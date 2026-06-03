El dúo canario de electropunk Dyatlov publica nuevo álbum

El dúo tinerfeño Dyatlov publica mañana viernes su tercer trabajo discográfico Todo está hecho por el bien, en una edición conjunta de Malpaís Records y Atuvera Producciones. Disponible en todas las plataformas y en una edición limitada en vinilo color rojo, el dúo que forman Deborah y Carlos, ex de La Masacre, dan un salto exponencial con este nuevo trabajo donde la electrónica extrema es el sustrato de los siete temas que encierra el álbum.

Es el regreso por la puerta grande de Dyatlov con una propuesta sonora de alto voltaje, de raíz electrónica que transita a su antojo y conveniencia por géneros y subgéneros como el electro-punk, acid, industrial, synthwave o trance. Tras el lanzamiento de los singles Mata al Dragón, Voraz y Encrudo se descubre el álbum completo, cuya secuencia sonora conduce inexorablemente a la pista de baile. El disco comenzó a gestarse a comienzos de 2025 y se completó en agosto del pasado año. Grabado, producido y mezclado íntegramente en su estudio Pnumbra con equipos analógicos y digitales, masterizado por Daniel García, la banda ha contado con la colaboración a las voces de Yuliana Kim, cantante de Banda Sin Nombre (BSN) en el tema Ser más idiota no pidió. Completan el álbum piezas incendiarias con la pegada marca de la casa, como Algo aquí, Autolesiva y Me veo, además de las tres composiciones lanzadas como singles.

Una evolución significativa

Es el tercer disco del dúo tinerfeño, en activo desde 2021, tras la publicación de Invitados en número perturbador, CD/K7 (Los 80 Pasan Factura Formato, 2021, CD/K7) y Tenía la rara virtud de no existir por completo (Los 80 Pasan Factura / Invasión Amistosa, 2023, vinilo 12”).

Nada es igual ni previsible en el devenir de Dyatlov, y este nuevo álbum exhibe un músculo electrónico mayúsculo que viene a reivindicar el carácter del grupo. «Estamos muy satisfechos con este último trabajo, la banda denota una evolución significativa y el sonido del disco es muy bueno», aseguran.

Un tercer capítulo de la historia sonora de Dyatlov que no distorsiona ni contamina el ADN del proyecto. «Eso no significa que sea mejor que los anteriores de los que estamos muy orgullosos también, que suenan más crudos. Estamos contentos porque suena a Dyatlov».

El sonido en conjunto del álbum sigue siendo extremo en la suerte de electrónica que trabaja Dyatlov. ¿Es algo premeditado, fruto de las influencias y el carácter del proyecto, o surge de manera espontánea? A este respecto, la banda explica que «nosotros no buscamos influencias ni un sonido premeditado. Simplemente empezamos a componer y nos dejamos llevar por la pegada que va teniendo la construcción. Las variaciones son continuas hasta conseguir el resultado que le gusta al oído, unido a las sensaciones que producen las secuencias o un sonido o tempo en particular..., de ahí los estilos de electrónica que tocamos que finalmente han conseguido que vayamos forjando nuestro estilo propio».

Las letras de la banda mantienen el tono de denuncia y compromiso con el tiempo que nos toca vivir. «Respecto a las letras pensamos que seguimos en la misma línea combativa de crítica social y de retrospección interna del ser humano. Una forma de decir que todos estamos en el mismo barco y de que todos somos iguales». Poesía abstracta en un mundo de máquinas. En palabras del propio dúo, «nuestro estilo es muy poético y muchas veces un poco abstracto, pero definido. Nos inspiramos en nuestra propia decepción».

Dyatlov es un proyecto excepcional y único en la música canaria y la edición del disco con Malpaís y Atuvera Producciones es también un cambio de ciclo para el grupo.

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«Lo importante», en opinión del grupo, es que el tercer álbum de Dyatlov ya está en la calle y que «nuestros conciertos parecen gustar, inclusive a gente de oídos dispares, de otras ramas y estilos muy alejados de la electrónica».