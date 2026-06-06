Un filme revive a Inadaptados en el Lanzarote de los años 90

Es una de las formaciones más contundentes que han surgido en Canarias. Y la más respetada en círculos underground. Inadaptados se formó en 1990 en Lanzarote con Javi Fuentes (voz y guitarra), Carlos Brito (voz y bajo), El Fuzzo (guitarras) y Buli (batería) y su discográfica esencial la forman un Ep, en 1996, Estado salvaje en el sello grancanario Ruin Records, y su primer álbum de 2018, con temas de 30 años de antigüedad, titulado Rock and roll desesperado en el sello madrileño Folc Records.

Psychobilly con fuerza garajera

El grupo está en plena actualidad porque el escritor y director conejero José María de Páiz acaba de presenta un documental sobre su historia titulado Inadaptados Rock and roll desesperado. Y porque la banda publicará en los próximos meses un segundo álbum, Olor a fuzz, también en Folc Records, cuyo título es una referencia al pedal de distorsión que utilizan muchos rockeros en las guitarras. El sonido de Inadaptados sorprende por su fuerza rockanrolera con buenas dosis de garaje y psychobilly y la mirada bien puesta en combos como The Sonics, The Cramps, The Meteors o The Dum Dum Boys. El grupo volvió a la actividad en 2015 y llegaron a ser teloneros de Marky Ramone.

«Llevaba tiempo dándole vueltas», señala De Páiz. «Quería hace algo de rock que fuera referente en la isla, además de abordarlo en formato grupo y no de manera individual como he hecho en los otros documentales. Inadaptados tenía todos los requisitos por su trayectoria, estilo y logros», añade. Se trata del sexto documental de Páiz tras Pistol (2015), Catana (2017), Suárez DC (2018), Zurda. Una historia de Escorbuto Crónico y Guerrilla Urbana (2019), Ildenfonso Aguilar. Paisajes audibles (2020), Los Corujo Historia de una saga (2024) y Punk Rock en Gran Canaria. Supervivencia y combate (2025).

Rock and roll desesperado

«Antes de empezar a grabar paso muchos meses pensando, anotando ideas, consiguiendo contactos, hablando con mucha gente de la banda o que haya tenido relación con ella. También leo entrevistas y visiono muchos vídeo y fotografías», añade el polifacético realizador. «Cuando tengo claro cómo lo voy hacer empiezo a seleccionar entrevistados y preparar preguntas. Luego viene el rodaje y todo lo demás». El documental lleva el título del primer álbum de Inadaptados. «Me parece que lo de desesperado tiene algo de épico y poético en los tiempos que corren, sobre todo en lo musical. Me gusta mucho el título».

En 1990 Lanzarote estaba dominada por el pop y el heavy metal, Inadaptados llegó cual rara avis a ocupar su espacio, y de ahí no se ha movido. La trayectoria de Inadaptados se divide en una primera parte de consolidación del grupo, posterior la salida del vocalista Roberto , la llegada de Antonio reforzando la guitarra y la irrupción en Las Palmas con actuaciones y grabación de EP con Ruin Records. Luego llegó un parón de varios años y resurgir con Folc Records. «Inadaptados marca un estilo propio, que apenas ha variado desde sus orígenes y en el que combina, rock and roll clásico, punk, psychobilly y garage, básicamente. Todo esto perfectamente aderezado con grandes dosis de adrenalina», subraya.

«El carácter del grupo es de perfil bajo, entiéndase de que no son gente que vayan por ahí dando voces diciendo: Estamos aquí. Miren que buenos somos. En el circuito underground canario los conoce todo el mundo. En la península también tiene muchos seguidores». El documental se presentó el pasado 7 mayo en el cine Buñuel de Lanzarote con la presencia de la banda. «La charla fue divertida, en donde hubo un amplio lugar para el recuerdo y las anécdotas».