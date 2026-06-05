Investigación
Muere apuñalado James Handy, actor de 'Top Gun', Maverick', 'Jumanji' y 'Expediente X', a manos del hijo de su pareja en Los Ángeles
La policía ha detenido al sospechoso tras una llamada a emergencias en la que confesó el crimen
Laura Estirado
La industria de Hollywood despide a James Handy, veterano actor de reparto conocido por sus apariciones en 'Top Gun: Maverick', 'Jumanji', 'Logan' y la serie 'Expediente X'. El intérprete ha muerto a los 81 años después de ser apuñalado en su domicilio de Tarzana, un barrio de Los Ángeles, según ha confirmado el Departamento de Policía de Los Ángeles.
Los hechos ocurrieron el miércoles 3 de junio, alrededor de las 9.30 horas, cuando agentes del área de West Valley acudieron a una vivienda situada en la zona de Erwin Street tras recibir una llamada de emergencia. Al llegar, encontraron a James Handy inconsciente en el jardín delantero de la casa, con una herida de arma blanca en el pecho. El actor fue trasladado por los servicios médicos a un hospital cercano, donde se certificó su muerte.
La policía ha identificado al detenido como Michael Gledhill, de 44 años, hijo de la pareja sentimental del actor. Según el comunicado del LAPD, el sospechoso vivía en la misma residencia junto a su madre y Handy, y fue arrestado después de indicar a los agentes que era la persona a la que estaban buscando. Fue trasladado a la cárcel de Van Nuys y fichado por un delito de asesinato, con una fianza fijada en 2 millones de dólares.
"He matado al hombre del pecado"
Uno de los detalles más estremecedores de la investigación es la llamada al 911 en la que una persona reportaba un "problema desconocido", según el audio de la llamada obtenido por la revista 'People'. La persona al otra lado dijo: "Soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado".
Veterano secundario
Nacido en Nueva York, James Handy desarrolló una larga carrera como actor de reparto en cine y televisión. Aunque nunca fue una estrella de primera línea, su rostro resultaba familiar para varias generaciones de espectadores gracias a su presencia en películas como 'Jumanji', 'Arachnophobia', 'Unbreakable', 'Logan' y 'Top Gun: Maverick'.
En televisión, Handy participó en series como 'Expediente X', donde interpretó al detective Alan Cross en el episodio '2Shy', de la tercera temporada. También apareció en 'NYPD Blue', 'Alias', 'NCIS: Los Angeles', 'Criminal Minds', 'The Closer' y 'Cold Case', consolidándose como uno de esos rostros secundarios imprescindibles de la pequeña pantalla estadounidense.
La investigación continúa abierta y el LAPD ha pedido a cualquier persona con información que contacte con la división de Robbery-Homicide o con Crime Stoppers de Los Ángeles.
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