Videopodcast
Víctor del Árbol, en el videopódcast del suplemento ABRIL: "Traducir una novela en cualquier lengua puede ser factible, el problema es hacer una carrera fuera"
El escritor, que hace unos meses publicó 'Las buenas intenciones', novela con la que cierra la ‘Trilogía del sicario sin nombre’, protagoniza esta semana el episodio de 'Libros y Cosas'
Marís Soto
El escritor Víctor del Árbol (Barcelona, 1968) es esta semana el invitado de ‘Libros y Cosas’, el vídeopodcast del suplemento literario ‘ABRIL’ de Prensa Ibérica. El autor, que en 2016 logró el Premio Nadal, llega al plató de Barcelona recién aterrizado de Francia, donde ha estado promocionando su última novela, ‘Las buenas intenciones’ (Destino), con la que cierra la ‘Trilogía del sicario sin nombre’, que contiene crimen organizado, especulación inmobiliaria, criptomonedas, secretos de Estado e Iglesia y un pasado que no se deja enterrar.
En el país galo, donde en 2018 fue nombrado caballero de la Orden de las Artes y las Letras, sus libros, que se han traducido a numerosos idiomas, tienen un éxito extraordinario, circunstancia que motiva una de las reflexiones que deja en su charla con Inés Martín Rodrigo y Álex Sàlmon: “Traducir una novela en cualquier lengua, en cualquier país, puede ser más o menos factible, incluso anecdótico, puede pasar que te publiquen un libro, es relativamente fácil si tienes un agente que sabe moverse”.
El problema, según explica Del Árbol, “es hacer una carrera, el problema es que tu obra se asiente, porque la segunda es más difícil, la tercera, convencer a los lectores, convencer a los críticos extranjeros, también, de que tú puedes aportar algo distinto es lo difícil. Yo creo que en Francia llevo ya publicadas 12 novelas, con suerte dispar, unas mejores que otras, han tenido más éxito unas que otras. Pero en cualquier caso lo difícil es hacerte un espacio en el panorama literario de ese país, ser una voz reconocible”.
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