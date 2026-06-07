Una ciudad bajo sospecha

«La ciudad a la hora de crecer y de transformarse siempre crea valor. El tema mas importante es que dicho valor no sea apropiado de una forma privada, concentrada, y como consecuencia de ello aparezca mucha gente que se sienta perjudicada. Claro, el planeamiento debe generar riqueza, porque es de lo que se trata, pero también de que la riqueza esté bien distribuida, no sólo entre los agentes que intervienen.... La administración debe ser el garante del disfrute público y social, y hay leyes para ello».

Pese a la extensión de la respuesta, no he podido resistirme a reproducirla. Es de una entrevista que le hice al catedrático y arquitecto Joan Busquets en 2010 con motivo de la paralización de su proyecto para el Guiniguada. Viene al pelo por una razón: los datos publicitados del caso Valka, provenientes de los informes recabados por la Guardia Civil, ponen bajo sospecha el diseño urbanístico de esta ciudad.

Alarmante, sin lugar a dudas, es un presunto enriquecimiento del ex coordinador de Urbanismo y de otros. Pero todavía lo es más que el ex alto cargo estuviese al frente de ese departamento con distintos alcaldes, en su mayoría de izquierdas, y que a ninguno se le ocurriese fiscalizar (o auditar) la delicada encomienda que había recibido el técnico. Una misión, por otra parte, que le debía resultar gratificante al investigado dado de que, siendo jubilado, persistió en su condición de jefe con libre acceso a expedientes urbanísticos. Una posición que le permitía obtener información privilegiada y reforzar su rol de mediador (o consultor) para determinados intereses privados.

Esta actividad, ya de por sí escandalosa, podría quedar en una nimiedad si se llega a demostrar que el planeamiento de décadas de Las Palmas de Gran Canaria ha sido en beneficio de los especuladores, llevándose por delante la atención al bien colectivo. La investigación del caso Valka, aunque preliminar, contiene los suficientes elementos indiciarios para creer que la maquinaria trabajaba para el enriquecimiento del tejido empresarial, con el consiguiente empobrecimiento social.

A esta alturas preguntarse por si el urbanismo determina o no un modelo de vida es una perogrullada. Otra cosa es que los políticos no tengan en cuenta a los grandes teóricos (con muchas divergencias entre sí) a la hora de establecer criterios para el desarrollo de las ciudades sobre las que tienen potestad. El uso del suelo en esta capital, su limitada existencia, nos sitúa ante un recurso más que crucial para ordenar el espacio físico, conectividad y habitacional, sin dejar atrás el hito de su contribución a la convivencia social: las decisiones que se toman en el nivel técnico (o tecnológico, de IA en algunos casos) repercutirán finalmente en la conflictividad del barrio, nivel cultural, calidad ecológica y estímulo para apretar el botón del ascensor social.

Por todo ello, las alarmas parpadean. El gurú urbanístico de esta ciudad ha sido hasta el otro día, incluso como postjubilado, José Miguel Setién, un alto funcionario que ha dejado herederos en el departamento municipal y que a la vista de la investigación ejercía (hasta hace unos meses) un poder onnímodo para hacer y deshacer. Una especie de policía-espía Fouché, como dije una vez, al que siempre había que recurrir (él hubiese querido que hasta la eternidad) para descifrar las tramas ocultas del urbanismo local. Tengamos en cuenta que la caja de Pandora del caso Valka se abrió porque una asociación vecinal se empeño, no por el deseo del gobierno de turno de rendir transparencia. De hecho, ninguno de los representantes públicos a los que este presunto tráfico de influencias (y más) les pasó por delante ha salido a la palestra a dar una explicación.

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¿Qué puede ocurrir si el todopoderoso ex coordinador de Urbanismo, que ejerció desde tiempos inmemoriales, resulta condenado? Nadie le desea el mal al otro, pero no hay más remedio que tener ante los ojos como platos un plan B. Frente a tal posibilidad, hablaríamos de una gestión contaminada, bichada en esencia. Estaríamos ante una crisis que necesitaría una actuación proactiva, políticamente hablando. No podría cerrarse en falso, sin conocer hasta qué punto ha sido condicionada la vida de los vecinos con unas actuaciones presuntamente delictivas. Pero no descartaría tampoco un silencio sepulcral. El cierre con candado y clave de lo que podría ser una revuelo mayúsculo. Relean la respuesta de Busquets, por si hay alguna duda.