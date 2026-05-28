Literatura
La nueva novela de la tinerfeña Andrea Abreu ya tiene título: 'Pajaritos preñados'
El esperado segundo libro de la autora de 'Panza de burro' saldrá a la venta el 2 de septiembre
La esperada segunda novela de la escritora tinerfeña Andrea Abreu ya tiene título. Se llamará Pajaritos preñados y la portada irá ilustrada con la misma imagen -una foto de un hombre subido a caballo en un enclave del norte de Tenerife- con la que la editorial Anagrama anunció la semana pasada no solo este esperado lanzamiento sino el fichaje en sus filas de la conocida autora del fenómeno editorial Panza de burro, una de las novelas canarias más leídas y traducidas de los últimos años.
Pajaritos preñados, tal y como adelanta la prestigiosa editorial, es la historia de Cathaysa, una adolescente que "crece en un entorno que no le concede tregua, y su padre, el Tiznado: dos trayectorias que se separan y se reflejan"
Además, ya hay fecha para su lanzamiento en librerías. Será el próximo 2 de septiembre.
Andrea Abreu terminó de escribir su opera prima, Panza de burro, en abril de 2020. Poco hacía presagiar el éxito que alcanzaría y el punto de inflexión que la historia que había creado con la ayuda de la editora Sabina Urraca supondría para las letras de las islas. Tan solo un año después, ya había vendido más de 30.000 ejemplares y se había traducido al al inglés, el francés, el italiano y el portugués. No solo cautivó a los lectores y la crítica, también fue llevada a la escena de la mano de una de las compañías de teatro más importantes de las Islas, Delirium Teatro.
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