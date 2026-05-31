El legado de Jane Millares aterriza en la ULPGC con una charla sobre arte, feminismo e identidad

«Cuando te adentras en el universo de Jane, no puedes no enamorarte de ella». Con esta frase, Juliana Honorato, consultora en Innovación Social y Cultura, impulsora de Ecoar Colectiva Lab, reivindica el legado de la que fue una de las voces artísticas más singulares y menos visibilizadas del arte canario del siglo XX. La figura de la pintora grancanaria Jane Millares Sall centrará el próximo 3 de junio a las 18.00 horas el conversatorio El lienzo violeta: Jane Millares Sall, arte, identidad y empoderamiento, que tendrá lugar en el Espacio Violeta de la Biblioteca Universitaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

Honorato participará en el encuentro junto al periodista Michel Jorge Millares, hijo de la artista y custodio de su archivo familiar. La charla pretende acercar al público -sobre todo a los más jóvenes- la trayectoria y el legado de una creadora que desarrolló una obra profundamente vinculada a la identidad, la condición femenina y la realidad social de su tiempo, pero cuyo reconocimiento quedó durante décadas eclipsado por otros nombres de la historia del arte.

La iniciativa surge del convencimiento de que Jane Millares merece ocupar un lugar más destacado en la memoria cultural canaria. Honorato recuerda que conoció a su hijo hace una década y que, desde entonces, la historia de su madre le pareció «muy potente». «Luego ves toda la fuerza de su obra, su significado político, su resistencia y la importancia que tuvo dentro del arte de su época, y te enamoras aún más», señala.

Movimiento indigenista

Nacida en Gran Canaria en 1928 y fallecida en 2022, Jane Millares fue considerada la única mujer vinculada al movimiento indigenista canario. Su trayectoria transitó entre la figuración expresiva y la abstracción, siempre atravesada por una mirada profundamente humana. Ella misma definió su trabajo con una frase que se ha convertido en una de las claves para comprender su arte: «Pinto el mundo de las almas de las gentes».

Para Honorato, esa afirmación revela la capacidad de la artista para observar tanto a quienes la rodeaban como a sí misma. «Jane construyó desde la resistencia», subraya. Una resistencia marcada por el contexto histórico de la posguerra y la dictadura franquista, pero también por su condición de mujer en un ámbito donde las creadoras tenían escasas oportunidades de reconocimiento.

«Ella luchaba desde la maternidad, desde la identidad y desde una familia de artistas», explica, circunstancias que la pintora transformó en el combustible de una obra que abordó cuestiones sociales, políticas y humanas desde una perspectiva propia. «No solo miraba hacia los demás, también se observaba a sí misma», añade Honorato.

Esa dimensión política se hizo especialmente visible durante su etapa indigenista. Según explica la impulsora de Ecoar Colectiva Lab, el indigenismo era, además de una corriente estética, una forma de posicionarse frente a los relatos dominantes: «Jane identificaba cómo determinados colectivos habían sido borrados de la historia oficial y conectaba esa realidad con la condición de la mujer», apunta.

Sin embargo, pese a la relevancia de su trabajo, su nombre nunca alcanzó la misma notoriedad que el de otros artistas de su entorno. Hermana del reconocido pintor Manolo Millares, una de las figuras fundamentales del informalismo español, Jane desarrolló una trayectoria que durante años permaneció relativamente al margen de los grandes relatos artísticos.

«Tuvo una obra muy poco conocida e incluso marginada», afirma Honorato, que también recuerda que algunas de sus creaciones más comprometidas, como Bahía de Cochinos o La cara del fascismo, fueron pintadas pero nunca llegaron a exponerse públicamente. «Era una figura muy singular porque utilizó el arte como una forma de expresión en una época en la que ser mujer ya suponía una limitación importante», recalca.

La insularidad

A esa realidad se sumaba otro factor: el de la insularidad. Jane Millares decidió desarrollar su carrera desde Canarias en una época en la que muchos creadores buscaban oportunidades fuera del Archipiélago. Para Honorato, aquella decisión también puede interpretarse como un acto de resistencia.

«Ella dijo: 'No me voy de mi isla'. Y eso tiene mucho valor. Fue una manera de demostrar que también se podía hacer arte desde la periferia europea, desde el medio del Atlántico», explica.

Tres pódcasts

El conversatorio del próximo miércoles forma parte de una estrategia más amplia impulsada desde Ecoar Colectiva Lab para acercar la figura de Jane Millares a nuevos públicos. Entre las acciones previstas se encuentra la producción de una serie de tres pódcasts que profundizan en distintos aspectos de su trayectoria artística y vital. El primero de ellos se estrena el próximo 9 de junio.

La propuesta encaja además con la filosofía de este laboratorio ciudadano impulsado por la ULPGC, que trabaja en proyectos donde confluyen cultura, educación, participación social e igualdad. «Queríamos iniciar esta andadura con una figura que permitiera visibilizar a las mujeres artistas, educar en igualdad y preservar la memoria», resume Honorato, que además considera que la historia de Jane Millares sigue dialogando con problemáticas contemporáneas.

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«No es solo una historia del arte, es una historia de vida», afirma. La de una mujer que encontró en la creación una herramienta para construir su propia voz y que convirtió la pintura en una forma de resistencia frente a los límites impuestos por su tiempo.