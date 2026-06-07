¿Merece Galdós ser la excusa para una ópera?

Se presentaba en nuestro coliseo la ópera de cámara Tristana, estrenada en Madrid en 2025 con música de Miguel Huertas – presente al piano en la única representación – y libreto del prestigioso escritor Jorge Volpi, ante la atonía divulgadora tanto de la Fundación Auditorio Teatro, como del departamento de cultura del Ayuntamiento de Las Palmas; ni una introducción, charla, complicidad con la casa-museo, nada de nada para la ¿ciudad cultural? Sobre la figura más importante que haya dado nuestra cultura local.

Desafortunadamente el texto de Volpi es tan simplista en la exposición como poco elevado en su lenguaje y concepto dramático. No creo tener la clave para entender el absoluto de nuestro genial Galdós, pero se escapa la metamorfósis que viven y sufren los personajes originales a los que estos sólo se acercan como sombras repitiendo a veces el texto literal de la novela original.

No me molesta el cambio de época, que Tristana sea una aspirante a cantante o Don Lepe sea un tiránico profesor; me ha causado decepción el reduccionismo objetivo de ella y el perfil de maltratador sin matices de él. La inclusión de una narradora en nombre de Saturna deshilvana la estructura dramática que se torna repetitiva y algo tediosa.

En lo musical hoy ya es difícil crear algo con marchamo de originalidad – lo hemos oído en las creaciones líricas que esta temporada nos ha ofrecido la Fundación Auditorio Teatro – pero el oficio de Miguel Huertas asoma con calidad en la línea vocal escrita, demostrando su probada experiencia con cantantes. Esto permite un uso racional de la voz y una articulación limpia con interesantes detalles como el uso del falsete por Lope para ridiculizar las aspiraciones de su alumna y, en general, un valioso equilibrio de colores con carácter dramático disfrutable, por ejemplo, en el primer encuentro de Tristana y Horacio de atractivo lirismo o el enfrentamiento de alumna y profesor de acentos sombríos así como en el esperanzador monólogo final de Tristana.

La ópera se apoya en el acompañamiento instrumental de piano, violonchelo, percusión y un diseño electroacústico bastante sutil, sustentándose el continuo narrativo en un recitado, muy cerca de Britten, algo repetitivo en su fórmula de escritura arpegiada en el piano en las manos de Miguel Huertas. De poco relieve en texturas y color, sólo los retazos del violonchelo de Irene Celestino aportaban un cierto lirismo de bien expresada paleta de emociones junto a una percusión que en conjunto define atmósferas más que dar relieve a los caracteres.

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La producción, sencilla y eficaz de Xtremo es muy transportable y cuenta con el oficio de la soprano tinerfeña Ruth González, entregada protagonista de voz esforzada y no especialmente atractiva, pero de vivencia sincera del personaje. El barítono Enrique Sánchez Ramos tiene ahora un color más oscuro y recio, muy seguro en su canto y dice con convicción lo que su personaje no puede dar en emoción. De atractivo timbre César Arrieta como Horacio, sin ángulos que explorar en la ópera y correcta la narración de Luisa Torregrosa. A los músicos ya nombrados se une también el percusionista Juanjo Guillem con una correcta dirección de escena de Ricardo Campelo, muy apoyada en la tecnología, y musical de Bauti Carmena. La ópera ya ha circulado bastante para ser una pieza contemporánea, si se impondrá en el repertorio, como Benito Pérez Galdós dice al final de Tristana...Tal vez..