'Benigno', la nueva película del tinerfeño David Baute, seleccionada en el Festival de Shanghai

La película documental Benigno, producida por Tinglado Film, ha sido seleccionada por el Festival Internacional de Cine de Shanghai, festival de categoría “A" que forma parte del selecto grupo de los festivales mas prestigiosos del mundo. El estreno se producirá en la sección oficial a concurso optando al Documentary Golden Goblet Award, junto a películas como Ruins (Macedonia, Croacia, Eslovenia), Notes Unheard (China), El tigre del Este (Chile) y Wheels of Forgotten Dreams (Serbia, Bulgaria, Croacia).

David Baute es el responsable, también con su productora, de uno de los proyectos más relevantes del cine canario de los últimos años: Mariposas Negras, ganadora del Premio Goya a la mejor cinta de animación.

Un fotograma de la película. / El Día

Única representante española

Benigno es la única producción española de cine de acción real, que competirá en el Festival Internacional de Cine de Shanghai, puente principal entre el cine global y el mercado cinematográfico asiático. Esta nueva producción de Tinglado Film realiza una exploración sobre el hogar de nuestros ancestros, la casa natal, lugar en el que descansa nuestro pasado familiar.

La historia

Benigno, a sus ochenta y ocho años aún duerme, come y sueña en el hogar que le vio nacer, entre el limbo de los recuerdos y el ritual de lo cotidiano. Contiguo a la casa, su huerto, al que acude diariamente para trajinar en la tierra con las semillas heredadas de sus antepasados, que cataloga y conserva ceremoniosamente.

La película cuenta con la participación especial de Benigno de León, la dirección de David Baute, la fotografía en super 8mm de Mauro Herce, Raúl Barreras como montador, diseño sonoro de Nahuel Palenque y sonido directo de Sara Sánchez, la banda sonora de Dori Diaz Jerez, el guión de María Abenia, Mauro Herce y David Baute, la dirección artística de Silvia Navarro y la producción ejecutiva de Elsa Hernández, acompañada por Raquel Rolo y Miguel Ángel Pérez.

La película ha sido rodada en Super 8mm entre 2022 y 2025, en el pueblo de Garachico.