"La costa de los cantares", nuevo disco de Olga Cerpa y Mestisay, se estrena en las plataformas musicales.

La Costa de los Cantares surge de una pequeña anécdota que le narra un pescador isleño hace muchos años a Manuel González, entonces un joven estudiante, durante una encuesta universitaria para un trabajo de una de las asignaturas que este cursaba. Durante siglos pescadores canarios navegaban hasta las costas africanas hacia "La Costa", una amplia zona marítima con gran riqueza pesquera que se extendía por las aguas de diversos países africanos, para hacer acopio de capturas que después traerían hasta los mercados y factorías de las Islas.

Eran estadías de varios meses embarcados y nuestro narrador contaba que en los años 50 del pasado siglo los barcos llegaban incluso hasta las costas de Senegal en la búsqueda de las preciadas presas. Entonces no disponían de comodidades dentro de los barcos y lo único que les permitía cierta distracción, mientras faenaban o paraban en la mar aprovechando las calmas, eran los tradicionales juegos de cartas y las emisoras de radio que captaban durante la navegación por las riberas costeras que circundaban.

Así, en sus radios sonaban canciones de letras y músicas que les eran ajenas, pero que llenaban sus horas con melodías coloristas y ritmos a veces frenéticos y alegres, a veces nostálgicos. Por eso este disco lleva un hermoso título para definir esos viajes: aquellos pescadores navegaban por La Costa de los Cantares.

Carátula del disco 'La Costa de los cantares' / LP/DLP

El nuevo trabajo sonoro de Olga Cerpa y Mestisay toma esa definición para transitar en una navegación imaginada hacia las costas africanas, y lo hace acompañado de cantantes y músicos de algunos países del continente, todos de ellos prestigiosas figuras de las músicas populares en sus comunidades. También algunas de las melodías y canciones que contiene provienen de ese mundo lleno de voces e instrumentos mágicos, pletórico en sus ritmos y con una sonoridad que en muchas ocasiones invita al baile.

No es apropiación, sino la asimilación hacia un acento y una manera de cantar y contar en la que se reivindica a ese continente, al que pertenecemos geográficamente aunque a veces hayamos vivido de espaldas a su presencia. Esa realidad se nos presenta también en la actualidad, de forma trágica, en las migraciones marítimas de jóvenes que llegan en pateras a Canarias huyendo de la pobreza. Una de las canciones del disco, "Hasta que pueda", narra parte de esa tragedia. Pero no solo existen problemas sociales, económicos y políticos en el continente africano; curiosamente, todo eso convive con un extraordinario magma cultural, que se expresa a través de la música con una riqueza que rezuma autenticidad. Es un continente que también rezuma alegría y vida.

La grabación de los diez temas que componen la edición de "La Costa de los cantares" ha contado con intérpretes de Angola, Congo, Guinea Bissau y Cabo verde. Entre ellos destacan la cantante de Guinea Bissau Eneida Marta y el Maestro del cavaquinho de Cabo Verde, Rufino Almeida "Bau", grandes figuras de la música popular de sus países. Una de las composiciones de Bau acompañó a la banda sonora de "Hablé con ella", película de Almodovar. Las coloristas guitarras africanas fueron grabadas por el congoleño Matías Dorán "Texas" y los bajos por el angolano Ricardo Campos. La mayor parte de las percusiones étnicas fueron tocadas para la grabación por Miroca Paris, que ejerció como percusionista, en una de sus giras, de la cantante Madonna y que formó parte de la banda que acompañó internacionalmente a Cesarea Évora. Los coros fueron grabados por las cantantes caboverdiana Zizi Vasconcelos y la guineana Yura Silva.

La mayor parte del material sonoro fue grabado en las afueras de Lisboa, en la localidad de Oreiras, el pasado mes de noviembre durante diez días de sesiones en el estudio de Jorge Cervantes, un prestigioso músico e ingeniero peruano afincado en Portugal desde hace dos decenios; es el artífice de muchas de las grabaciones de músicas populares provenientes de países de influencia lusófona de África. Sin embargo, tres de las diez canciones que conforman el disco fueron grabadas en el estudio habitual de Olga y Mestisay, La Rampa, en la localidad grancanaria de Vecindario. En ella participaron los músicos que conforman habitualmente la banda de directo de Mestisay.

La producción musical ha estado a cargo de Hirahi Afonso y de Manuel González. La participación de Hirahi, que también aporta guitarras y timples a la grabación, ha sido fundamental para dotar a la producción de una mirada actual sin renunciar a los ambientes estéticos musicales que caracterizan al combo canario. Algunas son canciones de autores de ese continente, otras son autoría de Manuel, también de Olga, y algunas más circulan en dirección a los sonidos afroamericanos que surgieron de la conexión entre las dos orillas continentales del Atlántico. La versión física del disco, que contará con ediciones en Cd y vinilo, cuenta con el grafismo del diseñador isleño Jorge Leal, que desarrolla aplicaciones de IA sobre fotografías de los fotógrafos Ángel Luis Alday y Enrique Nácher.

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Su presentación en directo, una autoproducción que se lleva anunciando desde hace dos semanas con la pegadiza "Cumbia de los pescaos" en diversos medios de difusión, será estrenada en la Plaza de Santa Ana de Las Palmas de Gran Canaria el viernes 19 de junio en el Concierto Sanjuanero que desde hace más de una década idea y produce el combo isleño en las Fiestas Fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria. Contará entonces con la presencia, como invitados, de algunos de los músicos africanos que participaron en la grabación. En Tenerife se presentará en el lagunero Teatro Leal el próximo 3 de julio.