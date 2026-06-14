Los libros llenan el Palacio de Cibeles: 75 años de historias que cambiaron vidas con el Premio Planeta

Hay una fecha que el editor y empresario José Manuel Lara Hernández nunca negoció. El 15 de octubre, caiga en lunes o en domingo, festividad o día laborable, el Premio Planeta falla su ganador desde hace décadas.

Era el día de Santa Teresa y al que hoy se le conoce como el fundador de este galardón, quería hacerle un homenaje a su esposa, María Teresa. Así, de un gesto privado e íntimo, nació hace 75 años uno de los certámenes literarios más importantes en lengua española.

Un premio que empezó siendo una especie de ramo de flores disfrazado de premio editorial y que hoy ha vendido millones de ejemplares, ha acompañado a generaciones de lectores -¿quién no tiene algún libro premiado con el Planeta en casa?- y ha cambiado, según confesaron el pasado 11 de junio en Madrid algunos de sus protagonistas, la vida de quienes lo ganaron.

Los libros funcionan así: son objetos pequeños y manejables que esconden entre sus páginas la maravillosa capacidad de descubrir mundos que el lector que no se ha sumergido en ellos todavía no sabe que necesita conocer. Ladrillitos de esperanza y tinta a los que las personas acuden en busca de entretenimiento, información y consuelo, que abren ventanas, puertas, mentes y océanos. Objetos que todavía la gente demanda -y cada vez más- en una sociedad rebosante de pantallas.

En una época en que móviles y televisión asaltan desde todos los ángulos, hay algo casi subversivo en coger un libro, sentarse y dejar que los ojos avancen línea a línea, sin notificaciones ni interrupciones. Una oportunidad para cultivar el conocimiento y también la capacidad de atención, cuya merma es una lacra a la que ya es necesario plantarle cara.

En medio de toda esta tormenta acelerada, el pasado jueves 11 de junio el Palacio de Cibeles de Madrid acogió el primero de los actos conmemorativos del 75º aniversario del Premio Planeta. Una pausa en la que se pudo apreciar como la cristalera del espacio se iba tiñendo de naranja a medida que caía la tarde mientras más de un centenar de escritores -ganadores, finalistas, caras conocidas de las librerías y de la televisión- se congregaban allí.

Entre el público y el escenario se cruzaban nombres como Eduardo Mendoza, Dolores Redondo, Javier Cercas, Santiago Posteguillo, Carmen Mola, Sonsoles Ónega, Lorenzo Silva, Espido Freire o Carmen Posadas. Las autoridades también acudieron: Francina Armengol, presidenta del Congreso, Pedro Rollán, presidente del Senado, el ministro de Cultura Ernest Urtasun, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la ciudad, y Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición.

Una representación institucional que habla del peso que ha adquirido un galardón que en 1952 nació con dos objetivos modestos: difundir el libro en un país que leía poco y ayudar e impulsar a los escritores.

José Manuel Blecua

El acto abrió con una ausencia: su presentadora, Esther Vaquero, recordó a José Manuel Blecua, miembro del jurado recientemente fallecido, con palabras de «sabiduría y generosidad». Luego un vídeo repasó siete décadas y media de aventuras, amores e intrigas del Premio, que terminó con los aplausos de los asistentes.

El núcleo de la tarde fue un coloquio entre seis autores vinculados al premio en distintas épocas. Así, Javier Sierra recordó que su novela ganadora, El fuego invisible, transcurría cerca del Retiro, muy próximo al lugar del acto: un círculo que se cerraba.

Por su parte, Fernando Schwartz, finalista en 1982 y ganador en 1996, confesó algo que muchos escritores reconocerán: quería escribir, lo intentaba y no lo conseguía, hasta que un día encontró la historia adecuada, que fue El desencuentro.

Eva García Sáenz de Urturi habló de un «antes y un después», de la voluntad de reivindicar a mujeres poderosas, tal y como hizo ella en su obra Aquitania.

Eduardo Mendoza contó con su habitual ironía que presentó su novela porque le pareció «una idea excelente» hacerlo, que cuando ganó se sintió como Alicia al cruzar al otro lado del espejo, y que tan contento se quedó que intentó presentarse de nuevo, hasta que le aclararon que eso ya no podía ser, al haber sido ganador con Riña de gatos. Madrid 1936.

Paloma Sánchez-Garnica, finalista en 2021 y ganadora en 2024, habló de Berlín como escenario «privilegiado» por haber concentrado en pocas décadas experiencias históricas extremas. «Quería entender a través de la escritura cómo fue posible llegar a semejante barbarie», explicó, y reivindicó el libro como herramienta para no olvidar: «Es algo tan sencillo e inofensivo pero tan revolucionario», manifestó la autora de Victoria.

Dolores Redondo, que se llevó el premio por su novela Todo esto te daré, resumió con precisión el doble filo del galardón: te cambia la vida, pero también «te obliga a contraer un compromiso». La capilaridad del premio, su capacidad de llegar a la librería más pequeña del último pueblo, crea lectores fieles para siempre.

Uno de los momentos más emotivos llegó con la entrega de 24 trofeos conmemorativos a finalistas que en su día no los recibieron, entre ellos Boris Izaguirre, finalista en 2007, o Mara Torres, en 2011.

El encargado de cerrar el acto fue José Creuheras, presidente del Grupo Planeta y Atresmedia, con todos los escritores en el escenario a sus espaldas. Tuvo palabras de recuerdo para los presidentes que le precedieron, entre ellos el fundador José Lara, y citó las grandes cifras que mueve la editorial: 47 millones de ejemplares vendidos del Premio, alrededor de mil millones en toda la historia del grupo, más de 140.000 libros publicados.

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El presidente insistió de que, además de los números, lo importante de este longevo galardón es la ilusión con la que cada 15 de octubre, sea el día que sea, se sigue fallando el premio: «Cada vez que nos dais un original, nos estáis dando una parte de vosotros mismos», concluyó dirigiéndose a los escritores, protagonistas de una jornada que se cerró con una foto histórica sobre el escenario.