El CAAM reabre su sede principal el día 8 de julio con dos retrospectivas tras nueve meses de obras

El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) tiene previsto reabrir su sede principal, en el centro histórico de la capital grancanaria, el miércoles 8 de julio con la inauguración de dos nuevas exposiciones retrospectivas: una dedicada al pintor canario Juan José Gil y otra a la artista cubana Sandra Ramos.

La reapertura llega tras nueve meses de cierre por las obras de adecuación de la cubierta del edificio. Durante ese tiempo, el museo no ha parado: ha mantenido abiertas sus sedes de San Antonio Abad y Balcones 9, y ha seguido adelante con su programa de actividades.

La intervención, con una inversión total de 1.044.192,98 euros, se ha centrado en la rehabilitación de los grandes lucernarios centrales y laterales -sustituidos por completo- y en la renovación de toda la carpintería de la planta alta. Las estructuras metálicas originales del edificio de la calle Los Balcones, diseñado por el arquitecto Sáenz de Oiza, acumulaban más de tres décadas de exposición al viento y la humedad a pocos metros del mar. El resultado eran problemas de aislamiento térmico, filtraciones y corrosión que ya no admitían más espera.

Un desafío técnico de envergadura

Redactado por los arquitectos canarios Ramón Chesa y Javier Mena, y ejecutado por Proyecon Proyectos y Construcciones, el proyecto no ha sido sencillo. Las enormes estructuras metálicas piramidales de la cubierta tuvieron que introducirse en el centro mediante grandes grúas, en operaciones que exigieron la coordinación de un amplio equipo de profesionales.

En paralelo, el CAAM ultima la instalación de un nuevo montacarga -que reemplaza al original de 1989- con capacidad para 2.500 kilos, pensado para el traslado de obras entre depósitos y salas. Una inversión de 149.746,50 euros que completa la puesta a punto del edificio.

Si todo discurre según lo planificado, la sede principal reabrirá el 8 de julio con la inauguración de Juan José Gil. Pintura Pintura y Sandra Ramos. Hacia otra Ítaca, dos producciones propias que podrán visitarse durante todo el verano de forma libre y gratuita.

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Nueve años de reformas

La reapertura es también el último capítulo de un ciclo de intervenciones que el CAAM ha llevado a cabo desde 2017: la rehabilitación de la cubierta de San Antonio Abad y la instalación de su ascensor de accesibilidad; la reforma del sistema de climatización en 2019, la renovación de las instalaciones de baja tensión, contraincendios y telecomunicaciones en 2023, y la rehabilitación de las fachadas de sus sedes principales en 2024. Un edificio que, renovado por dentro y por fuera, vuelve a estar listo para el arte.