Infante y Stockhausen, un viaje hipnótico por Gran Canaria

Del minimalismo al expresionismo. Del folk al krautrock. Así se puede definir el décimo álbum del guitarrista grancanario Javier Infante que, en la búsqueda de nuevos retos musicales, se ha unido al trompetista alemán Markus Stokhausen, para publicar Gran Canaria Live. Un disco de contrastes que ya está disponible en todas las plataformas musicales y que recoge una actuación de 2010 en el paraninfo de la sede institucional de la ULPGC, pero cuyo resultado supone una sorpresa no solo en su trayectoria artística, sino en el ámbito musical isleño, por su capacidad para crear un entramado musical entre guitarra y trompeta, coherente e hipnótico, que navega entre el avantgarde y el jazz fusion.

Tres temas dedicados a Gran Canaria, dividido en sus correspondientes partes autónomas, que van adoptando diferentes colores y matices de una manera siempre sutil y coherente y donde la presencia de la geografía isleña es como la misma portada del disco: una presencia relajante, intimista, enigmática y austera, como ese anochecer en donde aún quedan algunos rayos del sol que luchan por imponerse entre la penumbra y que se reflejan tímidamente ya en un mar sobrio y calmado.

Efectos electrónicos y digitales

Tres temas protagonizados por dos de los instrumentos más emblemáticos de la cultura popular, pero acompañado de algunos puntuales efectos electrónicos y digitales que son como los aderezos de una comida exquisita: casi ni se notan, pero son imprescindibles en el resultado del sabor final. La primera parte ya invita a un viaje sensorial con una sucesión de solos de guitarra española siempre disruptivos y a veces atonales al que va poco a poco acompañando la trompeta, y que evoluciona a veces con cánticos indescifrables.

El resultado es, por tanto, un ambiente expresionista y experimental, con algo de la vanguardia del krautrock, pero con momentos oscuros y minimalistas y un final en la onda del más imprevisible freejazz. La segunda parte es mucho más progresiva o atmosférica, con los dos instrumentos compenetrados en los minutos más asequibles. Y en la tercera nos encontramos con la faceta más arabeizante y arrebatadora, un ritmo como de swing que va evolucionando con todo tipo de efectos.

El documento de un encuentro artístico

Grabado en vivo , el disco documenta un encuentro artístico marcado por la escucha, la intuición y la libertad creativa.

El álbum, que fue registrado por el ingeniero de sonido Antonio Miranda, y que ahora ve la luz como testimonio de una colaboración especialmente significativa dentro del recorrido de ambos músicos, pone la guinda a una amistad y múltiples colaboraciones entre ambos artistas.

Infante y Stockhausen se conocieron en 2007. Desde aquel primer encuentro, la conexión artística entre ambos fue inmediata, dando lugar a distintas colaboraciones a lo largo de los años.

Live in Gran Canaria refleja precisamente esa complicidad: un diálogo abierto entre guitarra y trompeta, construido desde la improvisación, la sensibilidad tímbrica y una concepción expansiva del sonido. «Es un trabajo muy significativo para mí, tanto por la colaboración artística con Markus como por el contexto mismo en el que fue registrado. Nos conocimos en 2007 y, desde el primer momento, la conexión fue inmediata», señala Javier Infante.

«Desde entonces, hemos colaborado en distintas ocasiones a lo largo de todos estos años», añade.

La publicación no solo recupera una grabación inédita de especial valor artístico, sino que abre también una nueva etapa para el dúo ya que Infante y Stockhausen tienen previsto continuar desarrollando esta colaboración con la grabación de nuevo material con el que poder ir ampliando estas ideas originales y con la intención de publicarlo próximamente.

La energía irrepetible del directo

Con este lanzamiento, Infante recupera una grabación que captura la energía irrepetible del directo y la profundidad de un encuentro musical basado en la confianza mutua. El resultado es un álbum de carácter íntimo y exploratorio, dirigido a oyentes atentos a los territorios del jazz contemporáneo, la improvisación libre y las músicas de creación.

Javier Infante, como intérprete y compositor, ha publicado una amplia discografía que incluye trabajos como Eclectic, 1321 North Las Palmas, Las Palmas Ciudad de Mar, Estancias, Solo Session, Electric Amazigh, Guiguan, Volver, Guiguan Project Live Recording y este último a dúo con Markus Stockhausen, Live in Gran Canaria. Su trabajo Solo Session fue nominado a Mejor Álbum de Jazz en los Premios de la Música Independiente.

También ha colaborado con artistas como José Alberto Medina, Alexis Lemes, Javier Colina, Kike Perdomo, Nantha Kumar, José Antonio Ramos y Mestisay, entre otros. Desde 2019 forma parte del trío Guiguan Project creado junto a Alexis Lemes y Javier Colina, con quienes ha desarrollado una propuesta artística vinculada a la creación contemporánea, la improvisación y el diálogo entre lenguajes de música de raíz. Recientemente, el proyecto ha realizado una gira en el Festival Internacional de Música de Canarias junto al propio Stockhausen.

Festivales internacionales

La actividad artística de Infante lo ha llevado a participar en, entre otros, el Festival de Jazz de Canarias, el Festival Internacional de Música de Canarias, el Festival Internacional de Guitarra Canarias, WOMAD, Jazz Madrid, el Festival de Jazz de Santo Domingo, el Spanish Sound Festival de Berlín y Heidelberg, la Oficina da Música de Curitiba en Brasil y el Festival de Música Visual de Lanzarote.

En 2010 Infante fue invitado por Markus Stockhausen como solista a la International Academy for Intuitive Music, Dance and More en Bonn, y en 2016 actuó como solista junto a la London Philharmonic Orchestra y el tenor Juan Diego Flórez en el 32º Festival Internacional de Música de Canarias.

Además de su producción discográfica, el guitarrista grancanario ha desarrollado una destacada labor editorial y compositiva. Es autor de los libros Creative Music vol. 1, Solo Guitarra y Dos Retratos Isleños para guitarra y flauta