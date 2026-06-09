Sanguijuelas del Guadiana y Juseph, a Santa Ana con Sonora

La cuenta atrás para Sonora ya está en marcha. El festival que cada otoño transforma la Plaza de Santa Ana en uno de los grandes escenarios musicales de Canarias anuncia dos nuevas incorporaciones a su cartel con Juseph y Sanguijuelas del Guadiana, que actuarán entre los días 16, 17 y 18 de octubre en una edición de Sonora que vuelve a reunir a miles de personas en el corazón de Las Palmas de Gran Canaria.

Tras el éxito alcanzado el pasado año, cuando cerca de 10.000 personas llenaron la plaza entre el viernes y el sábado, Sonora prepara una nueva celebración de la música en directo con una programación que vuelve a mirar hacia algunos de los nombres más interesantes del panorama actual: pocos espacios ofrecen una imagen tan poderosa como la Plaza de Santa Ana llena de público disfrutando de conciertos junto a la Catedral con Sonora, una propuesta musical abierta, diversa y pensada para todo tipo de público.

Entre los artistas confirmados para 2026 se desvela Juseph, una de las voces más reconocibles de la escena urbana canaria. Su nombre forma parte de una generación que lleva el sonido de las Islas a nuevas audiencias con su participación en algunos de los movimientos musicales más relevantes surgidos en los últimos años. Con millones de reproducciones acumuladas en plataformas digitales y una creciente presencia en festivales y escenarios de todo el país, Juseph representa una de las expresiones más actuales de la música urbana hecha en Canarias.

Quedan nuevas sorpresas por confirmar, pero la organización de Sonora adelanta igualmente el nombre de Sanguijuelas del Guadiana, una de las formaciones de rock independiente que más seguidores atrae en los últimos años, en un concierto muy especial porque la formación celebra en Gran Canaria con Sonora su fin de gira, tras una temporada de éxitos sobre los escenarios de toda España.

Raíces populares

Convertidos ya en un fenómeno musical con presencia en los principales festivales del circuito nacional, el grupo extremeño ha conquistado a un público cada vez más amplio con canciones que mezclan raíces populares, espíritu festivo y una personalidad difícil de comparar con la de cualquier otra banda del momento.

Con un sonido que mezcla rock, actitud punk y letras incisivas que recuerdan a bandas como Estopa o Extremoduro, y conquistando tanto a públicos jóvenes como a seguidores de la tradición rock contestataria, sus conciertos se han convertido en una experiencia colectiva donde conviven la celebración, la emoción y una energía que se contagia fácilmente.

Precisamente es esa capacidad para conectar con públicos muy distintos lo que la convierte en una de las propuestas más celebradas de la nueva música española.

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La incorporación de Sanguijuelas del Guadiana y Juseph a un cartel que ya contaba con la formación murciana M-Clan, anticipa una edición que vuelve a combinar talento emergente, artistas en plena expansión y propuestas capaces de sorprender al público junto a figuras ya consolidadas; una fórmula que ha acompañado al festival Sonora desde sus inicios y que ha convertido cada edición en una oportunidad para descubrir nuevas músicas en un entorno único.