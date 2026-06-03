Bad Bunny no canta para el elitismo musical, que también desafina

El conductor de Cabify me dijo que ni loco acudiría a un concierto de Bad Bunny porque estaba operado de otitis y tenía buen gusto. Según él, Danny Ocen y Ferxxo sí cuentan con un gran directo. De uno ya había disfrutado y del otro solo en algunas apariciones sorpresa. El hombre se sumaba así a los cientos de críticas en los diferentes medios de comunicación y redes sociales desde que ‘el conejo malo’ empezó su gira por Europa. No es un caso aislado, insisto. A pesar de reinar en las diferentes playlists del mundo, de un tiempo a esta parte es común cuestionar el género urbano ridiculizando, sobre todo, su dicción. Da igual los logros internacionales y que la juventud los escuche constantemente: los hay incapaces de sentir curiosidad y acercarse a un fenómeno que mueve masas. De aquí y de allá. Sin siquiera escuchar un disco entero, sin ver una entrevista ni prestar atención a lo que defienden, todo está mal. Los consideran la peste musical. Tal y como en su día padeció el reggaetón más puro.

Lo que apesta es el tufo a elitismo por creerse mentalmente superior o contar con mejor gusto por creer que uno va a contracorriente, que un género musical es mejor que otro porque simplemente no gusta.

Concierto de Bad Bunny en Madrid / La Provincia

Cuando uno acude al concierto de Bad Bunny, como al de tantos otros artistas que encumbran el trap o el perreo, no espera que el cantante o grupo en cuestión entone todas las notas, sorprenda con grandes giros vocales o falsetes de escándalo. Se trata de un evento social. Uno acude al estadio con treinta y cinco grados a la sombra, rodeado de amigos y cerveza en mano, para berrear hasta la afonía y perrear hasta abajo. No es el talento vocal lo que hace único a Bad Bunny, sino el haber conseguido canciones que llenan pistas y unen a generaciones. Invita a bailar. Lo sabe él, lo sabe quien ha comprado la entrada un año antes, lo sé yo, pero no lo sabe Charly, que perdió cinco minutos de su tiempo en criticar lo evidente por creerse infinitamente superior a los demás.

No todo es perfecto en ‘la casita’ de Bad Bunny

Ahora bien, creer que todo lo que gira alrededor de la propuesta de Bad Bunny en Europa es perfecto por sentir cosquilleos con el puente de ‘El apagón’ o querer vivir ‘un verano en Nueva Yol’ dista de ser objetivo. Un artista de su talla internacional no puede contar con los graves fallos de sonido que tiene su show en el Estadio Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid. No es que no vocalice, es que directamente no se llega a entender prácticamente ninguna frase de ninguna canción y el público, siempre fiel, canta por inercia. Así lo viví desde la penúltima fila del sector 424 la tarde del 2 de junio de 2026. Sé de lo que hablo.

Entrada a 'la casita' de Bad Bunny en Madrid / La Provincia

El de Puerto Rico entremezcló los mejores hits de su carrera con los de su último disco, confió en una banda típica de su país, lo mejor, y se movió entre dos escenarios: uno ante una pantalla gigante sin florituras ni grandes producciones audiovisuales, ya típicas, y la famosa ‘casita’. De esta última ya se ha reflexionado bastante en los últimos días, ya que España no compra su mensaje sexualizado, exigía mayor diversidad y, por supuesto, alza la voz ante la hipocresía que supone que los ricos ocupen un lugar ahí, siendo aún más privilegiados, en lugar de los verdaderos fanáticos del artista. Sin importar categoría social, cantidad de dinero en el banco, profesión y mucho menos apariencia física. Que ese debate se haya dado en España sí debería hacernos sentir orgullosos como sociedad.

Gran parte de su repertorio transcurrió ante la banda, moviéndose entre los invitados o dando saltos en el techo de ‘la casita’. Mientras Bad Bunny es aplaudido por ofrecer simplemente eso, como Justin Bieber fue alabado en Coachella por limitarse a sacar un ordenador y proyectar vídeos de su trayectoria musical, a las mujeres artistas se les sigue exigiendo mucho más. Que entonen cada nota y bailen a la vez, que hagan piruetas en el aire, que llenen las tablas con un numeroso cuerpo de baile, etc. Ojalá sobre esto también reflexionáramos como sociedad.

Y no lo digo como un hater más de Bad Bunny, al contrario: lo di todo y hasta me emocioné con ‘Debí tirar más fotos’ mientras abrazaba a mis amigos, sino con la esperanza de que el compromiso de los artistas por los mensajes sociales sea real y no mero postureo. Eso sí, que no haya sonado ‘Enséñame a bailar’ no te lo perdonaré jamás, Benito Antonio.