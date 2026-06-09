Kenny Leckremo: "La primera edición de un festival es emocionante porque sientes que estás ayudando a construir algo desde cero"

La banda sueca H.E.A.T es uno de los artistas internacionales que protagonizan este sábado 13 de junio, en el Auditorio del Parque de San Juan, en el municipio grancanario de Telde, la primera edición del Poseidón RockFest, un proyecto impulsado por Salan Producciones y Telde Cultura en una apuesta por el hard rock, el deathmetal, hardcore y otros estilos de rock extremo. Una propuesta que trae hasta la localidad grancanaria a figuras internacionales de primer orden en estos géneros musicales, como H.E.A.T y la formación alemana Kadavar, y los grupos grancanarios The Zeronaut y Malamutte.

El cantante y líder de H.E.A.T, Kenny Leckremo, asegura en esta entrevista que la banda ofrecerá "un concierto de rock de alta energía, con mucha interacción, grandes estribillos y un montón de canciones para cantar a pleno pulmón", y que proyectos como el Poseidón RockFest, que espera que "se convierta en un evento duradero", son necesarios para crear escena y dar oportunidades a los artistas consagrados y a las nuevas bandas.

La banda regresa a Gran Canaria, como cabeza de cartel de la primera edición del Poseidón RockFest, en la localidad de Telde. ¿Cómo afronta el grupo este concierto, segunda fecha en España tras actuar en Zamora el día anterior y antes de su participación en Rock Imperium, en Cartagena, el 4 de julio?

Afrontamos cada concierto con la misma mentalidad: energía al máximo, entrega total y sin atajos. Además, la primera edición de un festival siempre es emocionante porque sientes que estás ayudando a construir algo desde cero. Ojalá el Poseidón RockFest se convierta en un evento duradero. ¡Estamos muy orgullosos de formar parte de su primer capítulo!

¿Qué se va a encontrar el público que acuda al concierto? ¿Cabe esperar un show que recorra las diferentes etapas de la banda?

Absolutamente. Somos conscientes de que la gente descubre a H.E.A.T a través de diferentes discos y distintas etapas de la banda, así que para nosotros es importante celebrar esa historia sin dejar de enfocarnos en dónde estamos hoy. El público puede esperar un concierto de rock de alta energía, con mucha interacción, grandes estribillos y un montón de canciones para cantar a pleno pulmón. Siempre intentamos crear un repertorio que represente el viaje de la banda y que mantenga la intensidad a tope, de principio a fin.

¿Qué canciones no pueden faltar en un concierto de H.E.A.T?, y si pudiera avanzar algunas de las que interpretará la banda en Gran Canaria.

Hay ciertos temas que se han convertido en piezas esenciales de nuestros directos. Beg Beg Beg, Dangerous Ground, Back to the Rhythm, Rise y 1000 Miles están entre los que los fans esperan y que a nosotros nos encanta tocar. Al mismo tiempo, estamos muy orgullosos del nuevo álbum, así que definitivamente habrá material de Welcome to the Future en el repertorio. Canciones como Disaster y Running to You han estado funcionando muy bien en vivo. No quiero destripar todo el setlist, pero los fans pueden esperar una buena mezcla de los clásicos de H.E.A.T y material más reciente.

El festival viene a cubrir una demanda de este tipo de música en la isla. ¿En su opinión, es necesario celebrar eventos de este tipo para cimentar una escena y que las bandas, internacionales y locales en este caso, puedan mostrar su trabajo?

Las escenas no se construyen solas. Necesitan promotores apasionados, salas, bandas locales, artistas internacionales y, por supuesto, un público que apoye la música en directo. Festivales como el Poseidón RockFest crean oportunidades no solo para bandas consagradas, sino también para grupos locales más jóvenes que tienen la oportunidad de tocar ante un público más grande; esas experiencias pueden ser increíblemente importantes para el desarrollo de una banda. Toda escena musical sana necesita lugares donde la gente pueda reunirse en torno a la música que ama.

¿Se cuida la escena rock con el respeto que merecen artistas y público respecto a otros estilos que tienen ahora más popularidad entre las nuevas generaciones?

Lo que tiene el rock es un público increíblemente leal. La gente no solo escucha música rock: construye comunidades a su alrededor. Viajan a festivales, coleccionan discos, apoyan a las bandas durante décadas y transmiten la música a la siguiente generación. Así que, aunque el rock no domine todas las listas de éxitos, creo que sigue siendo una de las culturas de música en directo más fuertes del mundo.

¿Se ha producido un relevo generacional entre el público que sigue a H.E.A.T?

Sí, y ha sido muy alentador verlo. Seguimos conociendo a gente que ha seguido a la banda desde el primer disco, pero también vemos a fans más jóvenes que nos descubren a través de plataformas de streaming, redes sociales, YouTube, festivales y recomendaciones de familiares y amigos. Es una sensación genial mirar al público y ver a diferentes generaciones disfrutando juntas de la misma música.

Cartel Poseidón Rockfest / La Provincia

Con ocho discos de estudio desde 2008 hasta el más reciente Welcome to the future (2025), el sonido de H.E.A.T se ha mantenido casi invariable dentro del hard rock melódico al que se debe el grupo. ¿Qué balance puede hacer de cómo ha evolucionado el grupo y del apoyo que siempre ha tenido del público?

Hemos evolucionado tratando de no perder nuestra identidad. La base siempre ha sido el hard rock melódico, con melodías fuertes, estribillos memorables y mucha energía. Lo que ha cambiado a lo largo de los años es que nos hemos vuelto más potentes, más seguros de nosotros mismos y más enfocados. La composición ha madurado, la producción ha evolucionado y nos sentimos más cómodos inspirándonos en diferentes direcciones sin dejar de sonar a H.E.A.T.

Usted salió de H.E.A.T tras el segundo álbum Freedom Rock (2010), fue sustituido por Eric Gronwall quien estuvo a las voces hasta 2020, año en que regresó Kenny Leckremo. ¿A qué se debió su marcha del grupo, si le apetece hablar de ello y por qué decidió regresar al proyecto una década después?

Yo era joven, la vida iba muy rápido y también estaba lidiando con problemas de salud relacionados con el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Llegué a un punto en el que sentí que no podía darle a la banda lo que se merecía, así que alejarme me pareció la decisión correcta. Sin embargo, tuve la suerte de tener una cirugía exitosa y pude recuperar mis fuerzas. La amistad con los chicos nunca desapareció y, cuando Erik decidió marcharse, de repente el momento pareció el adecuado. Se sentía como un asunto pendiente, en el mejor de los sentidos.

¿Qué opinión tiene del trabajo de H.E.A.T en esos años de ausencia? ¿Cómo encontró al grupo a su regreso?

Tengo un gran respeto por lo que la banda logró durante esos años. Esos álbumes se convirtieron en una parte importante de la historia de H.E.A.T. y ayudaron al grupo a crecer a nivel internacional, siguiendo construyendo su público en todo el mundo. Cuando regresé, no lo vi como el reemplazo de una era en particular o como un intento de rediseñar el pasado, sino como la continuación del viaje de una banda que ayudé a fundar. Cada capítulo, cada álbum y cada formación contribuyeron a hacer de H.E.A.T lo que es hoy.

Welcome to the future (2025) presenta una banda en excelente estado de forma, donde el hard rock se contamina de los medios tiempos. ¿Este es el camino a seguir de cara a nuevas grabaciones, o cabe esperar algún cambio a medio plazo sin que se altere la esencia de la banda?

El disco representa a una banda que sabe exactamente quién es. Se trata de escribir las canciones más potentes posibles. A veces eso se traduce en un tema rápido y agresivo, y otras veces en una canción más emocional o a medio tiempo. Espero que sigamos explorando diferentes matices del hard rock en el futuro, pero la melodía siempre estará en el centro de lo que hacemos. Eso forma parte del ADN de la banda.

Con el paso de los años, H.E.A.T ha ido evolucionando hacia un sonido más duro, en donde las guitarras han ido asumiendo más protagonismo y por consiguiente alejándose cada vez más del típico sonido AOR y del característico sonido AOR Escandinavo ¿En su opinión, el AOR como lo conocimos en los años 80 está tendiendo a desaparecer?

Creo que está evolucionando. Los discos clásicos de los años 80 siempre estarán ahí y siguen inspirando a músicos de todo el mundo. Pero cada generación tiene que encontrar su propia manera de expresar esas influencias. El espíritu del AOR —grandes melodías, composiciones sólidas, emoción y virtuosismo musical— sigue muy vivo; el reto es encontrar formas de llevar esas cualidades al rock moderno sin limitarse a repetir lo que se hacía hace cuarenta años.

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Hoy en día H.E.A.T. es una de las bandas punteras dentro del estilo y es habitual verlos participar en todos los grandes festivales del momento. Con tantas fechas de conciertos y con algunos de los miembros de la banda participando en otras producciones y discos de otras bandas ¿cómo hacen para componer nuevo material, grabarlo, editarlo?

Pasión y la disciplina. Disfrutamos genuinamente haciendo música juntos y, cuando esa motivación sigue ahí, encuentras la manera de hacer que funcione, sin importar lo apretada que esté la agenda. H.E.A.T es nuestra carrera principal y se lleva toda la prioridad y las mejores canciones. La tecnología hace que sea más fácil que nunca compartir ideas rápidamente, por lo que la composición puede continuar incluso cuando cada uno está en un lugar diferente. Lo importante es que nadie en esta banda ha perdido las ganas de crear.