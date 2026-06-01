“La cumbia de los pescaos”: se estrena el segundo video de Olga Cerpa y Mestisay y su nuevo disco

La nueva producción discográfica de la popular cantante isleña y su banda, “La costa de los cantares”, que se publica la próxima semana, contiene esta bailona y pegadiza cumbia que hace un homenaje en sus letras a algunas de las especies de pescados que habitan en los mares de Canarias.

La canción, compuesta por Manuel González y producida por él mismo y por Hirahi Afonso, será la carta de presentación del nuevo trabajo sonoro de Olga Cerpa y Mestisay, que contiene diez cortes musicales grabados en su mayoría en unos estudios de la capital portuguesa. El video, ya disponible en redes sociales, fue grabado el pasado mes de abril en el muelle viejo del Puerto de Las Nieves, en la localidad marinera de Agaete.

Noticias relacionadas

La dirección artística del mismo fue realizada por Israel Reyes y Clapso producciones. La realización y postproducción videográfica está firmada por Pedro Ruiz, de Ruima producciones, y el registro sonoro fue grabado y masterizado en los estudios La Rampa de Vecindario por Gustavo Sánchez. Participaron en el video alumnos de la escuela de danza Cuba Dance y contó con la colaboración del Ayuntamiento de Agaete.