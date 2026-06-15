Jaime del Valle, Dj selector musical, promotor cultural y director artístico

Jaime, ¿qué significa para ti formar parte del cartel de Malvasoul en una fecha tan especial como la Noche de San Juan?

Es una oportunidad muy especial. Es mi tercera vez en Malvasoul y ya me siento parte del equipo y de la familia musical que representa el festival. Además, Mr. Paradise, su creador, se apellida San Juan, así que esta noche “bruja” irá dedicada a él. San Juan también es una celebración muy importante en Venezuela, un país profundamente musical, históricamente vinculado a Canarias y con el que conecto mucho. Existen numerosas canciones afrovenezolanas dedicadas a este santo, así que me siento muy conectado con la magia y la cultura que representa esta fecha dentro y fuera de nuestras fronteras.

Compartes escenario con referentes internacionales como Manoo. ¿Qué supone para ti formar parte de un line-up de este nivel?

Es un gran honor. Manoo es uno de mis grandes referentes y, además, ha realizado un remix de un tema mío —todavía sin publicar— que están pinchando artistas como Louie Vega y Black Coffee. Compartir cabina con él tiene un valor muy especial para mí y es algo que me hace mucha ilusión.

Viviste varios años en Berlín, una ciudad clave para la cultura electrónica. ¿Qué aprendizajes de aquella etapa siguen presentes en tus sets actuales?

Afortunadamente, mi carrera como DJ comenzó en Berlín a una edad muy temprana, así que fue una etapa fundamental para mi formación musical, mi manera de contar historias y mi capacidad para integrar distintas influencias en una sesión.

Pasaba horas en tiendas de vinilos escuchando de todo: jazz, hip hop, broken beat, house, techno, música africana, latina , funk , soul y electrónica experimental. Aunque mi sonido es principalmente afro y latino, todas esas influencias siguen muy presentes en mis sets.

Has sido uno de los impulsores del afro house en España. ¿Cómo has visto crecer esta escena en los últimos años?

En este punto, mi visión no es especialmente positiva. Desde que el afro house se popularizó, han surgido muchos productores y DJs oportunistas que desconocen la historia y la profundidad de un género que nació a finales de los 80, se consolido principalmente en Nueva York y Francia durante los 90 y evolucionó posteriormente en Sudáfrica incorporando influencias nigerianas, angoleñas y de muchas otras culturas. Creo que el género se ha desgastado por la repetición de ciertas fórmulas, cuando en realidad puede ofrecer muchísima más riqueza y creatividad. Esa creatividad sigue existiendo, creo que incluso más fuerte que antes pero no la veo plenamente representada en lo que se conoce como “afro house “ . Mi intención es seguir alimentándome de esa diversidad , transmitirla y ayudar a desarrollarla de la mejor manera posible a lo largo de mi carrera.

La música electrónica vive un gran momento, pero también una enorme oferta de festivales y eventos. ¿Qué crees que diferencia propuestas como Malvasoul?

El cuidado y el cariño con los que está hecho. Su selección musical es muy especial porque conecta las raíces del house en un sentido amplio con las nuevas tendencias. Eso hace que el festival esté muy vivo y mantenga un equilibrio y una identidad musical difíciles de encontrar hoy en día.

¿Cuál ha sido uno de los momentos más memorables de tu carrera como DJ?

Más que un momento concreto, valoro el conjunto de experiencias. La música me ha dado la oportunidad de conocer personas muy diferentes entre sí y de poder vivir de ello durante tantos años. Eso, en sí mismo, es algo verdaderamente memorable.

¿Qué proyectos tienes para los próximos meses?

Quiero seguir desarrollando mi faceta como programador y director artístico para poder dedicar más tiempo a la producción musical y finalizar varios proyectos y colaboraciones que tengo pendientes.

¿Qué puede esperar el público canario de tu sesión del 23 de junio?

Haré dos sesiones de una hora cada una. En la primera exploraré sonidos más latinos, afro-latinos y brasileños: música fresca y con mucho ritmo para disfrutar durante el día. En la segunda me moveré hacia territorios más electrónicos y africanos. En cualquier caso, intentaré mantenerme lo más abierto posible al público, al espacio y a los demás DJs para construir la mejor experiencia musical posible.