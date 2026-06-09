'Cómo le hago (Versión Canarias)': Nueva Línea y Ezio Oliva unen Canarias y Perú

Nueva Línea y Ezio Oliva conectan islas y continente con cómo le hago (versión canarias), una reinterpretación que lleva cómo le hago ezio oliva al formato de orquesta popular canaria: una propuesta con identidad tinerfeña que suma música canaria versión al tema que ya acumula millones de escuchas en Spotify.

El lanzamiento no se limita a una simple revisión de una canción ya consolidada. Bajo el título “Cómo le hago (Versión Canarias)”, la propuesta incorpora de forma explícita el origen de Nueva Línea como parte esencial de la identidad de esta nueva versión. La referencia a Canarias funciona así como algo más que una etiqueta geográfica: se integra en la obra y subraya el vínculo entre la canción, la orquesta y el territorio desde el que nace esta reinterpretación.

Una canción clave en el repertorio de Ezio Oliva

“Cómo le hago” es uno de los temas con mayor recorrido dentro de la carrera de Ezio Oliva. La canción acumula cerca de 28 millones de reproducciones solo en Spotify a través de sus distintas versiones, una cifra que confirma el peso que ha adquirido dentro de su catálogo y su capacidad para mantenerse viva entre públicos de distintos países.

El tema ha encontrado oyentes en España, Perú, México, Chile, Argentina, Colombia, Estados Unidos y buena parte de Latinoamérica, además de otros territorios en los que ha seguido creciendo con el paso del tiempo. Esa presencia internacional ha convertido la canción en una de las piezas más identificables del artista, especialmente en sus conciertos, donde ocupa desde hace años un lugar central dentro de su repertorio.

En el directo, “Cómo le hago” ha mantenido una respuesta constante por parte del público. Esa conexión ha reforzado su condición de canción de referencia para Ezio Oliva, hasta el punto de quedar vinculada a su identidad artística actual y al sonido pop latino que ha proyectado desde Perú hacia otros mercados.

El sonido de una orquesta canaria

La nueva versión introduce ahora un cambio de contexto. Nueva Línea lleva la canción a su terreno y la transforma desde su formato de orquesta popular canaria. La adaptación incorpora la personalidad musical del grupo tinerfeño, con una lectura pensada para conectar con el público desde la energía, el directo y el carácter festivo que define a este tipo de formaciones en las islas.

La orquesta no se limita a reproducir la estructura original del tema, sino que la reinterpreta desde su propio lenguaje sonoro. En esa operación aparece el valor principal de la colaboración: una canción de amplio recorrido internacional se reviste con una identidad local muy marcada, creando un puente entre el imaginario musical de Ezio Oliva y el universo festivo de Nueva Línea.

El resultado es una versión que mantiene el reconocimiento de “Cómo le hago”, pero que introduce una nueva capa de lectura. La canción se desplaza desde su origen hacia un territorio diferente, con Canarias como elemento activo en la reinterpretación.

Dos trayectorias que se cruzan

La colaboración también refleja el encuentro entre dos proyectos con caminos distintos. Ezio Oliva desarrolla su actividad entre Latinoamérica y España, con canciones que han ampliado su presencia en ambos lados del Atlántico. Entre sus lanzamientos recientes figuran sencillos como “Sevilla” y “De Madrid al Cielo”, que han reforzado su conexión con el público español y su apuesta por seguir construyendo puentes musicales entre mercados.

Nueva Línea, por su parte, vive un momento de crecimiento tras el impulso conseguido con “Un beso”, un tema que ha contribuido a aumentar su proyección en plataformas digitales y redes sociales. Ese recorrido reciente ha situado a la orquesta tinerfeña en una posición de mayor visibilidad, especialmente dentro del circuito musical popular de Canarias.

“Cómo le hago (Versión Canarias)” llega, por tanto, en un punto significativo para ambos proyectos. Para Ezio Oliva, supone abrir una de sus canciones más reconocidas a una nueva lectura sonora. Para Nueva Línea, representa la oportunidad de llevar su identidad musical a una composición con recorrido internacional y conectarla con nuevos públicos.

Un puente musical entre Canarias y Perú

La nueva versión establece un diálogo entre Canarias y Perú a través de una canción que ya contaba con una trayectoria consolidada. La adaptación permite que “Cómo le hago” respire desde otro lugar, con una sonoridad ligada a la orquesta popular canaria y con una identidad marcada por el origen tinerfeño de Nueva Línea.

Más que una colaboración puntual, el lanzamiento plantea una conexión cultural entre dos escenas musicales que comparten idioma, sensibilidad latina y vocación popular. En esa mezcla reside buena parte del interés de esta versión: una canción nacida en el repertorio de un artista peruano encuentra una nueva vida desde Canarias, sin perder su esencia, pero sumando una lectura distinta.

Con “Cómo le hago (Versión Canarias)”, Nueva Línea y Ezio Oliva firman una reinterpretación que amplía el recorrido de la canción y refuerza el papel de la música como territorio de encuentro. Una pieza conocida por millones de oyentes se transforma ahora desde el sonido de una orquesta tinerfeña, abriendo un nuevo capítulo para un tema que sigue creciendo más allá de sus fronteras originales.