Juan Miguel Zunzunegui, historiador: «Los que hablan mal de Hernán Cortés son unos ignorantes»

¿Qué le parece la polémica entre Ayuso y la presidenta de México con el tema de Hernán Cortés?

Es lamentable que estemos desempolvando el cadáver de Hernán Cortés 500 años después. Pero los políticos siempre necesitan distracciones, sobre todo cuando no funcionan. Yo coincidí con Díaz Ayuso en un evento donde dijo que México no existía antes que Hernán Cortés. Yo creo que dijo la verdad. Estoy absolutamente de acuerdo. Pero es una verdad que ella no puede decir en México. Fue un evento que consistía en celebrar la evangelización y mestizaje de México. Porque en el México de hoy en día el 96 % somos hispanohablantes, cristianos, y el casi total somos mestizos. Cuando yo digo esa verdad en México me cae encima la mitad del país, pero que lo venga a decir una autoridad española suena mucho más ofensivo. Es una verdad, pero que no la puede decir un español. El México mestizo, cristiano e hispanohablante es el México que se creó tras llegar Hernán Cortés.

Aún hay mucha gente que asocia su nombre a cosas terribles cuando oye su nombre.

Hernán Cortés es probablemente el hombre más importante del siglo XVII. Es un genio político, diplomático, militar. Cuando llega al Caribe en 1519, hablaba latín, castellano, sabía gramática, retórica, lo que se estudia en Salamanca. Es un humanista. Llegó al Caribe con 19 años y estuvo 15 años allí antes de comenzar la aventura que acabó con la conquista de Tenochtitlán. Era un tipo brillante, fue el primero en entender que los españoles sí estaban siendo arrogantes, que estaban asumiendo que la población local formada por indios taínos eran inferiores y que había una postura, no de exterminio, pero sí de despreocupación. Hernán Cortés fue el primero que dijo ‘vamos a tener que llevarnos bien con esta gente, porque vamos a a convivir con ellos y ellos ya saben comer aquí, sembrar aquí, vivir aquí’. Cortés se dedicó a llegar a acuerdos con los indios del Caribe. Acabó tomando una mujer y tuvo un hija con ella. Cuando llega a México tiene 34 años y ya ha aprendido que la gente que vive ahí es civilizada, pensante, racional, y que puede entrar en conflicto con ellos. Él llega con 400 hombres a un mundo de 10 millones de habitantes. Lo más estúpido que se puede hacer en ese caso es llegar en son de guerra, porque te van a aniquilar y fue lanzando todo el tiempo mensajes en son de paz. Tuvo la fortuna de encontrarse con un náufrago, Felipe de Aguilar, que hablaba maya y castellano, y de conocer a la maravillosa Malinche. Cortés siempre tuvo quien le tradujera y fue pactando con todos los pueblos que se fue encontrando, evitó la violencia a toda costa. Ahora, bien, cuando no fue posible evitar la violencia, fue todo lo violento que pudo porque si no pega primero y gana se mueren todos. Pero siempre buscó la diplomacia y al final lo logró con todos menos con los aztecas que fueron los que se empeñaron en pelear.

Y Claudia Sheinbaum habló de exterminios y matanzas.

Isabel Díaz Ayuso o cualquier español tiene más relación con la historia de México que la presidenta, que es búlgara, lituana y judía. Ni una gota de sangre de la historia de México corre por sus venas. Pero Ayuso llegó a México cuando Estados Unidos estaba declarando que era un país de narcopolíticos y los políticos encontraron una cortina de humo perfecta. Si Isabel Díaz Ayuso hubiera llegado a decir esto dos mese antes tal vez no le ponen atención, pero llegó a declarar esto en un evento privado cuando México estaba en el punto de mira de Estados Unidos. Y lo que hizo el gobierno de México fue aprovechar para crear un escándalo en torno a Hernán Cortés. Estar en el siglo XXI intentando culpar a España o Cortés de los problemas de México es estúpido y quien lo crea también lo es.

«Estoy de acuerdo con lo que dijo Ayuso, pero es una verdad que ella no puede decir en México»

¿Qué opina del actual gobierno que hay en México?

No me gusta la política, me alejo siempre todo lo que puedo de ellos porque no confío en ninguno. El político que no ha hecho algo terrible es porque lo va a hacer. Y todos saben en qué situación tan terrible y decadente está México porque no hay un buen gobierno.

¿Pues cómo era realmente la figura Hernán Cortés?

Si tú investigas la biografía de Hernán Cortés te das cuenta de que sus dos principales biógrafos son de dos anglosajones: William Preston, y Hugh Thomas. Los dos alaban a Cortés. Lo ponen como un padre diplomático. No hay un solo académico serio que no diga maravillas de Hernán Cortés. Si entiendes a Hernán Cortés te das cuenta de que es un hombre culto, un genio, un diplomático, y es el hombre sin el cual México simplemente no existiría. El problema es que la gente repite sandeces porque las escucha a los políticos. Los que hablan mal de Hernán Cortés son unos ignorantes.

¿Cuáles son los tópicos más falsos sobre Hernán Cortés?

El mayor bulo para mí de su figura son dos. El primero, decir que conquistó México. Cuando Cortés llega al continente americano, porque él fue el primero que llegó al continente y no Colón, no existe México. Y tampoco hay nada parecido a un país, a un estado o a un imperio. Lo que hay son una serie de pueblo, pero todos con el techo de las culturas de piedra: su tecnología, sus armas, dependen de la piedra y la obsidiana. Porque América es un continente que se quedó aislado del mundo en lo geográfico, económico y cultural. Cuando Cortés llega ve un mundo fascinante, maravilloso, que ha desarrollado unas culturas impresionantes, pero que no está en su mejor momento. Eran pueblos distantes que se hacen la guerra entre si. No hay unión política, lingüística, cultural o religiosa. Y son todos enemigos entre si y enemigos de los azteca, con el agregado del sacrifico humano y el canibalismo ritual. Percibe que existe un territorio donde los mexicas someten a todos los pueblos con diez mil sacrificios humanos al año. Pero ellos no sacrifican azteca, sacrifican a los demás. Por eso todos los pueblos deciden aliarse con Hernán Cortés. Todo lo que es México, mestizo, católico y neoclásico, se creó tras la caída de Tenochtitlán en adelante. Cortés no conquista México, lo hace nacer.

«Cualquier español tiene más relación con la historia de México que su actual presidenta»

Entonces se puede afirmar que Hernán Cortés era de todo menos un genocida.

Lo primero que hace es fundar una ciudad y después construir un hospital. Qué genocida hace eso. Luego surgieron más hospitales, acueductos, colegios, universidades. Nada de eso lo hace un genocida. Y cuál fue el gran refuerzo de Cortés. Pues 12 franciscanos que llegan en 1524. Llegan los frailes y luego los burócratas, los juriconsultos. Las ciudades más hermosas de México son de 1521 en adelante. España se puso a construir cien ciudades en solo un siglo. Pero es más fácil acudir a la ignorancia de la gente y decir palabras muy de moda como genocida.