con la marca Heineken. El cabaret canario tiene aún mucho que decir.