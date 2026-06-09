Un ‘Turandot’ «muy luminoso» despide la Temporada de Ópera

Un Turandot que refleja una China «más luminosa y menos cruda de lo habitual» despedirá la 59 Temporada de Ópera de Las Palmas de Gran Canaria Alfredo Kraus. Así lo señaló el director de escena, Daniele Piscopo, durante la presentación de este quinto y último título de este año que se representará los días 16, 18 y 20 de junio a las 20.00 horas en el teatro Pérez Galdós. Piscopo hizo estas declaraciones en un acto al que también intervinieron la soprano ucraniana Liudmyla Monastryska , el tenor italiano Angelo Villari, el bajo chino Baopeng Wang, la soprano argentina María Belén Rivarola, además del presidente de Amigos Canarios de la Ópera Óscar Muñoz, el director artístico Ulises Jaén y el director de la Fundación Auditorio teatro, Tilman Kuttenkeuler .

Se trata de la séptima ocasión que se representa este título en la Temporada de Ópera. La primera fue en 1974 y la última en 2018, siendo la mejor de todas la de 1991 por la presencia de la soprano búlgara Ghena Dimitrova. La última función y como consecuencia del día de San Juan, se celebrará una nueva edición de Ópera para todos con la habilitación de una pantalla gigante en la plaza de Stagno para que cualquier pueda ver la ópera con asistencia gratuita.

Una China legendaria

Ambientada en una China legendaria, el Turandot de Giacomo Puccini, narra la historia de una bella y cruel princesa que somete a sus pretendientes a resolver tres enigmas mortales. El príncipe Calaf se enamora de ella, resuelve los acertijos y le propone a Turandot su propio reto: si averigua su nombre antes del amanecer, él morirá.

Se trata de una producción propia de ACO que ofrece el desenlace más conocido, que fue completado por Franco Alfano, ya que el compositor italiano la dejó inconclusa al morir en 1924. El maestro Sesto Quantrini dirige a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, en una producción muy compleja porque, como destacó el propio director de escena, «habrá más de cien personas en el escenario», y porque a las colaboraciones del Coro de la OFGC, el Coro Infanti de la OFGC, el Coro del Festival de Ópera, también se unen solistas, bailarines, figurantes o «gimnastas del polideportivo de Arucas».

La utilización de cada centímetro de escenario

Por ese motivo, «se va a utilizar cada centímetro del escenario, porque para hacerlo bien hay que llenarlo todo, aunque el coro vaya a cantar todo comprimido», dijo. Turandot, que se estrenó en Milán el 25 de abril de 1926, cumple cien años este 2026 «y por eso he querido hacer la mejor versión posible, tal y como lo indicó Puccini, con mucha gente». La escenografía «tiene que tener todo lo que puede evocar ese mundo chino que entendía el compositor, aunque nunca estuvo allí, y nosotros vamos a respetar con los colores y los movimientos de esa tradición».

Piscopo subrayó que los escenógrafos siempre se han centrado en la parte más negra de la obra, «la sangre y la muerte», y por eso se ven producciones tan crudas. «Yo quiero hacer una cosa opuesta, porque Puccini siempre destacó el lado humorístico en todas sus óperas y aquí tenemos a tres personajes, Ping, Pong y Pang, que van a trabajar muchísimo la parte cómica y divertida». Por eso, su objetivo ha sido «encontrar la luz, aunque sea una historia original más trágica, porque al final va a ganar el amor», aunque , Liù, secretamente enamorada de Calaf, termine suicidándose.

El debut de los cuatro principales roles

Curiosamente, los cuatro principales roles debutan en esta temporada. La primera es Liudmyla Monastryska, que interpreta a Turandot, y que recalcó que «no es un rol fácil», pero reconoció sentirse feliz de escuchar esta versión con el final de Alfano. «Es una versión que me gusta muchísimo porque termina con la palabra amor, que es algo muy simbólico porque se ve en ese momento cómo la Turandot del inicio que es un poco fría, mal, termina convirtiéndose en otra diferente», dijo.

También debuta Angelo Villari, en el papel de Calaf, sobre el que reconoció que es «un rol complicado de cantar porque todo el mundo espera el aria famosa de la obra», Nessun dorma (Que nadie duerma), y que sigue a la proclama de la princesa china de que nadie debe dormir en todo el país hasta hallar el nombre del príncipe desconocido, quien ha lanzado el desafío de que si su nombre no es descubierto, la fría Princesa Turandot se casará con él.

«Es una ópera con final feliz porque la pareja termina junta», dijo. Y es la versión que a él le gusta «ya que termina con la muerte de Liu y me ahorro cantar el dúo final que es muy difícil», bromeó. En este sentido, hay que recordar que el propio Alfano tiene dos finales alternativos, uno largo y otro más corto y que otros autores como Luciano Berio también escribieron su propia conclusión de la obra. «He tenido que aprenderme todos los finales de la ópera, y este final es el que más me gusta».

Los tres enigmas de Calaf

En el palacio, los ministros lamentan la cantidad de sangre derramada por los caprichos de la princesa. Frente a la corte imperial, Calaf se enfrenta a los tres enigmas formulados por Turandot y, para sorpresa de todos, es el único pretendiente que logra acertarlos. Estos tres enigmas a los que somete la princesa china a sus pretendientes y que siempre acaban con las vidas de todos, son los siguientes: ¿Qué nace cada noche y muere al alba? (La esperanza), ¿qué se agita como una llama, pero no es fuego? (La sangre) y ¿qué es lo que es hielo, pero se vuelve más caliente cuanto más te congela? (Turandot) .

La tercera debutante es María Belén Rivarola (Liù) que definió a Turandot como el final de la ópera romántica. El cuarto en debutar es Baopeng Wang (Timur) que conoce especialmente la obra porque está ambientada en su país.

Finalmente, Ulises Jaén recordó que este título «es la producción más importante que hemos hecho desde que soy director artístico». Y destacó que «nuestra filosofía de traer voces que no han sido escuchadas, con otros ya conocidos». Jaén destacó la presencia de Monastryska «que hizo el pasado sábado Turandot en el Metropolitan». Y adelantó que ya hay algunos escenarios como el de la ópera de Mahón que se han interesado por esta producción.

Una programación compleja

Ulises Jaén quiso valorar cómo ha sido esta 59 Temporada de Ópera en líneas generales. «Era la temporada más difícil y compleja porque teníamos cuatro títulos que son ópera que por su dificultad los teatros ponen uno o dos como mucho en una misma temporada», señaló. «Pero a nosotros nos cuadró así porque íbamos decidiendo los títulos pensándolos por el reparto que íbamos consiguiendo contratar», añadió. Pero aún así, el resultado «ha salido muy bien» y del Turandot solo «quedan 60 entradas para tener todo vendido».