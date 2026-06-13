Más mundano que celestial

Pongamos por delante que los estamentos religiosos han primado la participación de la comunidad a la hora de elegir la música que ha acompañado las liturgias del Papa en España, sólo así se entiende que hayan quedado fuera intérpretes especializados o formaciones profesionales de rango con capacidad para un repertorio más atrevido, más culto y si se quiere, más identitario.

Aún así no deja de sorprender el uso de partes del ordinario de la Misa de Tomás Aragüés, tan eficaz como rancio en Madrid, pero archiconocido para todo practicante. En Canarias se decidió desempolvar dos fósiles: la Misa Canaria de Luis Prieto en Gran Canaria y la de Julio Navarro Grau en Tenerife ambas de los años 60 y 70 y basadas en ritmos canarios; isas, folías y hasta el arrorró con farragosa adaptación del texto en la de Prieto y en latín la de Grau. La razón de su olvido es obvia. La orquestación de Daniel Esquerra - interesante el Introito - fue bastante sumaria en contraposición a las efectistas de Carlos Criado para las piezas de Madrid. En Barcelona se acudió al ritual en catalán procedente de Montserrat con piezas de Irenèu Segarra -hermoso Aleluya-, Cols, Planàs o Romeu, rematadas con el Virolai del Llibre Vermell. Aunque en todas las piezas -compuestas o elegidas- primó la atonía y la sensación de música utilitarista antes que emotiva.

Poner a niños a cantar parecía primordial y en Madrid la Escolanía de El Escorial ofreció el único guiño a nuestro brillante legado polifónico: Pan divino y gracioso de Francisco Guerrero. Una buena interpretación, secundada en la monumentalidad de la Sagrada Familia, por los casi 600 cantantes aunados por la federación coral catalana dirigidos por Pere Biosca, brillantes en el Tu es Petrus de Duruflé o el Ave Verum de Elgar.

La bendición de la Torre de Jesús fue todo un espectáculo debido a Igor Cortadellas, pero toda su música estaba enlatada aún el bello Hosanna gregoriano cantado por los niños. Las voces blancas de la OFGC en Las Palmas brillaron con luz propia y fueron eficaces dentro de la sintonía general oída en todas las misas de poco riesgo en repertorio y demandas técnicas, y más bien pobre el Coro insular aunado bajo la dirección de Roxana Schmunck en Tenerife.

La Orquesta de las JMJ mostró aliento juvenil en Madrid con limitaciones, pero llevada con buen pulso por Borja Quintas. Nuestra Orquesta Filarmónica de Gran Canaria con Adrian Leaper a la cabeza, sobrada ante un repertorio de perfil bajo pero perjudicada por la realización sonora y la frialdad del Estadio de Gran Canaria. Si en Madrid la globalidad instrumental pareció algo edulcorada, en Barcelona, en cambio, fue de vacua pomposidad. Muy bien la Banda Insular de la Federación Tinerfeña así como el organista Juan Luis Bardón muy presente en toda la ceremonia.

Quizá el acto más emotivo en confluencia con la música fue el encuentro en la Catedral de Santa Ana. Un coro aunado por componentes de otras formaciones dirigido por Eduardo García con repertorio de poco interés -salvo el Ubi Caritas de Duruflé- fue interpretado con efusividad y abierta emoción. El mismo grupo y director en el Estadio de Gran Canaria, por la tarde, acusó falta de homogeneidad y cuadratura.

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¿Dónde quedó el rico legado musical de nuestra catedral? ¿Este hecho histórico no merecía un estreno que diera memoria a tantas emociones? ¿No habían solistas, formaciones corales e instrumentales en disposición de dar más brillo a este evento? Habríamos estado más cerca de la bóveda celestial...pero hasta que ese momento llegue nos queda alzar la mirada.