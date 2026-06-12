'Gran Canaria singular. Calando Cultura' rescata la manifestación artesanal del calado proyectándola hacia el futuro y vinculándola con las artes contemporáneas

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y la consejera de Cultura, Guacimara Medina, presentaron este viernes, 12 de junio, el programa de Gran Canaria Singular. Calando Cultura, una propuesta que, en su primera edición, reivindica el calado canario desde una mirada interdisciplinar y lo conecta con las artes contemporáneas, la educación y nuevos formatos de creación.

El proyecto se desarrollará del 15 al 20 de junio en cinco espacios culturales del Cabildo: la Biblioteca Insular de Gran Canaria, el Teatro Cuyás, el CCA Gran Canaria. Centro de Cultura Audiovisual, el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) y la Casa de Colón. Además, contará con la participación de dos centros educativos que han trabajado el calado canario durante el curso desde la literatura y las artes plásticas.

Se trata del IES Ingenio, que ha abordado el calado desde la óptica de las artes plásticas con obras que formarán parte de una muestra itinerante por varios municipios, y del IES Pérez Galdós, de la capital grancanaria, cuyo alumnado ha explorado la relación entre calado y literatura a través de poemas que se presentarán en la Biblioteca Insular en una performance integrada con música y danza, junto a una pieza teatral con texto inédito.

Durante la presentación, en la que también participaron el director insular de Cultura, Serafín Sánchez, y Ogadenia Díaz, diseñadora de la marca Ogadenia Couture, se dieron a conocer las actividades de esta iniciativa, que busca acercar el calado a nuevas audiencias y reinterpretar en clave contemporánea esta manifestación tradicional, al tiempo que fomenta la participación ciudadana, la educación artística y la colaboración entre instituciones.

Antonio Morales destacó que Calando Cultura demuestra que el patrimonio “no pertenece únicamente al pasado, sino que sigue siendo una fuente de inspiración para el presente y el futuro”. Según señaló, el proyecto conecta la tradición del calado canario con la creación contemporánea y con las nuevas generaciones, “porque conservar nuestra cultura significa mantenerla viva, hacerla evolucionar y convertirla en una herramienta de identidad, conocimiento y cohesión social”.

Por su parte, Guacimara Medina afirmó que con esta propuesta el Cabildo de Gran Canaria reafirma su compromiso con la preservación del patrimonio inmaterial y con la activación de sus equipamientos culturales como espacios abiertos a la innovación.

Cinco espacios culturales

La programación comenzará el 15 de junio en la Biblioteca Insular, donde a las 17.30 horas se inaugurará la exposición con los trabajos del alumnado de Bachillerato de Artes Plásticas, Imagen y Diseño del IES Ingenio. Durante el curso, los estudiantes han desarrollado obras en torno al calado canario sobre distintos soportes y materiales. La muestra recorrerá después varios municipios de la isla y podrá verse también en la Casa-Museo Tomás Morales, la Casa-Museo León y Castillo y la Fundación Nanino Díaz Cutillas, en Carrizal de Ingenio.

En la misma biblioteca, el 19 de junio, entre las 18.30 y las 22.00 horas, tendrán lugar los conciertos de Madrelagua y Makanegra, junto a la representación teatral Mujeres de hilo, a cargo del alumnado de Artes Escénicas II y Literatura Universal del IES Pérez Galdós, dirigido por el profesor Miguel Martínez.

También el 15 de junio, el Teatro Cuyás acogerá, a las 19.30 horas, las ponencias El calado y la mujer, dos puntos de vista, a cargo de Ogadenia Déniz, y El calado en Canarias: mujer, arte y sostenibilidad, de Juana María Santana. A continuación, a las 21.00 horas, se celebrará la performance interdisciplinar Hilos de mujer, con una actuación musical de la agrupación folclórica Coros y Danzas de Ingenio y una lectura de poemas por parte del alumnado del IES Pérez Galdós.

El 16 de junio, a las 19.30 horas, el CCA Gran Canaria. Centro de Cultura Audiovisual proyectará el documental El arte del calado, producido en 2023 y planteado como un homenaje a una tradición artesanal que ha tejido la identidad de Gran Canaria durante generaciones, principalmente de la mano de mujeres caladoras. La pieza recorre la historia, la técnica y el valor cultural del calado canario, desde sus orígenes familiares hasta su presencia en la moda contemporánea.

A las 20.00 horas, en el mismo espacio, se celebrará un concierto con las bandas Rockmero & Los Detergentes y Gum-Berro.

El Centro Atlántico de Arte Moderno acogerá el 17 de junio, a las 18.00 horas, la ponencia De la tradición a la vanguardia. El calado canario como técnica creativa en el aula, a cargo de la profesora Pino Martín, docente del IES Ingenio. Tras la conferencia, a las 19.00 horas, tendrá lugar un recital con la flautista polaca Paulina Niemczycka, la violonchelista Marisa Roda y el guitarrista Abraham Ramos.

La Casa de Colón será el escenario, el 18 de junio, a las 19.00 horas, de la conferencia Influencia del calado en América, impartida por Iraya Pardo Oliva, que desarrolla proyectos culturales y de comisariado vinculados al textil y la indumentaria y prepara actualmente un proyecto expositivo sobre labores de aguja en Canarias.

A las 20.00 horas se inaugurará la exposición comisariada por Ramón Gil, La vida entre calados. El calado canario, espacios de creación y uso, que podrá visitarse hasta el 18 de octubre. La muestra propone un recorrido que va más allá de la contemplación de las piezas para adentrarse en los contextos humanos y domésticos en los que se desarrolló esta actividad, introducida en el siglo XIX en el Archipiélago.

Para ello, se recrean diferentes espacios vinculados tanto a la creación del calado como a sus usos cotidianos, en un diálogo entre los entornos rurales donde se producía y las viviendas burguesas donde estas delicadas labores textiles alcanzaron un notable reconocimiento social. La exposición cuenta con la colaboración de la FEDAC, la marca Ogadenia Couture y el Museo de Piedra y Artesanía Canaria de Ingenio.

A las 21.00 horas, el museo de Vegueta acogerá el concierto Atlántico, calado de ida, ñandutí de vuelta, una propuesta del músico, escritor y profesor natural de Ingenio Carmelo Sánchez Cabrera. El recital se plantea como un viaje musical en el que se entrelazarán canciones propias de Sánchez con melodías populares latinoamericanas.

La programación concluirá el 20 de junio, entre las 11.00 y las 23.00 horas, en la plaza del Pilar Nuevo de Vegueta, con una Feria Cultural abierta a la ciudadanía. El encuentro contará con varias carpas en las que se mostrará la oferta de distintos equipamientos culturales gestionados por la Consejería de Cultura y la Consejería de Industria, a través de la FEDAC.

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La feria estará amenizada a lo largo del día por conciertos de Madrelagua, Makanegra, Rockmero & Los Detergentes y Gum-Berro, además de la banda sinfónica de la Sociedad Musical Villa de Ingenio y varios grupos folclóricos. La jornada incluirá también actuaciones de payasos, talleres infantiles y juveniles y la performance poética para piano, contrabajo y voz La raíz en la garganta.