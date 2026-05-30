Así celebra Noemí Pérez el Día de Canarias: arte, emoción y tradición

El Día de Canarias también se celebra desde el arte. Así lo ha demostrado Noemí Pérez, que compartió en redes sociales un proyecto creativo en el que el maquillaje se convierte en una forma de expresar identidad, cultura y pertenencia.

La artista explicó que este trabajo llega después de “muchísimo esfuerzo, poco tiempo libre y muchas horas robadas al descanso”. Un proceso intenso que, según sus palabras, nace de una necesidad personal de seguir creando y de transformar el arte en algo capaz de emocionar.

El maquillaje como forma de orgullo canario

En un momento en el que el maquillaje vive una expansión global gracias a las redes sociales y plataformas como TikTok, perfiles como el de Noemí Pérez reflejan cómo esta disciplina ha dejado de ser solo estética para convertirse también en relato, emoción y expresión cultural.

Su propuesta por el Día de Canarias busca conectar con las raíces del Archipiélago y poner en valor la cultura canaria desde una mirada artística y contemporánea.

Un proyecto colectivo lleno de cariño

Noemí Pérez también quiso agradecer a todas las personas que la acompañaron durante el proceso. En su mensaje destacó el tiempo, el talento, la ilusión y el cariño de quienes aportaron “su granito de arena” para hacer posible el resultado final.

Noticias relacionadas

La maquilladora resume así el espíritu del proyecto: detrás de esos minutos hay esfuerzo, corazón y un profundo sentimiento de orgullo canario.