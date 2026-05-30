Un canario resucita a tres héroes del tebeo español

Tres de los héroes más importantes de la historia del tebeo español han vuelto a la vida gracias al dibujante aruquense Antonio Cerpa. Por un lado, El Corsario de Hierro, el personaje emblemático de Víctor Mora junto a El Capitán Trueno y El Jabato, cuyas aventuras transcurren entre batallas navales en el siglo XVII. Por el otro, El Guerrero del Antifaz, el justiciero más popular del noveno arte español, creado por Manuel Gago, cuya acción se traslada a la reconquista bajo el reinado de los Reyes Católicos en el siglo XV. Y, finalmente, Purk, también de Gago, cuyas hazañas se remontan a un Edad de Piedra inhóspita pero con ciertos ramalazos de la ciencia ficción.

Ejemplo heroico de autoedición

Los tres casos han sido publicados por asociaciones de fanáticos del noveno arte que se autoeditan sus propias obras gracias a la aportación económica de sus socios, por amantes de las viñetas que luchan de forma autónoma por mantener vivo el espíritu de las grandes obras maestras de nuestro país. Y que refleja cómo muchas de las obras más interesantes de este medio quedan en circuitos más bien cerrados y no llegan muchas veces al gran público.

En el caso de El Corsario de Hierro se trata, además, de la primera aventura inédita que se publica de este clásico de la historieta hispana desde los años ochenta. Con el título de El Corsario de Hierro: La isla calavera (Asociación de Amigos de El Capitán Trueno) se trata de una aventura de 20 páginas en donde este aventurero de 36 años nuevamente tendrá que enfrentarse a todo tipo de villanos.

Un aire nuevo a los personajes

«Intenté darle un aire nuevo porque, lógicamente, es absurdo intentar competir con dos monstruos como Víctor Mora y Ambrós», señala el propio Antonio Cerpa sobre este álbum.

«Intenté hacer algo con un aire fresco, pero que conservara la esencia de la historia, donde se mezcla el humor y la acción». En la aventura, el corsario de Hierro, junto a sus dos inseparables compañeros, el gigantesco escocés Mac Meck y el extravagante mago italiano Merlini, naufragan en una isla habitada por caníbales. Una vez allí la tripulación es capturada por estos antropófagos, pero el corsario logra huir hasta que se encuentra con una serie de filibusteros a los que les había pasado lo mismo y que llevan varios años sobreviviendo en esa isla. Gracias a su colaboración, el héroe español logra salvar a sus amigos y huir no sin antes reencontrarse con su eterno enemigo Lord Benburry en un pasaje que conecta con el origen del corsario como parábola.

Y sucede de la siguiente manera. El primer numero que Mora creó en sus inicios, titulado La mano azul, empezaba con un ataque de su rival, el propio Benburry, que trabajaba al servicio de la Pérfida Albión, a un barco español donde mueren todos los tripulantes y pasajeros excepto un niño que es el propio corsario. La conexión de la aventura de Cerpa con esta historia matriz de la saga consiste en que uno de los piratas que ayuda al corsario a escapar de la Isla era uno de los atacantes que mataron a su padre y a toda la tripulación.

El análisis histórico

Curiosamente, desde un punto de vista histórico y aventurero, El Corsario de Hierro, creado en 197o en la editorial Bruguera, representa un tipo de héroe español con mucha más credibilidad que otros de Mora que han alcanzado mucho más popularidad. Por ejemplo, El Capitán Trueno empezó como un personaje de la Edad Media que luchaba junto a Ricardo Corazón de León durante la Tercera Cruzada y luego convirtió en un trotamundos que podía luchar junto a vikingos como indígenas americanos, sin mucho rigor histórico.

Y El Jabato se circunscribía e un principio a la zona de influencia del Imperio Romano en el siglo II antes de Cristo donde el protagonista es un campesino íbero convertido en gladiador pero que, tras conseguir su libertad, recorrerá el mundo conocido enfrentándose a a otros imperios de la antigüedad de una manera a veces anacrónica.

Pero El Corsario de Hierro, sin lograr el éxito masivo de los dos anteriores, tiene una mayor credibilidad si nos ceñimos a un hecho real de la Historia. Por ejemplo, aquí hay un enemigo claro que es Lord Benburry, un esbirro del rey Carlos de Inglaterra que utilizaba todas las malas artes posibles para rapiñar de los botines de las potencias enemigas. Quizás Mora tenía presente que Inglaterra construyó su imperio y poderío económico a costa del oro y la plata española a través de tres vías principales. La primera, y más importante, fue la piratería auspiciada por la Corona durante el siglo XVI. La segunda a través del comercio de contrabando y el posterior control financiero durante la independencia americana en los siglos XIX en adelante. Pero fue justo en el XVII cuando este alcanzó su máxima crisis.

El sabotaje británico

Por entonces España utilizaba el oro americano principalmente para pagar deudas con banqueros genoveses, alemanes y flamencos y financiar guerras religiosas, lo que provocó una enorme inflación en el imperio. Inglaterra, como en muchos momentos de la Historia con sus rivales, aprovechó esta debilidad económica vendiendo productos manufacturados de contrabando en las colonias españolas americanas.

La plata terminó enriqueciendo a los comerciantes y a la naciente industria británica, mientras España se endeudaba cada vez más. Muchos historiadores sitúan el comienzo de la caída del imperio español con la pérdida de las últimas colonias tras la guerra con Estados Unidos. Pero, desde una visión mucho más profunda, todo partió de este momento histórico.

La enemistad con los Reyes Católicos

El segundo personaje que Cerpa ha resucitado es El Guerrero del Antifaz, creado originalmente por Manuel Gago García en 1944, con una aventura que empezó hace tres años y que ha tenido una continuidad que concluirá a finales de este 2026. Titulado El regreso del antifaz (Asociación de Amigos del Guerrero del Antifaz) la historia empieza tras una época muy oscura en la que Adolfo de Moncada, nombre real del protagonista, había acabado enemistado con los Reyes Católicos y huye con sus amigos a África. Los Reyes Católicos había dejado todas las posesiones a un tirano y él regresa para hacer un poco de justicia, pero la aventura tampoco termina bien y el hijo del Conde de Roca decide marcharse a África donde se ve vuelto en una trama rocambolesco con brujas de por medio.

Las especulaciones sobre su continuidad

«Gago murió en 1980 con 55 años», subraya Cerpa. «Y estaba haciendo las nuevas actas para las siguientes aventuras, pero en el año 80 se corta justo en el número 110, y la historia queda muy colgada», añade. «Durante muchos años se estuvo especulando sobre cómo podría continuar esa historia. Uno de sus hijos hizo su versión pero no cubrió las expectativas y no dejó un grato recuerdo», opina.

«Yo me di un salto en el tiempo. No hice una continuidad del Guerrero del Antifaz, sino que me trasladé al continente africano a finales del siglo XV». En esa época, África estaba dividida en realidades políticas muy distintas. La zona norte estaba dominada por los ricos reinos berberiscos y musulmanes, mientras que el resto del continente albergaba grandes imperios comerciales y el naciente colonialismo portugués. Y en ese ambiente, el héroe tiene que enfrentarse a otro tipo de villanos.

«La editorial Dolmen, con el sobrino de Manuel Gago, se está encargando de publicar nuevas historias, además de restaurar las historias oficiales», aclara Cerpa. De este modo, El Guerrero del Antifaz vuelve la vida 35 años después de su última aventura, de forma simultánea. Por un lado, de la manos del dibujante Miguel Quesada y el guionista José Ramírez donde ambos autores toman el relevo de su creador para dar forma a El Guerrero del Antifaz, Las Historias Jamás Contadas donde el famoso enmascarado vuelve a librar de nuevo sus batallas en la época de la reconquista española. Y, por el otro, el dibujante grancanario en una historia, que aún no ha concluido, pero que ya supera las 80 páginas.

Un personaje singular e inclasificable

Finalmente, el tercer personaje que Cerpa ha dado vida es el más singular e inclasificable de todos, también de Gago, y titulado simplemente Purk (Asociación de Amigos de El Capitán Trueno). El Hombre de Piedra vive en una prehistoria mítica, universo de monstruos, titanes y damas terribles, además de humanos voladores, roedores que hablan, vampiros, centauros, gorilas acorazados y hasta hombres con testa de rinoceronte. Lila, su pareja, con quien matrimonia en rito precristiano, le acompaña en su deambular por el mundo troglodita. También Sandar, una especie de ahijado, ayuda a Purk en sus justicieras intervenciones, casi siempre dirimidas a palos en duelos espectaculares a lanza y garrote. «El último capitulo de Purk, tras más de 200 entregas, tenía un final un tanto extraño donde tanto él como Lila y Sandar se quedan en una cueva a vivir toda su vida», señala.

El guiño al volcán de La Palma

«Yo los saco de esta tribu. Y empieza la historia con un volcán que explota, donde quise hacer un guiño a la actualidad de Canarias porque es una historia que apareció por los tiempos del volcán de La Palma y es una especie de paralelismo con lo que ocurrió aquí».

Y, por supuesto, también añade elementos de ciencia ficción. «Siempre se ha creído que Purk está en la Prehistoria, pero también puede estar en un futuro incierto o en otro planeta, y juego con eso. Se encuentra con una tribu con un fuerte poder religioso». Cerpa recuerda cómo Purk gozó de una popularidad secundaria en nuestro país y por eso los aficionados no lo han echado de menos. «La prehistoria no ha tenido mucho éxito en España, mientras que Rahan, una especie de Tarzán primitivo con historias que tiran por el ecologismo, arrasó en Francia».

Las nuevas aventuras de Pepe Monagas

El dibujante aruquense también anuncia la inminente llegada del tercer volumen de Las aventuras de Pepe Monagas, adaptaciones de los cuentos de Pancho Guerra. «Ahora tendrá más importancia un personaje como Venturilla, amigo del protagonista, y el dibujo será un poco más barroco, con más detalle, en el paisaje», añade.

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Pero Antonio Cerpa seguirá sorprendiendo los próximos meses con nuevos desafíos, «que me está costando mucho tiempo de archivo y estudio histórico».