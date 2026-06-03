Graffitis, paridolias y fantasmas en 'Visiones Marianas V3'

La guerra de Vietnam, las manifestaciones raciales en EE.UU., los ejércitos de niños de Brasil, las multinacionales de comida basura, las protestas por la libertad en España, las milicias nigerianas, las mujeres chinas con los ojos vendados... Un recorrido por los conflictos de ayer y hoy, pero con una técnica original como pocas que diluye los contornos de las imágenes creando un efecto espectral. Se trata de la exposición Visiones Marianas v3 del artista grancanario Néstor Travieso que se inaugura este viernes a las 19.30 horas, en la sala S/T Espacio Cultural (Calle Enmedio, 1) de la capital grancanaria y que estará abierta al público hasta el 30 de este mes.

La muestra se puede visitar de lunes a viernes entre las 18.00 y 20.00 horas. Es la tercera exposición de la serie que el artista presenta con siete obras que proceden de una exposición que ya se realizó en la galería Sopa de Azul en 2016 y cinco en Barcelona en 2021.

Pero la obra de Travieso tiene dos dimensiones. Una primera intelectual y artística. Y una segunda más cercano a lo paranormal o esotérico. En el primer caso se trata del carácter reivindicativo que hay detrás de su trabajo «La obra surge de las creencias que las personas depositan en los iconos», señala el propio Néstor Travieso. «Descontextualizando, en este caso, las imágenes de las Apariciones Marianas de carácter religioso y enfrentando al espectador con sus sombras sociales», añade.

Diferentes momentos de la Historia

«Las imágenes pertenecen a momentos puntuales que han influido en la historia reciente». Imágenes que por su fuerza plástica, funcionan, forzando al observador a replantearse el pasado. «Es como un recordatorio histórico», asegura, «para no volver a tropezar con la misma piedra». El material y la técnica son reamente particulares. «Primero hago el dibujo con tinta de rotulador diluida en alcohol», señala. «Luego aplico disolvente y en el papel de pared con arrugas se crea un efecto tridimensional, mientras que el de vinilo de plástico, como repele el agua, crea otro tipo de manchas. Como soporte he utilizado papel de pared, aprovechando el efecto que provoca el propio diseño».

Se podría decir que este trabajo tiene cierta conexión «con el arte graffiti, más concretamente con el uso de plantillas, debido a la utilización de la imagen tipo embrocada y los chorretones que genera el spray». Unos cuadros de carácter políticos entre los que destaca uno de grandes dimensiones que recoge un momento en el que, durante el franquismo «la policía empezó a apedrear a los manifestantes», u otro sobre la línea de comida americana Subway cuando «alimentaba a vagabundos» o el tema las milicias de Nigeria que atacan al pueblo «por temas de religión o territorio con una escasez de alimentos terribles, desplazamientos de personas y donde Amnistía Internacional no hace nada».

Una dimensión más oscura

La segunda dimensión de la obra de Travieso es más oscura o inquietante. «Me inspiré en las imágenes de las caras de Belmes, y el ámbito religioso, rompiendo eso con algo humano», asegura. El resultado, por tanto, también transmite algo de apariencia irreal al modo de paridolias. «Muchas de las imágenes se colocan en horizontal para dificultar la lectura y potenciar el efecto de imagen fantasma», aclara. «Pero, en otros casos, he utilizado la aglomeración de imágenes para crear confusión y provocar la disociación».

Pero Néstor Travieso también ha realizado exposiciones como Frágil en esta misma sala. «Fue más sobre mi mundo interior, y la primera que usé materiales más clásicos como lápiz sobre papel».