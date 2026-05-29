Videopodcast
Marta Carnicero, en el vídeopodcast del suplemento ‘ABRIL’: “Yo siempre les doy las gracias a mis lectores porque me han dedicado tiempo”
La escritora, autora de las novelas ‘El cielo según Google’, ‘Coníferas’ y ‘Matrioskas’, es esta semana la protagonista de ‘Libros y Cosas’
María Soto
Marta Carnícero es esta semana la protagonista de ‘Libros y Cosas’, el vídeopodcast del suplemento literario ‘ABRIL’ de Prensa Ibérica. Nació en Barcelona en 1974 y, por recomendación paterna, estudió ingeniera industrial, profesión que aparece en su currículum, además de la de profesora.
Sin embargo, sus inquietudes son muchas y diversas, desde la cocina, todo un arte sobre el que tiene varios libros publicados, a la música, ejerciendo de cantante en un variopinto y numeroso grupo de escritores que dan conciertos por librerías de Barcelona. Toda una mujer del Renacimiento en pleno 2026, con tres novelas editadas hasta la fecha, ‘El cielo según Google’, ‘Coníferas’ y ‘Matrioskas’, y otra recién terminada y en camino.
Curiosa y disciplinada, creativa y racional, durante la conversación con Álex Sàlmon e Inés Martín Rodrigo, conductores del vídeopodcast, la autora se detiene en su trayectoria y explica así la relación que mantiene con sus lectores: “Cuando escribo, me doy cuenta de que estoy abusando del tiempo del lector, abusando en el buen sentido. Pero es verdad que, si yo ahora cojo este libro y me pongo a leerlo, en ese momento estoy renunciando al resto de libros del mundo. Yo siempre les doy las gracias a mis lectores porque me han dedicado tiempo, y en esta época en la que vivimos que te dediquen tiempo seguramente es el mayor regalo. Entonces, lo mínimo que puedo hacer es tratar de ser cuidadosa con ellos, y ahí sí que en lugar de rellenar lo que trato es de recortar y si puedo decir una cosa en una sola frase en lugar de decirla en un párrafo la digo en una sola frase, que a veces, porque empiezo con un párrafo y voy recortando, se queda en una frase de tres líneas, eh, esto puede suceder”.
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