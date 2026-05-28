El libro póstumo de Sánchez Robayna ve la luz en La Laguna

Un año después del fallecimiento del poeta y ensayista de origen grancanario Andrés Sánchez Robayna, Canarias trae de nuevo a la actualidad al catedrático de Literatura Española de la Universidad de La Laguna (ULL) gracias a una jornada de homenaje que se celebrará en el Instituto de Estudios Canarios hoy bajo el título Un nuevo mundo, un fuego nuevo, y que servirá también como escenario para la presentación de su libro póstumo, La poesía de Alonso Quesada.

Fue el pasado 11 de marzo de 2025 cuando se produjo el fallecimiento del que es considerado una de las voces más influyentes de la literatura canaria contemporánea. El legado de Andrés Sánchez Robayna como poeta, profesor, editor y traductor resulta «imprescindible para comprender la cultura hecha en Canarias tal cual la concebimos hoy en día», expresan desde la organización del acto que dará comienzo en La Laguna a las 16:30 horas. Su trayectoria abarcó desde la creación poética hasta la investigación literaria, pasando por proyectos editoriales y académicos que conectaron Canarias con corrientes culturales internacionales.

Sin embargo, este homenaje trata de ir más allá y, a través de mesas redondas y encuentros entre colegas, discípulos y estudiosos, la jornada busca reconstruir la dimensión humana e intelectual de este autor que fue también «maestro de diversas promociones literarias y universitarias». El escenario elegido para esta cita tampoco es casual puesto que el grancanario estuvo muy relacionado con el Instituto de Estudios Canarios y contribuyó a la continuidad del Anuario de Estudios Canarios, así como a la incorporación de nuevas generaciones de investigadores.

El eje central del encuentro será, sin embargo, la presentación de La poesía de Alonso Quesada, un ensayo que condensa varias décadas de trabajo. Publicado por la colección Melibea de la Universidad de Barcelona, el volumen -que es el primer lanzamiento de esta serie- tiene su origen en la tesis doctoral que Sánchez Robayna inició en 1975 bajo la dirección de José Manuel Blecua. No obstante, como subraya la editora Noemí Montetes-Mairal Laburta, el libro va mucho más allá.

«Puede parecer que esto es tan solo una tesis, pero en realidad es un punto de partida», ya que la obra se presenta como una síntesis que recoge medio siglo de lecturas, investigaciones y reescrituras en torno a la figura de Alonso Quesada, uno de los nombres clave de la llamada Edad de Plata de la literatura española.

Montetes-Mairal insiste en el carácter accesible de este texto que se encuentra alejado de los moldes académicos convencionales. «Es un ensayo que se lee como si fuera una novela, prácticamente», señala y añade que esa cualidad responde a la capacidad de Sánchez Robayna para conjugar rigor y vocación divulgativa: «Él sabía que, cuando se escribe, hay que sustentarse en pruebas, pero al mismo tiempo tenía presente que debía convencer al lector y tenía que engancharlo a la lectura». Por eso, La poesía de Alonso Quesada es una obra que, sin renunciar a la precisión filológica, aspira a llegar a un público amplio porque la vida y la obra de Alonso Quesada, abordadas desde esta perspectiva, adquieren una dimensión narrativa que facilita su comprensión y difusión.

Este libro póstumo viene a demostrar que Sánchez Robayna dedicó gran parte de su trayectoria al estudio de Quesada y se trata de una relación que se remonta a sus inicios universitarios. «Para él, Alonso Quesada era una figura fundamental», y esa fidelidad intelectual se traduce en este lanzamiento que, no obstante, no debe interpretarse como un cierre definitivo del pensamiento de Sánchez Robayna sobre la aportación del grancanario. «Me gustaría que se viera como una obra abierta, porque son textos que siguen interrogándonos», reflexiona la editora Noemí Montetes-Mairal.

La publicación adquiere, además, un valor simbólico al haberse convertido en el último trabajo preparado por el autor antes de su muerte. «Le hacía una ilusión enorme publicar este libro porque lo consideraba como alcanzar una culminación vital», afirma la editora quien añade que Sánchez Robayna veía en este volumen la cristalización de décadas de dedicación: «Había pasado 50 años trabajando en este libro, aunque no fuera de manera directa, y ahora lo veía cuajado y bien formado».

La presentación de este libro, que salió publicado hace ya algunos meses, trata ahora de trazar un puente entre la memoria y el legado de Sánchez Robayna, entre su figura y la aportación literaria de Alonso Quesada y quiere también poner en valor la vigencia de la obra de cada uno de ellos. «El libro es el homenaje perfecto», resume Montetes-Mairal, quien subraya además la dimensión emocional de una publicación que el propio Sánchez Robayna no llegó a ver impresa.

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Pero más allá del ámbito académico, el evento busca acercar la figura del catedrático de Literatura Española de la ULL a la sociedad canaria en su conjunto y como «un homenaje al hombre y al poeta», explica la editora, mostrar que la obra de Sánchez Robayna responde a una vocación universal que trasciende el ámbito local: «Quiso abrir su obra y sus islas al mundo». Y ese carácter abierto se refleja también en la estructura del libro, que incluye textos poco accesibles para el gran público, procedentes de epistolarios y documentos históricos. La intención es ofrecer una visión completa del contexto literario en el que se inscribe Alonso Quesada, así como de sus relaciones con figuras como Miguel de Unamuno o Juan Ramón Jiménez.