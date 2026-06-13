Valentina la de Sabinosa: la sombra de una cantora atlántica

La estética vocal de Valentina y todos los antiguos cantores de la tradición musical de su isla natal se construía a través de características muy definidas en lo que se refiere a su entonación, tímbrica y ejecución: Valentina utiliza melismas (varias notas para una sola sílaba) que recuerdan a la cancionística tribal de otros mundos o incluso a ecos del canto llano medieval. No se busca la «belleza» estética, sino la transmisión emocional. A veces, la cantora sabinosera «desafina» respecto a la escala temperada occidental; sin embargo, no es un defecto; son microtonos heredados de una antigua tradición oral y es lo que aporta una tensión a lo interpretado y ofrece al que escucha una especie de resolución mística.

A diferencia de la música académica basada en el sistema temperado (donde la octava se divide en 12 semitonos exactos), la interpretación de estos cantores se rige por la microtonalidad natural y su ámbito melódico: suele ser muy reducido, generalmente una tetracordia (cuatro notas) o pentacordia (cinco notas). En general, no busca la expansión de registros agudos, sino la profundidad en un rango central.

Las frases musicales suelen terminar en una caída glisada hacia abajo, una relajación de la tensión laríngea que conecta el final del verso con el silencio de forma orgánica. Tanto el arrorró tradicional como los cantos de trabajo poseen un ritmo libre (ad libitum), pero con una lógica interna que a veces comparte complicidad con el recitativo. En ellos la «huella digital» de Valentina se expresa claramente en la ornamentación de su canto y en su técnica, con apoyaduras, con mordentes y con el uso del vibrato natural, lo que sugiere una conexión genética cultural muy antigua. Estos adornos no son decorativos, sino estructurales; sin ellos, la línea melódica perdería su identidad.

Valentina y su marido Esdras en el patio de su casa en Sabinosa / La Provincia

El Tango Herreño y los otros géneros que conformaron el repertorio habitual de la cantora comparten el mismo ADN: el uso de la voz rozada (con un ligero aire o rascado en las cuerdas vocales) aporta una textura tímbrica que la musicología moderna clasifica como ruido con altura determinada, aumentando la carga ancestral de la interpretación.

Este es uno de los puntos más críticos de la etnomusicología canaria: la tensión entre la «pureza» de la raíz y la «estilización» para el consumo masivo. La mayoría de los canarios hoy identifican a la música folklórica canaria como una melodía dulce, lineal y predecible. Se asocia la música tradicional con la perfección vocal del bel canto voces potentes, afinadas en acordes de tríada. Esto ha hecho que las nuevas generaciones de cantadores a menudo limpien sus melismas naturales para expresarse con mayor musicalidad en las grabaciones, perdiendo inevitablemente esa vibración telúrica que hacía a Valentina y a otras cantoras de la tradición únicas.

Se ha producido una estilización romántica para hacerla compatible con la estética europea del siglo XIX y XX; un fenómeno que los musicólogos catalogan como una colonización del oído por el sistema temperado occidental. Las noticias de las que aquí damos cuenta en torno al conocimiento y datación histórica de la variabilidad y procesos de transformación que ofrecen este tipo de patrimonios inmateriales, nos hacen reflexionar sobre el fenómeno de la difusión «artística» de estos materiales y su implicación en el modus operandi de la construcción identitaria de una sociedad como la isleña.

Pero fijémonos en un ejemplo cercano a la isla natal de la tamborilera, el de La Gomera y el conocido como Baile del Tambor. En el análisis de su fenomenología y su resilencia hasta nuestros días como patrimonio cultural inmaterial, nos daremos cuenta de lo singular de su permanencia como expresión nativa original a pesar del poder de las poderosas influencias musicales externas a su tradición y a su aparente marginalidad social a propósito de pertenecer al ámbito de una sociedad rural despreciada en el pasado.

El proceso que afecta a la tradición musical herreña -dejando aparte la singularidad que ofrece el ritual de la Bajada, las fiestas locales de la isla y el papel que juegan las músicas y danzas procesionales que las acompañan- merece que deliberemos sobre ello a partir de este tenor: la creación, en una década tan temprana del siglo pasado, de un colectivo folklórico estable, en una de las islas más remotas de Canarias, produce un relato sobre su rica y antigua tradición musical en el que se fija, inevitablemente y a propósito de su exposición pública en los escenarios, un canon interpretativo. Lo hacen, además, liderados en una parte de ese recorrido histórico de «representación escénica» por la presencia de una cantora con una personalidad que generará amplia empatía social y mediática.

Pero es necesario acoger un análisis ante esa fenomenología: son códigos de representación que establecen un repertorio y ritual escénico que en primer lugar, y aunque de forma básica, limitan inevitablemente el caudal de expresión tradicional; este, en primer lugar, tenía una naturaleza más heterodoxa porque su exposición social es obligatoriamente espontánea y diversa; en segundo lugar, porque sus protagonistas eran originariamente anónimos fuera del ámbito local en el que habitualmente se desenvolvía; y en último lugar, porque que se expresaba a través una funcionalidad bien distinta a la de su enunciado encima de un escenario.

Como telón de fondo de todos esos cambios encontramos el concepto de endoculturación (o enculturación) es, efectivamente, la piedra angular para rastrear la metamorfosis del fenómeno sonoro. En la etnomusicología contemporánea, entender este proceso permite descifrar por qué un canto de labor del siglo XIX suena a «verdad» comunitaria, mientras que una recreación actual suele sonar a «representación». Es la mutación del gesto vocal, el practicado por Valentina y otra antiguas cantoras del medio rural.

La endoculturación es el proceso transgeneracional mediante el cual el individuo integra las pautas de conducta, valores y, crucialmente, las estéticas de su grupo social. En el contexto rural tradicional, la música no se estudiaba; se inhalaba. En el pasado el aprendizaje era informal, ubicuo y ligado a la funcionalidad (ciclos agrarios, ritos de paso). El estilo no era una elección artística, sino un rasgo identitario inconsciente.

En el presente, el quiebre de la transmisión oral ha desplazado la endocultura hacia la aculturación o el aprendizaje formal (conservatorios, escuelas de folklore, talleres, metodología escrita, repetición imitativa desde los programas televisivos...), donde la técnica se impone sobre la vivencia; así, el cambio en la forma de cantar no es solo estético, es biomecánico y sociológico. El axioma endocultural nos explica que la voz rural del pasado era una extensión del cuerpo.

Cuando el proceso de endoculturación se detiene -debido al éxodo rural o la globalización-, la música sufre una descontextualización. El informante ya no canta para que llueva o para aliviar la carga del arado; ahora, el intérprete moderno canta para preservar o innovar. El canto rural del pasado era un lenguaje de necesidad; el de hoy es, a menudo, un lenguaje de elección.

Una de las transformaciones más fascinantes que explica el fenómeno de la endoculturación es la pérdida de la microtonalidad de la que ya hemos hablado. En los ambientes rurales aislados, el oído se educaba en sistemas no temperados. Observamos entonces que la endocultura no ha muerto, sino que ha mutado de sustrato; los jóvenes rurales de hoy no se endoculturan con los cantos de sus abuelos, sino con la estética globalizada que llega por redes sociales. La forma de cantar hoy refleja una nueva comunidad: una que ya no está ligada a la tierra, sino a la pantalla. Este enfoque permite analizar el cambio no como una pérdida de calida», sino como una transformación inevitable de la transmisión cultural histórica.

El estudio de la influencia de Valentina como modelo de ejemplarización y emulación «folklórica» es, entonces y a nuestro juicio, oportuno ya que en ella se dan todos esos condicionamientos. Porque a menudo no estamos analizando solo la música, sino la construcción del sujeto que la ejecuta; se asume que su canto no es fruto del estudio o la técnica, sino una emanación orgánica de la tierra. El icono funciona solo si el anciano parece ignorar la modernidad: si el cantor usa un smartphone, el mito se rompe para el observador urbano porque pierde su pureza primitiva. Además, la industria cultural y el turismo etnográfico han convertido la vejez rural en una categoría estética.

La espectabilidad aquí no nace del virtuosismo técnico (que a menudo ha mermado por la edad), sino de la autenticidad visual; en la iconografía actual, «lo viejo» equivale a «lo real» frente a la pulcritud digital. En la creación del mito de Valentina, influye además, ya lo hemos subrayado, la construcción y asunción entre las clases populares, en el momento de la Transición política en Canarias, de un básico sentimiento nacionalista donde priman acentos de emotividad Se convierte, pues, en un icono-puente y se le asigna la responsabilidad de ser el último eslabón de una cultura en vías de extinción.

En la actualidad, nuevas propuestas musicales que nacen de un movimiento neofolk vuelven a mirar con interés hacía la cantora sabinosera y su legado. No es una vuelta al folk purista de los años 70, es un ejercicio de hibridación consciente. Los músicos actuales (muchos de ellos jóvenes y con formación técnica o académica) no recogen la tradición como un objeto sagrado para conservarlo en formol; lo utilizan como una base creativa para dialogar con el presente.

La clave es la ruptura del aislamiento: la tradición ya no está separada del pop, la electrónica o el rock; se integra con más o menos naturalidad a tenor del talento de quien utiliza esos materiales en sus procesos creativos. La convivencia del sintetizador, los bajos profundos o los beats programados con los instrumentos tradicionales es habitual en parte de la más joven generación de músicos. Aunque el envoltorio sea electrónico o experimental, se mantiene un cierto rigor en la métrica tradicional (romances, seguidillas, cantos de siega…) porque no se traiciona la estructura, se «vestirá» de otra manera.

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En una mirada general, se está pasando de la «nostalgia de lo perdido» a la reivindicación de lo vivo: la tradición no es algo que se acabó, sino un lenguaje que se sigue hablando y que puede evolucionar. Este movimiento ha florecido en gran medida como una respuesta a la alienación urbana y digital. Es, de alguna manera, un proceso de apropiación moderna de la identidad en el que Valentina deja de ser un fósil para convertirse en una referente artístico. Sin embargo, a tenor de este breve análisis que planteamos, el éxito del resultado se encuentra en la capacidad de emoción que finalmente produzca en quien lo consume.