Valeria Castro, cantante y compositora: «No puedo dejar que la que se suba al escenario sea un personaje»

¿Cómo va la gira y qué sensaciones estás teniendo?

Muy bien, la verdad. El pasado fin de semana empezamos el último tramo aquí en España. Veníamos de estar en abril por Latinoamérica, donde recorrimos siete países, y estoy muy feliz de ver el recorrido que ha tenido este disco y esta gira. Tengo muchísimas ganas de la fecha de Gran Canaria. Me emociona mucho tocar en ese recinto y despedir esta gira en Canarias de esa manera.

¿Y cómo fue el recibimiento en Latinoamérica?

Fue impresionante. Siempre digo que hay un nexo muy grande entre Canarias y Latinoamérica. Se entiende perfectamente que somos una cultura de ida y vuelta. Uno se siente casi como en casa. A veces el acento que oyes allí me resulta incluso más amable que el propio de Madrid. El público es muy agradecido porque saben el viaje tan largo que hacemos los canarios para llegar hasta allí. Fue muy bonito ver que había un público esperándome.

Las fechas de Gran Canaria y Tenerife salieron después de una pausa que hiciste, en la que pasaste por las Islas. Concretamente por La Palma. ¿Qué tiene La Palma para ayudar a poner el cuerpo en pausa?

Es curioso, porque la pausa en sí no la hice en La Palma, allí solo estuve en un par de ocasiones porque lo que tuve fue una baja laboral que pasé en Madrid cuidándome y recolocando cosas. Sin embargo, es verdad que cuando decido parar de verdad, por necesidad de conexión y no por una baja, mi pausa siempre reside en La Palma. Lo que tiene es muy sencillo y romántico: allí están mi madre y mi padre. Ellos son los que me hacen tocar tierra y me recuerdan que las cosas importantes residen en otros lugares que no son, quizá, las cosas grandes que este oficio tan bonito me regala, que por muy grandes que sean no soy mayores que el cariño que me han enseñado en casa.

Tu último disco se llama El cuerpo después de todo. Tú escuchaste al tuyo durante esa baja laboral, algo que no siempre es fácil. ¿Qué te aportó ese descanso y cómo se aprende a escuchar al cuerpo en esta sociedad tan acelerada?

Totalmente. He ido aprendiendo a lo largo de los años a escuchar qué pide el cuerpo, que para mí no es otra cosa que escuchar la intuición de una. El cuerpo refleja las cosas cuando una está más atenta a lo que pasa alrededor que a sí misma. Ahora siento que he aprendido y que Valeria la persona y Valeria la artista están en el mismo punto. Intento que no se separen esas dos vertientes, por la honestidad con la que quiero actuar, cantar y escribir. Y en ese punto, poder sacar la mejor versión de mí en ambas facetas, tanto en la personal como en la laboral.

¿Crees que a los artistas que separan su persona de su personaje público les es más fácil o que ponen menos energía sobre el escenario?

No sabría decir cómo lo gestionan los compañeros, pero en mi caso, mantener esa unión ha sido un acto de autoprotección. Desde que empezó el proyecto y las giras, mi forma de saber quién era pasaba por seguir siendo yo misma, como decía mi abuela, sin divisiones. Hay gente a la que le vendrá bien poder tener su separación. Que no quiere decir que yo no me guarde lo mío, lo propio, lo personal, en un huequito, en mi caja. Yo no puedo dejar que la que se suba al escenario sea una actriz o un personaje. Es la misma niña que soñó con tener esta profesión, la adolescente que se imaginaba en el escenario y la mujer que soy ahora. Me muestro desde la vulnerabilidad y la fuerza que ofrece la fragilidad humana, algo que a veces escondemos pero que es muy útil ver en un espejo humano, como podría ser el de tener a alguien sobre un escenario. Porque uno se entiende y canaliza esas emociones.

Hablando del proceso creativo y de la Valeria adolescente ¿ha evolucionado tu forma de componer desde entonces?

Mucho. De adolescente escribía en inglés, pero lo dejé hace tiempo por el valor que le doy a las palabras. Componer es un proceso visceral, de musas, pero también de mucho empeño y esfuerzo. Ahora doy mucha importancia a las palabras porque la música es una lengua que está entre el lenguaje hablado y el pensamiento inconsciente. Con la música salen cosas a las que ni siquiera sabíamos como ponerle nombre. Hay una gran responsabilidad al escribir. Intento proteger mi intuición y mis principios para que, cuando tenga que defender esas canciones, siempre pueda sentirme orgullosa porque son sinceras y puras. Si es puro, si es sincero, nadie podrá ir a la contra de tu percepción del mundo en ese momento.

¿Hay otras disciplinas artísticas como el cine o la literatura que te inspiren?

La literatura, muchísimo. Ayuda a crear un imaginario de historias. Mi madre siempre me decía de pequeña: 'No dejes de leer, que así tendrás más vocabulario y serás más lista'. Gracias a eso aprendí a querer conocer la visión del mundo de otros autores. Ahora mismo me inspiran mucho autoras canarias como Andrea Abreu con Panza de burro o Lana Corujo con Han cantado bingo desde Lanzarote, que escriben con una ternura, cariño y sinceridad que ojalá yo pueda plasmar en mis canciones.

Por cierto, Andrea Abreu saca nuevo libro el 2 de septiembre.

¡Ay, qué maravilla! Estaré muy atenta.

En El cuerpo después de todo, ¿qué fue primero? ¿Hubo una canción que vertebrara el disco?

Mis discos nacen de un proceso de escucha activa y de escribir canciones para luego criticarlas un poco: '¿Esto me gusta, me representa? ¿Esto lo quiero defender?'. La idea del cuerpo llegó cuando ya tenía la mitad del disco escrito. Me di cuenta de que el hilo conductor era el cuerpo y que no quería mirar solo al corazón romántico, sino al complejo entero que es una persona. La canción que vertebra todo el trabajo es precisamente El cuerpo después de todo, que salió una tarde en Ciudad de México mientras grabábamos allí.

Estás terminando la gira, ¿dónde tienes puesta la mirada ahora? ¿Habrá descanso?

Noticias relacionadas

Pienso mucho en cómo normalizar y dignificar esta profesión. La gira termina en Barcelona en octubre y, aunque en 2026 y 2027 no me subiré a los escenarios públicamente, seguiré trabajando en el estudio escribiendo canciones. Es importante descansar de las giras, que es un trabajo bonito pero agotador. No quiero descansar de escribir canciones, porque esa es mi pasión y mi trabajo. El año que viene será de sentarse, de dar pasitos con buena letra, de seguir haciendo música pero poniéndonos la pausa digna y necesaria en este oficio, para que no entremos en una dinámica de bucles, de rapidez por el consumo de la música. Quiero trabajar desde el punto de vista de darle dignidad y espacio a las canciones, que son un medio muy bonito de poder acompañar a la gente. Se merecen el espacio para que salgan con el mayor cariño posible.