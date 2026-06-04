Petite Lorena, humorista y actriz: «El problema de las redes sociales es que no hay complicidad»

Estás en Madrid, ciudad por la que has pasado para hacer el pasado 30 ed mayo el Cabaret Volcánico junto a Ignatius y Abián Díaz. ¿Cómo fue la experiencia?

Estoy en Madrid ahora, porque me voy a Sevilla mañana. Vivir en La Palma, ser palmera y estar de gira por toda la península y parte de Hispanoamérica supone que tengo que pasar por Madrid todo el rato. Ahora vivo en aeropuertos, La Palma y las ciudades donde estoy. El Cabaret Volcánico fue un laboratorio magmático de la comedia. Ha sido muy hermoso para Ignatius Farray, para Abián y para mí, porque nos llevamos muy bien. Tenemos muy buena conexión haciendo comedia. Fíjate qué tres canarios tan distintos y tan iguales en acento y en idiosincrasia.

¿Cómo te sentiste con ellos en el escenario? Porque el show de Tremenda, con el que vienes al Alfredo Kraus, lo haces tú sola, y ahora has pasado a estar acompañada.

Me encanta, porque es un regalo para mí. Al fin y al cabo, trabajar sola tiene cosas muy buenas porque eres tu propia reina, tú tomas las decisiones sobre qué quieres que suceda, pero también te sientes bastante sola. Entonces, tener a compañeros en el escenario sosteniéndote en esto de hacer reír y de la comedia es para mí un gustazo porque no estoy acostumbrada. Son años y años de estar sola sobre el escenario. Para mí es un regalo, una fiesta.

Y el cartel que hizo Bejo quedó chulísimo.

Pero qué preciosidad, ¿verdad? Es que Bejo estaba también con nosotros en el escenario con su cartel. Es un artista que admiro profundamente y creo que ese hombre tiene un talento por donde quiera que lo mires.

Sobre Tremenda has contado que nace un poco de la cultura oral de las abuelas. ¿Hubo algún punto de inflexión, alguna anécdota o algún momento en el que dijiste: 'vale, de aquí va a salir un show'?

Sí, claro. Como siempre, todo nace por un lado de un fracaso. El show de Tremenda nace a raíz de una crisis, de algo que no va bien. En este caso fue una ruptura de una pareja, estás ahí hecha polvo. Cualquier crisis o fracaso es un laboratorio perfecto de transformación y para escribir comedia. Ahí hay un momento de crisis mía donde me pongo a escribir y luego aparece también algo muy importante que se junta con una edad muy concreta que es la que tengo ahora: soy una mujer de 49 años que enfrento a otra etapa completamente distinta de madurez de mi vida. Ese es el punto de inflexión del que estamos hablando. Yo siempre digo que en la comedia tienes que tener una mirada de perplejidad ante cualquier cosa que observas, y eso es lo que me ha pasado a mí con este momento de madurez de estar rondando los 50 años y de una premenopausia o perimenopausia, que creo que es el término concreto. Estoy mirando con perplejidad a esta mujer en la que me he convertido. Yo diría que este espectáculo es una mirada perpleja hacia la mujer en la que me he convertido. Creo que lo acabo de resumir ahora como me gusta.

¿Y dirías que perplejidad también podría ser curiosidad?

¡Totalmente! Porque perpleja es como diciendo ¿qué ha pasado conmigo? ¿Dónde está? Tú llegas a los 49 y piensas 'pero si yo el otro día tenía 20'. O sea, tú un día tienes 20 y de repente tienes 50 y dices: 'mira, es que me parezco cada vez más a mi abuela, a mi madre'. El cuerpo, la forma de hablar, los gestos... Eso que escuchaba antes de las mujeres que me rodeaban, ahora de repente lo estoy diciendo yo. Estoy haciendo ese gesto de apoyar la mano en jarra como mi tía y dices: pero ¿por qué hago esto? Es que hasta la forma de colocar el cuerpo para escuchar, que mi madre se apoya así como en las caderas, lo hago igual. Por eso te digo, es una mirada perpleja hacia la mujer que soy y entonces es muy divertida porque la estoy mirando con mucho amor, con todo el cariño, con todo el asombro y también con toda la admiración, el respeto y con todo el humor, que es lo más importante.

Miras a una mujer a la que empiezas a reconocer en las mujeres de tu alrededor... Supongo que eso también hace que te mires con más cariño.

Claro. ¿Y sabes lo que pasa? Que ahora mismo estoy recibiendo un cariño de las mujeres que me paran por la calle que es impresionante. Esto ha sido el regalo más grande que me ha dado a mí la comedia, a la que le debo todo. Yo llevo 27 años dedicándome a esto y este momento de que las mujeres de mi generación me paren por la calle y me digan 'gracias por hablar de esto, gracias por reírte de esto, gracias por hacer que esta carga sea menos pesada'. Es una pasada.

Este espectáculo se mueve como al filo de lo políticamente correcto. ¿Dónde dirías que está ese filo? ¿Dirías que ha cambiado a lo largo de los años?

Sí, claro, porque el filo realmente de lo políticamente correcto o incorrecto lo decides en el directo. En el directo con el público se genera una complicidad. En las redes sociales estás más expuesto. El problema de las redes sociales es que ahí no hay complicidad. En cambio, el límite de lo políticamente correcto lo mides con el público en el directo. Y eso es lo que yo reivindico, que la complicidad que se genera en un teatro, en una sala, en un show, te permite saltarte muchos límites porque tienes exactamente la complicidad del público para hacerlo.

Has mencionado la tradición oral y las historias que supongo que a ti te contarían muchas de pequeña. ¿Tienes alguna así particular que recuerdes más o que te contaron y que tú creas que te ha moldeado un poco a ti?

Sí, totalmente. Son claramente las historias de mi padre Antonio Vicente. Las historias que me contaba papá eran las historias de la inmigración. Mi padre emigró a Venezuela, mi abuelo Hilario emigró a Cuba y los inmigrantes tenían historias increíbles que contar, cosas que les habían pasado en una especie de Macondo. Esas cosas de 'llegué al puerto de La Guaira y me encontré con no sé quién', 'estuve trabajando en la petrolera de la selva en Venezuela'... Todo sonaba tan exótico y tan maravilloso. Yo creo que parte de mi voz es la voz de mi padre y de mi abuelo Hilario, que contaba las cosas que le pasaban en Pinar del Río, en Cuba, o en Maracay, en Venezuela.

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¿Cómo afrontas este lleno en el Auditorio Alfredo Kraus?

Con mucha emoción. Ten en cuenta que llevo todo este año girando por toda la península y por toda Latinoamérica y hacía mucho que no actuaba en Canarias. Para mí estar con un Alfredo Kraus que se llenó es algo que nunca había sucedido en mi carrera. Que se hayan vendido todas las entradas en 48 horas me tiene con el corazón que se me desborda.