La poeta Teresa Gubern llevará la voz de Canarias al Poetry Slam nacional: un grito de magua y silbo que conquista el escenario

La escena de la poesía hablada -e interpretada- en Canarias ya tiene nombre para viajar a la Península. La poeta Teresa Gubern (autora del poemario La Canariedad) ha sido seleccionada para representar al Archipiélago en el próximo campeonato nacional de Poetry Slam, que se celebrará en Cartagena (Mucia) entre los días 17 y 19 de septiembre de 2026.

Tras una intensa temporada de competición mensual promovida por la sede oficial de Tenerife, Gubern logró alzarse con la victoria el pasado 30 de mayo gracias a una propuesta que mezcla la ternura, la crítica social y la defensa del territorio y de la naturaleza de las Islas.

Las reglas del juego

Para entender el hito de Gubern, primero es necesario comprender qué es un poetry slam. Se trata de un torneo de poesía oral, una competición poética donde la palabra toma el micro bajo unas reglas estrictas y un formato dinámico en el que cada participante, conocido como slammer, dispone de un máximo de tres minutos para recitar un texto original.

En este espacio de spoken word, está prohibido el uso de atrezo, disfraces o instrumentos musicales, ya que todo el peso de la actuación recae exclusivamente en la voz, el cuerpo y la palabra. El veredicto no recae en un jurado de expertos, sino en el propio público, que levanta pizarras con puntuaciones tras cada intervención y así va eligiendo a sus favoritos.

Además de valorarse la calidad literaria, también se tiene en cuenta la capacidad de «mirar a los ojos», en palabras de Gubern, y atrapar a la audiencia en una especie de mindfulness entre rimas y metáforas. «La mayoría de las veces me dicen que lo que más llega es la manera que en la que transmito. El texto está bien, pero a la gente le gusta más eso. Uso palabras cotidianas y un mensaje claro, bien sea por la lucha de Canarias, o un poema más feminista. Son poemas que están cerrados, que te cuentan una historia, y eso a la gente le llega», apunta la poeta.

Entre el silbo y la denuncia

Uno de los textos clave que llevó a Gubern a la cima de la clasificación fue su composición sobre el silbo canario y la preservación de la identidad canaria. En él, la poeta utiliza este lenguaje ancestral como metáfora de una tierra que siente bajo amenaza por la sobreexplotación y el cemento.

El poema comienza estableciendo un puente con el pasado aborigen: «Hoy les vengo a contar la historia de un lenguaje que llegó a esta tierra mucho tiempo atrás. De la mano de los primeros pobladores. Repito, de la mano. Hace más de 2000 años, amazig del norte de África, del Atlas, dicen algunos, donde entre montañas escarpadas se llamaban entre sí».

A medida que el recitado avanza, Gubern introduce el concepto de magua para denunciar el estado actual de las Islas: «Fue entonces que llegó la magua. Magua, dícese de una pena por algo, alguien que echas de menos, algo, alguien que ya no volverá. Magua. [...] Mi ecosistema dejó de crear. Estoy ardiendo a fuego lento y mi voz quiebra al intentar hablar. Magua. Mi isla ya no florece, no crece, no llueve», relató el pasado 30 de mayo desde La Poeteca de Canarias en La Laguna.

Los ecos de este poema en la voz de la poeta resonaron profundamente con el público al mencionar lugares conocidos como el Barranco de San Miguel o la Caldera de Los Marteles, cuestionando el avance del hormigón, de los campos de golf, de parques de atracciones frente a la naturaleza virgen.

Gran Canaria busca representante

Aunque Gubern ha obtenido su plaza a través de la sede de Tenerife -que ya cuenta con una trayectoria oficial consolidada-, su labor en Gran Canaria ha sido fundamental para revitalizar el género. Junto a Adán Nada, Virginia (La niña de la calle) y Lidia Towiz Pon, recuperó el formato en Las Palmas de Gran Canaria el pasado mes de agosto.

Actualmente, el Poetry Slam de Gran Canaria se encuentra en lo que denominan una fase de prueba. Esto significa que, aunque han celebrado ya diez eventos (superando el mínimo de seis exigidos por la federación nacional) y cuentan con una lista de espera de más de 70 poetas, este año no enviarán a un competidor directo al nacional. Sin embargo, la respuesta del público ha sido tan masiva que ya han solicitado su entrada formal en el circuito.

Si todo sigue el curso previsto, a partir de octubre de 2026 Gran Canaria iniciará su temporada oficial. Esto permitirá que, el próximo año, Canarias cuente con dos representantes en la competición estatal: uno por la sede de Tenerife y otro por la de Gran Canaria, duplicando la presencia del talento isleño en la península.

Como gesto de este crecimiento, este año viajará al nacional como público invitado la ganadora de una competición especial que tuvo lugar en Gran Canaria: la poeta y periodista Nayra Bajo de Vera. Una forma de que la comunidad empiece a familiarizarse con el nivel de la competición estatal de cara al próximo año.

Noticias relacionadas

Para Gubern, ir a la Península a competir supone un «vértigo del rico». La competición nacional es más compleja, con cuartos de final y múltiples fases que exigen una gran resistencia creativa. Sin embargo, el objetivo principal sigue siendo el mismo que en las salas de las Islas: compartir, aprender de otros acentos y estilos, y celebrar que la palabra sigue viva y vibrante sobre las tablas.