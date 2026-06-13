En el cuento La señora mayor (El informe Brodie, 1970) Borges documenta a través de la ficción literaria el uso y significado de la expresión «godos»: «La nomenclatura de la señora Jáurigui siguió siendo anticuada [...]. Decía orientales y no uruguayos [...] (y) mientras pudo no hablaba de españoles sino de godos, como lo había hecho su padre». En su obra ensayística (Inquisiciones, 1925) atribuye a Ascasubi (escritor y poeta argentino) el recurso a una serie de voces del léxico criollo, tales como: «mandinga», «mequetrefe», «guayaba» o godo. Quedando así documentada la palabra «godo» como un criollismo empleado para referirse a los españoles. Esta voz criolla llega a Canarias probablemente durante la primera mitad del siglo XX, donde se registra al menos desde 1925 (Pérez Armas en La vida, juego de naipes), si bien su uso más generalizado se constata a partir de la década de los cincuenta. Guerra en su Contribución (1965) lo recoge como ‘nombre con el que en Canarias se designa a los peninsulares’. Y especifica que «se trata de una denominación reciente», mientras en América se utiliza desde hace tiempo, «despectivamente», en Argentina, Chile, Uruguay o Venezuela. El DRAE desde su edición de 1925 ya registraba el término localizado en América, con rasgo «despectivo», como ‘nombre con el que se designa a los españoles’. [En sucesivas ediciones del Diccionario se amplía el elenco de países en los que se localiza el uso de godo para referirse a los españoles: Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Bolivia, Cuba, Venezuela...]. En Canarias el empleo de esta voz designa al ‘español peninsular’ y tiene connotaciones predominantemente peyorativas. Gozó de una gran difusión en las décadas de los 60-70, influenciado por el hecho de tratarse de un vocablo usado a modo de arenga por el movimiento independentista de corte indigenista-africanista promovido entonces por el abogado tinerfeño Antonio Cubillo que instrumentalizó políticamente la expresión «godos» para referirse a los «españoles» o peninsulares como antagonistas de los naturales de las islas, los «guanches» o canarios. El término llegó a adquirir un carácter claramente «despectivo» [que se movía entre el nombre colectivo informal y el calificativo injurioso], incluso con rasgos «xenófobos» [Hubo un tiempo en el que la frase «fuera godos» decoraba tapias y muros de las ciudades y pueblos de las islas; el recurso a esta jerga pretendía incitar al levantamiento popular contra la «dominación colonial»]. Con los años se fue abandonando el calificativo «godo» dentro del discurso de propaganda política y fue sustituido por el de «español», que tenía aquí el valor de sinónimo dulcificado. «Godo» funcionaba como una especie de «nombrete étnico» o «pseudogentilicio» ya que se inspiraba en los pueblos godos que ocuparon la Península ibérica desde el siglo V. Este nombre colectivo que, con mayor o menor fundamento histórico, debió de emplearse como gentilicio vernáculo se desdibujó en América al ‘designar a los españoles (y realistas) durante las guerras de Independencia’ y a los españoles en general con rasgo «despectivo», y así se naturalizó en el español de Canarias. Hoy el apelativo «godo», aunque de uso marginal, continúa formando parte del léxico canario para referirse peyorativamente al peninsular cuando se muestra prepotente o arrogante en el trato con el insular. Dentro de la jerga vacilona se puede escuchar «godillo», una suerte de «insulto amistoso» que surge con vocación de mitigar el resquemor del pseudogentilicio «godo».