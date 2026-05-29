Ana López Segovia, dramaturga: «Es muy del sur buscar la válvula de escape del humor»

¿Con ganas de venir a Canarias con El viento es salvaje?

Sí, estamos ya preparadas y tenemos muchas ganas. Este espectáculo para nosotras es muy importante. E ir al Cuyás. El año pasado vinimos con Las Bingueras de Eurípides y fue maravilloso. Tenemos grandes expectativas con este viento salvaje allí.

¿Qué diría que tiene esta obra que sigue conectando con el público después de varios años girando?

Es una obra que resume muy bien la esencia de Las niñas de Cádiz, nuestro tipo de teatro. Es un teatro que siempre está mezclando elementos de la cultura literaria, de la tradición literaria, en este caso clásica, latina, griega, con elementos de la cultura popular y de nuestro folclore, de nuestro carnaval, nuestra copla, nuestro flamenco. Este espectáculo es la máxima expresión de nuestra forma de trabajo, de este lenguaje teatral que tenemos. Y sobre todo, que parecen palabras como un poquito rimbombantes, todo ello a través del humor. El humor y el verso, que son nuestras armas siempre.

Menciona la tradición literaria. Esta obra está inspirada en el mito de Fedra y de Medea. ¿Cómo llegan a él y por qué deciden ponerlo sobre las tablas?

Nosotras siempre tiramos de historias que conocemos, historias de gente de nuestro alrededor, cosas que han pasado en nuestra ciudad o que han salido en los periódicos. Siempre tiramos de alguna anécdota real. Y esa anécdota que la conocemos, la empezamos a desarrollar y a buscar la materia literaria dentro de ella. Y de pronto, ese personaje sacado de la vida real, en determinadas circunstancias o bajo determinada influencia, se termina convirtiendo en una heroína trágica. En el desarrollo del argumento de este espectáculo hubo un momento en que dijimos 'bueno, bueno, bueno, este personaje se está convirtiendo en Medea' o 'bueno, este personaje tiene cosas que pueden ser una buena Fedra'. Extraemos de la realidad cotidiana los mitos. Mostramos como una cosa completamente del siglo XXI, de pronto adquiere el rango de mito. La realidad que nos rodea se convierte en personajes literarios. El proceso es algo fascinante, cómo buscar lo insólito en la realidad cotidiana.

Primero es la anécdota, y luego llega el mito.

Teníamos la historia. Fue un taller de tragedia que hicimos con José Troncoso. Teníamos muy claro cómo hacer la comedia, pero nos planteamos cómo haríamos la tragedia. Hicimos este taller y pensamos en una historia, entre comillas, trágica, que había sucedido hacía poco tiempo en Cádiz, una historia que le sucedió a unas amigas nuestras. Y dijimos 'dios mío, esto es materia, esto es una telenovela, esto hay que ponerlo en el escenario'. Empezamos a desarrollar esa historia, ficcionándola, metiendo elementos. Y hubo un momento en que dijimos 'madre madre, para, para, para, que esto se está convirtiendo en una tragedia'. Este personaje, Pepita, se está convirtiendo en Fedra, y Juanita se está convirtiendo en Medea. Fue muy bonito el proceso de creación.

¿Y cómo logran, siendo su lenguaje el humor, el equilibrio entre este y la tragedia?

Eso es algo que lo traemos de herencia, que está en nuestra piel. En Cádiz y en el sur en general. Te encuentras con alguien que te dice 'oye, Pepi, ¿cómo estás? ¿De dónde vienes?', y te dice 'bueno, mira, pues vengo del hospital, que está mi marido malo'. Y nos empieza a contar todo un drama, pero te lo está contando de una manera que tú tienes que volver la cara un poco porque te están dando ganas de reír. Incluso en los momentos más duros existe este espíritu. Es muy del sur buscar la válvula de escape del humor. Creo que esa es la mezcla que hacemos nosotras. Y también tener la conciencia de que en toda historia dramática hay siempre momentos de humor y al revés, en una historia humorística, escarbas un poquito y hay una tragedia debajo. En la vida está todo mezclado siempre.

En el título de la obra hacen alusión al viento, entiendo que este viento se referirá al levante.

El levante es un elemento telúrico, pero también mágico, que aparece en el espectáculo y que de alguna manera modifica a la gente. Es el destino, es de estas cosas que escapan del raciocinio, que escapan de la voluntad del ser humano. En las tragedias griegas tenemos a Zeus, a Afrodita, a los dioses estos que se pelean y son seres que se mueven al capricho del destino. Nosotros en el siglo XXI no podemos hablar de Zeus, no podemos hablar de Afrodita, pero buscamos lo mágico que tenemos en nuestra realidad. Cádiz es una ciudad muy macondiana, es una ciudad en la que el realismo mágico salta a la vista. España es una tierra muy llena de leyendas, pero Cádiz concretamente. Es verdad lo que dicen, que el viento del levante modifica a las personas, las vuelve locas, como la tramontana. Y luego también tenemos a nuestro dios católico. ¿Para qué quiere uno a un Zeus si tenemos a un dios católico que también castiga, que también juega con nuestro destino? En vez de meter mitos griegos, buscamos qué elementos hay en nuestra realidad cotidiana que pueden tener esa dimensión mágica.

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¿Qué respuesta esperan del público canario?

Esperamos la de siempre. Llevamos ya mucho tiempo yendo a las Islas a trabajar y la respuesta es siempre maravillosa, hay una conexión muy bonita. Creo que el carnaval, de alguna manera, aunque sean carnavales muy distintos, hace que se comparta ese espíritu festivo, ese espíritu dionisíaco que nos une. Tanto a canarios a como gaditanos. Tenemos tantas cosas en común..., somos tierra de mar y de viento. El público siempre tiene una afinidad maravillosa con nosotras.