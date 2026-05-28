'Travestismos folclóricos', un taller que usa el traje típico canario para demostrar que el género también se lleva puesto

Si eres una niña, lo apropiado es que te sientes con las piernas cruzadas. Que vayas de punta en blanco. Que saludes con dos besos, que sonrías educadamente, pero sin pasarte de simpática. Si eres niño, lo apropiado es que des un buen apretón de manos, que luzcas fuerte, que no te muestres vulnerable, que lleves pantalón.

Hay normas no escritas que se aprenden con el cuerpo, que persiguen a niños y niñas desde que son bien pequeños porque son inherentes a la sociedad en la que viven. «Todo esto es un montaje que responde a una cultura, a un lugar en el que hemos nacido, a un tiempo histórico», manifiesta la investigadora Gloria Godínez impulsora del taller Travestismos folclóricos en Canarias, que se celebrará el 6 de junio en la Casa-Museo Tomás Morales de Moya, dentro de la programación del Orgullo LGBTIQ+ y que nace de reflexiones como esta.

Durante cuatro horas y con un aforo de 15 personas, el taller combinará una primera parte teórica -en la que Godínez explicará el género como construcción performativa a partir de ejemplos cotidianos- con un bloque práctico en el que los participantes trabajarán directamente con prendas del folclore canario: faldas, chalecos, sombreros, pañuelos, fajines.

La propuesta invita a vestirse, travestirse e intercambiar prendas, a explorar qué dice cada una sobre la identidad de quien la lleva y qué sucede cuando se empieza a transgredir ese reparto. A jugar.

El punto de partida es el traje típico canario diseñado por Néstor Martín-Fernández de la Torre en los años treinta, una pieza que casi cien años después sigue generando debate: «Históricamente es un traje que ha levantado mucha polémica, desde su creación hasta la actualidad. Hay gente que lo critica muchísimo y gente que lo adora», señala Godínez.

Lo que hace singular el caso de Néstor es que él nunca pretendió disimular la dimensión performativa de su propuesta. Era escenógrafo -además de pintor-, y diseñó el traje en el marco de su campaña de Tipismo de 1934 con una voluntad artística explícita, orientada a la imagen turística de la Isla.

Él mismo lo reconoció: no estaba documentando el traje típico de Canarias, estaba recreando una imagen de lo popular. «Néstor nunca dijo que fuera el traje típico», recuerda Godínez. «Es importante tenerlo claro cuando hay estos debates tan acalorados», añade.

Las identidades nacionales

Godínez propone usar el caso del traje de Néstor para entender algo más estructural: cómo los estados modernos construyeron sus identidades nacionales en torno a una imagen muy concreta de la pareja y la familia. El traje típico, los bailes, las postales, las romerías: todo ese arsenal de lo popular formó parte de ese proyecto.

«Prácticamente en todos nuestros modelos de estado-nación de corte europeo, las identidades nacionales se construyeron en base a un traje y en base a una pareja heteronormativa. Y así se regula la imagen heteropatriarcal de todos nuestros estados modernos», explica la investigadora.

El traje masculino que diseñó Néstor -con una falda-pantalón a tablas y mangas cortas y voluminosas- levantó polémica en su época. Néstor era abiertamente homosexual, aunque Godínez es cuidadosa al interpretar sus intenciones: «No podría decir que quisiera hacer una crítica de género a la pareja heteronormativa. Pero lo que sí es cierto es que hay registros de campesinos en Canarias que usaban una camisa larga que parece una falda. Hay fotografías de 1853, de 1900. Podríamos aventurarnos y hacer bastantes hipótesis».

Lo que sí está documentado es el giro irónico que vivió ese traje durante la dictadura: el franquismo lo recuperó, le quitó los elementos considerados demasiado afeminados y lo envió a Argentina como regalo a Evita Perón, junto a trajes de otras provincias españolas, como escaparate de la España del régimen. «Es muy gracioso, porque lo critican pero también fue un traje utilizado por el franquismo», observa Godínez.

Género como estilo corporal

Para la propuesta de este taller, Godínez parte de una frase de la filósofa Judith Butler: el género es un estilo corporal, un acto al mismo tiempo intencional y performativo. Traducido a lo cotidiano: la forma de sentarse, de saludar, de caminar o de vestirse es aprendida, repetida hasta que parece inevitable.

«La gente de mi generación o la anterior tenía muy claro cómo tenían que sentarse las niñas, los niños, qué ropa usaban unos y otras. Educan nuestros estilos corporales, nuestra forma de sentarnos, de saludar, nuestros gestos. Ahora las cosas están cambiando», manifiesta.

Eso es lo que lleva más de una década investigando y practicando Godínez, académica y creadora de artes vivas residente en Gran Canaria, además de doctora en Literatura y Teoría de la Literatura por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México.

El concepto de travestismos folclóricos nació precisamente de ese cruce: en su libro Morenas de Veracruz (2019), la investigadora analiza el papel de las bailadoras del son jarocho y propone la idea de lo «transcaribeño» para nombrar la historia compartida entre las Islas y el continente americano.

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Parte de una investigación que ahora llega a la Casa-Museo Tomás Morales con trajes, cuerpos y preguntas. La inscripción es gratuita y está abierta en tomasmorales@grancanaria.com.