Adiós a Rodrigo Trujillo, máximo impulsor del cómic en Canarias

Rodrigo Trujillo ha sido, probablemente, la figura que más ha luchado por la supervivencia del cómic en Canarias. Dibujante, editor y comerciante, toda su vida giró alrededor del fantástico noveno arte creando el mítico fanzine El camello y abriendo dos librería históricas especializadas en novela gráfica como fueron Cuto y Nemo.

El polifacético artista grancanario falleció el pasado mes de mayo tras toda una vida dedicada a dar visibilidad a los autores de las Islas en una época en la que este medio artístico no dejaba de ser minoritario. Uno de sus mejores amigos, el dibujante Antonio Cerpa recuerda muchos momentos compartidos entre ambos en los años ochenta. «Fueron momentos de soledad y falta de oportunidades que se intentaban paliar con mucho ingenio y pocos medios, y por eso proliferaron lo fanzines de todo tipo, algunos básicos, rallando el panfleto artesanal de fotocopias de instituto y otros con una calidad que podían pasar por una publicación profesional», asegura.

La Hormiga de Pan en Tenerife se dispuso a cruzar ese desierto árido que se plantaba delante de las inquietudes artísticas de los amantes del cómic pero fue un auténtico Camello, en Gran Canaria, quien cruzo La Playa de las Canteras, las dunas de Maspalomas y cualquier arenal que se interpusiese en la creatividad de los jóvenes talentos de la isla. Había nacido un Fanzine fruto de la inquietud de algunos veteranos amantes del cómic, donde destacaba como cabeza visible, siempre en un discreto segundo plano Rodrigo Trujillo Rivero, amante del cómic clásico, conocedor profundo del medio y que mantenía contacto con muchos profesionales de la época. Gracias a él en las páginas del Camello los aficionados canarios tuvieron la oportunidad de codearse con profesionales de la talla de Alberto Manrique de Lara, Perera, Comas Quesada, Azpiri, Espallardo, Das Pastora, Juan Giménez.

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«Alguno de aquellos aficionados tomaron este fanzine como un banco de pruebas donde adquirir un rodaje, una experiencia artística que de una manera u otra les sirviera para su futuro deambular en el medio», añade Cerpa. Uno fue el madrileño Ramón Armas que empezó su carrera en el numero siete con una estupenda portada y cuatro páginas a color y luego continuo con una prolifera carrera en el cómic erótico. El mismo Antonio Cerpa que publico en el numero uno la primera adaptación al cómic de los cuentos famosos de Pepe Monagas, obra literaria original del escritor Pancho Guerra, que seguiría publicándose en la prensa local y años más tarde en volúmenes recopilatorios. O Pipo Hernández, amante de la ciencia ficción reconvertido en artista multifacético y cuyo hermano Alberto Hernández, que nunca tuvo la oportunidad de publicar en el Camello por ser muy joven aún, pero que terminaría convirtiéndose en una de las firmas más sólidas del panorama comiquero profesional. Javier Núñez supuso el control de la parte moderna de la publicación. «Él relataba que el nombre del fanzine se le ocurrió mientras echaba profundas caladas a su marca de cigarros preferida Camel y que nada tenía que ver con otro tipo de camellos dedicados a actividades delictivas», asegura Cerpa. «Rodrigo Trujillo puso la coletilla definitiva con aquello de ‘Un Fanzine llamado…’ haciendo un guiño a la famosa película Un hombre llamado caballo que se había estrenado a principios de la década de los setenta y es que, como he dicho, Rodrigo era un amante de los clásicos».